Si buscas pareja por internet, no pongas estas fotos en tu perfil

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La información que incluyes en tu biografía o tu perfil tanto en una red social como en una app o web para ligar es, lo creas o no, tu carta de presentación en mayúsculas. Y lo cierto es que a la hora de buscar pareja, como en casi todo en la vida, funcionan dos máximas (aunque también podría hablarse de tópicos o lugares comunes) infalibles: «la primera impresión es la que queda» y «una imagen vale más que mil palabras».

La fotografía que incluyas en tu perfil te define y también define lo que buscas o lo que te interesa. ¿Buscas algo serio, tener una aventura o solo pasar el rato? Según revela el estudio «Fotos de Perfil 2020-21: ¿Qué enseñan los solteros on line?» de solteros.es, comparador de páginas y apps para ligar, España ocupa el tercer puesto a nivel internacional con fotos de perfil en los que tanto ellas como ellos aparecen ligeros de ropa, es decir, en bikini, en bañador o ropa interior o hasta desnudos. Y esta opción, que puede ser estupenda para las personas que se sientan orgullosas de su cuerpo y les apetezca mostrarlo puede indicar, según explica Raluca Mihai, experta en dating on line y una de las autoras del estudio, que se busca «rollo de una noche, encuentros esporádicos o citas sexuales y no una pareja seria».

Tampoco son bien valoradas a la hora de encontrar pareja la aparición de varios «selfies» en el perfil, sobre todo si son muy parecidos o si se han tomado desde el mismo ángulo o sin tener en cuenta lo que aparece en el fondo (nadie quiere ver una habitación desordenada o un WC), según explica la experta en dating on line, que además incide en el hecho de que conseguir un buen «selfie» es todo un arte: una sonrisa natural, que el teléfono no sea visible, que haya un fondo favorecedor, que haya buena luz... El estudio de solteras.es revela, no obstante, que el 18,12% de las fotos analizadas en España son selfies, un dato que se sitúa por debajo del de EEUU, donde la afición por subir selfies en las páginas para ligar sube hasta el 25,28%.

Las fotos que triunfan en tu perfil

Una de las fotos más valoradas en las páginas de citas on line es aquella en la que aparece una sonrisa natural en el rostro que aporte cercanía y que invite a iniciar una conversación con esa persona, es decir, algo bastante parecido a lo que sucede en la «vida real». Eso sí, tal como revela el estudio de solteros.es, mientras que las mujeres sonriendo parecen tener un gran atractivo para los hombres la proporción de éxito no es la misma para aquellos que sonríen en sus fotos. «Los perfiles de mujeres con sonrisas tienen 5 veces más posibilidades de conseguir like o cualquier otra interacción, mientras que en el caso de los hombres no se aprecian diferencias notables, es decir no consiguen muchas más interacciones de otros usuarios», explica la autora del estudio.

En general, el perfil que suele tener más posibilidades de éxito a la hora de ligar es, según afirma Raluca Mihai, el que incluye una mezcla de diferentes fotos: rostro, cuerpo entero, fotos haciendo cosas relacionadas con tus aficiones (música, viajes, cultura, animales...). Lo ideal es, tal como comenta, que si a la persona le gusta tocar un instrumento, practicar algún deporte en concreto, visitar museos o salir de excursión que lo muestre en las imágenes de su perfil, pues eso atraerá a las personas que tengan sus mismos intereses y eso hará que resulte más sencillo enfrentarse a una primera cita.

A la hora de mostrar aquello que interesa parece que el hecho de llevar una vida saludable «vende» más que alardear de la parte «fiestera». De hecho, las fotos de gente haciendo deporte (16,59% de las fotos) o viajando (7,41%) son más frecuentes en España que las de personas posando en discotecas o en fiestas (sólo el 4,79%). Sin embargo, estos datos sobre valorar los hábitos saludables contrastan con la que, según el estudio, es la bebida que más aparece en los perfiles de páginas de citas españoles: la cerveza aparece en el 48,1% de las fotos de perfil en las que se posa junto a una bebida.

Otras pistas que se dan a través de ese abanico de fotos es el estilo pues a través de ellas será posible apreciar si te gusta la moda, si eres clásico o moderno, o hipster o alternativo, e incluso se pueden llegar a dar pistas sobre la personalidad: extrovertido, misterioso, pensativo, tímido...

En todo caso, muestres lo que muestres en tus fotos, los perfiles que reciben una mayor atención y consiguen más interacciones son los que ofrecen una imagen más completa de sus dueños, tanto a través de la imagen, como de la información escrita que la acompaña. Eso sí, en lo que insiste la experta es en que tu perfil será visitado aunque no tengas demasiada información escrita, pero si no incluyes «al menos tres fotos decentes» las posibilidades se reducen mucho.

Lo que te beneficia Incluir fotos de calidad

Que aparezca el color rojo, pues suele llamar la atención

La luz natural en las fotos

Mostrar imágenes de tus viajes, si disfrutas del turismo

Los retratos bonitos en blanco y negro suelen resultar atractivos