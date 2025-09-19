El consejo de una sexóloga para usar bien las apps de citas o para ligar

Aunque son muchas las personas que suelen descargarse una app de citas o para ligar tras pasar por una ruptura con la esperanza de volver cuanto antes al «mercado sentimental», lo cierto es que tal como advierte la sexóloga Lucía Jiménez (@luciajimenezsac), asesora de Diversual, conviene tener en cuenta que adentrarse en esta práctica supone adentrarse en un mar de estímulos en el que no resulta fácil ganarse la atención del otro. Habrá muchas personas pero eso no quiere decir que vaya a aparecer aquella con la que se llegue a conectar realmente ya que, como aclara Jiménez, lo más habitual es que todos estén interactuando con varias personas y no solo con una.

Lo que sí que suele quedar claro es el contexto, pues sabes que es una práctica en la que todos están abiertos a conocer gente y que, en la mayoría de los casos, en el perfil se aclara el tipo de vínculo que se busca con expresiones como: «busco un rollo de una noche», «quiero conocer a alguien, pero sin compromiso», o «prefiero una relación estable»…

La clave para un buen uso de las aplicaciones o las apps para ligar reside precisamente en eso, en aclarar desde el principio lo que se busca para evitar fomentar una interacción en la que cada uno tenga intereses diferentes. Unas personas buscan solo sexo y otras prefieren ir más despacio y buscar algo más. Pero lo importante, según afirma la experta de Diversual, es que puede tomarse como una fórmula para conocer gente interesante, atractiva y pasarlo bien sin pensar en ir más allá y sin que nadie se asuste ni se extrañe por tu sinceridad o por dejar las cosas claras. «En el día a día, pocas veces se tiene el tiempo o la oportunidad de conocer personas nuevas y este tipo de plataformas son una gran herramienta para quienes van de casa al trabajo y vuelta a empezar», propone Jiménez, quien asegura que ella misma ha comprobado en las distintas iniciativas organizadas por la comunidad de Diversual que hay una clara demanda y necesidad de estas conexiones iniciales.

Pero algo que conviene aclarar, según plantea, es que cuando se habla de este tipo de apps en algunos casos se hacen referencias negativas, sin tener en cuenta que la herramienta es la herramienta y que es el uso que se hace de ella lo que hay que entender, valorar o incluso decidir. No se trata de limitarse, sino de aumentar las posibilidades, según analiza: «Si quieres consumir cuerpos, también podrás hacerlo conociendo gente de noche, de fiesta o en la calle. Lo que aporta este tipo de apps es acceder a un número de personas mucho mayor y eso no tiene por qué ser negativo; sino que en realidad permite ser selectivo, o curioso, acercándote a gran variedad de características físicas y personales».

Y dentro de esta amplia variedad también invita a tener en cuenta el posible resultado de las interacciones. Así, la sexóloga explica que, en líneas generales, estas son algunas de las circunstancias a las que uno se puede enfrentar cuando usa una app para ligar:

¿Qué pasa si me rechazan?

La experta explica que cuánto más te expones, más rechazo obtienes y que eso no es más que una cuestión de probabilidades. «Al principio puede picar o molestar, pero cuando entiendes que los motivos por los que recibes un 'no' tienen más que ver con las preferencias de la otra persona que con tu valía, te relajas», recuerda. Además, hay que tener en cuenta que además de recibirlos también darás unos cuantos «noes».

¿Y si me aburro de contar siempre lo mismo?

El uso de las apps implica darse a conocer… una y otra vez. Aunque al principio pueda resultar gracioso y hasta apetecible contar tu vida a alguien que no conoces, es cierto que al final se volverá algo repetitivo o monótono. «No pasa nada, es cuestión de acostumbrarse. Después de comentar los datos mínimos para que el otro ser humano con el que chateas te ubique en el universo, las cosas podrán fluir (o no)», aconseja Jiménez.

¿Cómo puedo saber que no quiere una relación estable?

Lo más probable es que recibas mensajes claros sobre lo que quiere la otra persona, así que acéptalos y no los cuestiones. «Si dice que no quiere algo serio, no lo quiere: en serio, aunque te encante», apunta la experta de Diversual. Por tanto la sexóloga recuerda que si la persona que te gusta pone en su perfil pone claramente que solo quiere un rollo, y tú buscas a alguien con quien pasar los domingos viendo pelis, no entres ahí. «Te vas a desgastar por alguien que desde el principio te expresó sus intenciones», advierte.

¿Es mejor conocerse físicamente lo antes posible?

¿Eres de tener conversaciones infinitas previas o prefieres una desvirtualización súbita? Algunas personas disfrutan más de chatear durante un tiempo hasta sentir la suficiente confianza y otras en seguida quieren mantener un encuentro. Es importante tener en cuenta lo que quieres tú realmente para que las expectativas no jueguen una mala pasada. «Hagas lo que hagas, las primeras veces hay que actuar con prudencia y con precaución. Los lugares públicos son los más seguros para ello y que alguien de tu confianza sepa dónde y con quién estas», aconseja Jiménez.

Antes de descargarse alguna de las aplicaciones online para encontrar el amor, por tanto, hay que tener claras las intenciones con las que lo hacemos. Por ejemplo, preguntarse qué buscamos descargándolas y qué estamos dispuestos a aceptar en cuanto a las expectativas y la intencionalidad por parte de las personas con las que interactuemos. ¿Queremos amor? ¿Compartir planes? ¿Sexo? Identificar en nosotros lo que queremos y también en la otra persona nos ayudará a manejar los inconvenientes que puedan surgir.

