Anuptafobia: por qué hay personas que enlazan relaciones y no saben estar solos

Todos conocemos -en mayor o menor medida- a alguien que ha ido enlazando una relación con otra. Es como si hubiera personas que sienten una necesidad casi imparable de estar siempre acompañadas, especialmente cuando se trata de relaciones de pareja.

Podríamos decir que la ... soltería no es algo que manejen y que no entra en sus planes. Alguno estará pensando que cómo es posible que haya gente que puede «unir» una relación con otra y otros, en cambio, no dan con la tecla para encontrar al amor de su vida. Lo cierto es que el hecho de juntar el final de una pareja con el inicio de otra, sin tiempo para dijerir esa ruptura y en busca constante del amor ya no indica que la cosa nunca sale bien...

La anuptafobia o el miedo a estar solo es un temor irracional y exacerbado ante la idea de no formar un vínculo amoroso con otra persona, y eso afecta al resto de relaciones también. Alrededor de este miedo pueden estar asociadas muchas ideas y consecuencias relacionadas con estar soltero, pero todas ellas generan en la persona una reacción de ansiedad.

¿Qué apego has desarrollado?

Según explica Lourdes Gjivoje, sexóloga experta en relaciones de pareja y crecimiento personal, esto puede deberse al tipo de apego (seguro, evitativo, ansioso-ambivalente o desorganizado) que ha desarrollado esa persona en sus primeros años de vida, pues esto es clave para entender cómo nos relacionamos.

En este sentido la sexóloga asegura que una persona que necesita constantemente de otra para estar tranquila o feliz, sintiendo que no hay peligro, suele estar vinculada al desarrollo de un apego ansioso/ambivalente, ya que suelen tener miedo al abandono o a la soledad y depender de otras personas por la poca confianza que desarrollan en si mismas. Por lo que por lo general, enlazan una relación con otra para no tener esa herida de soledad o abandono que han desarrollado a raíz de su apego.

También puede deberse a un tipo de persona que no ha tenido la oportunidad de conocerse y de construir una identidad sólida, lo que provoca mucha inseguridad en sí misma y dependencia de los demás. «Enfocado a relaciones, son personas que suelen construir mucho su personalidad ad hoc a su pareja por ese vacío de identidad propia», explica la sexóloga.

Preocupación por estar solos

Aunque la anuptafobia sea un concepto que no se usa en el día a día, sí se trata en consulta con bastante frecuencia. El psicólogo Juan Ignacio Sanz, de Psicólogos Madrid Cepsim, señala que a una gran parte de las personas que acuden al psicólogo les preocupa mucho el quedarse solas y no poder encontrar a alguien con quien compartir su vida: «Este miedo a estar solo es un tema muy hablado en terapia, las personas se sienten muy inseguras al respecto. Existe preocupación por sentir un vacío muy grande si no tienen a alguien al lado, o que, si se quedan solteros durante un largo periodo de tiempo, se puedan llegar a sumir en una espiral de tristeza y depresión. Esto ocasiona que aborden el tema con mucha ansiedad y angustia».

Los sentimientos de ansiedad, miedo o preocupación relacionados con estar solteros o no encontrar pareja pueden ser temas comunes que pueden aparecer en el contexto terapéutico, aunque pocas veces se encuentra como un tema aislado a consultar, tal como afirma Marta Velasco, psicóloga de El Prado Psicólogos.

Puede haber múltiples orígenes y factores sobre la presencia de este miedo:

- Factores sociales. En palabras de la psicóloga de El Prado Psicólogos, la presión social y cultural puede favorecer la existencia de expectativas concretas y específicas sobre lo que conlleva estar en relación y tener pareja. «Podemos incluir aquí el miedo al rechazo o la no aceptación y valoración de los demás», dice.

- Factores ambientales/contextuales. Las experiencias previas, como el abandono o relaciones traumáticas, pueden intensificar el temor a la soledad. Los cambios significativos en la vida, como rupturas o pérdidas, pueden aumentar la ansiedad de quedarse solo al alterar la dinámica de las relaciones y la rutina diaria.

- Factores familiares. Asegura Marta que el tipo de apego que tenemos con nuestras figuras de referencia y lo vivido dentro del entorno familiar «influye de manera directa sobre cómo nos relacionamos con los demás y cuál es el modelo, patrones e ideas que utilizamos para crear nuestras propias relaciones en el futuro».

- Factores personales. Una baja autoestima o una percepción negativa acerca de nosotros mismos, está relacionada de manera directa con el miedo a la soledad. Este miedo subyacente puede ser un factor clave en la ansiedad que se siente al considerar la posibilidad de estar solo o no encontrar pareja.

Cómo salir de ese bucle

Según Lourdes Gjivoje, es posible salir de ese bucle que lleva a muchas personas a enlazar una pareja con otra. «Lo fundamental es trabajar en uno mismo, tener herramientas para liberarnos de nuestras creencias, apego, educación, y entender quiénes somos. Es preguntarse, qué vacío y carencias estamos tratando de llenar con esa relación. Hay que trabajar mucho la autoestima y confianza. Evidentemente, en el caso que se requiera, buscar ayuda de un experto que pueda aportar estas herramientas y preguntas», concluye Lourdes Gjivoje.