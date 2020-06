Por qué el sexo esporádico se va a convertir en un deporte de alto riesgo

En unas provincias más que en otras, pero la pandemia por Coronavirus nos ha tenido más de 60 días sin poder estar con las personas con las que no convivimos en nuestro hogar. Familiares, amigos y parejas se han visto obligados a estar separados durante largos meses, y mientras unas relaciones se consolidaban en este tiempo de incertidumbre, otras han dado lugar a rupturas. Sin embargo, han sido numerosas las dudas que se han generado en la mente de aquellos cuyas parejas o 'crushes' viven en otro domicilio.

¿Es seguro tener sexo como antes? ¿Puedo quedar con las persona que conocí durante el confinamiento en una app de encuentros? O qué medidas de seguridad hay que empezar a tomar para tener sexo esporádico son algunas de las preguntas que se hace la mayoría de personas, y los psicólogos especializados en sexología tienen respuesta a todas ellas.

Para entender las dudas de la población hay que atender al principal miedo existente en la actualidad: contagiarse del Covid-19. Esto puede llegar en algunos casos a la nosofobia o miedo excesivo a contraer la enfermedad. «El nivel de miedo o incertidumbre que pueden sufrir muchas personas dependerá del tiempo que se prolongue la pandemia, la posibilidad de rebrotes, factores personales psicológicos como la aprensión a la enfermedad o a un posible contagio, factores personales físicos como padecer patologías previas», explica David de la Torre, psicólogo de El Prado Psicólogos,.

Revela, por su parte, la psicóloga especializada en relaciones de pareja Lidia Alvarado que lo que más preocupa a la gente es «si se podrá seguir teniendo el mismo tipo de sexo que se tenía antes de esta situación o si se tendrá que tomar tantas medidas de seguridad, que se les quitarán las ganas», y añade que en relación con esta duda surge la idea de que exista algún tipo de medida que se pueda tomar para reducir el riesgo de contagio si se tienen relaciones con una persona infectada: «La realidad es que no hay nada que se pueda hacer para evitar ese contagio si se practica sexo con otra persona».

Por ahora, el coronavirus significa menos sexo en general, ya sea por falta de un compañero sexual en casa o porque ha disminuido el deseo por otras personas, o ambas cosas.

La búsqueda de sexo esporádico seguirá existiendo y más teniendo en cuenta la «privación a la que la población se ha visto sometida en cuanto a encuentros personales durante el confinamiento, por lo que ahora se hará mayor hincapié en el conocimiento del estado de salud del posible compañero/a sexual y de si ha padecido o no la Covid-19», según precisa De la Torre. Sin embargo, tal como afirma Alvarado esto va a ser un acto en el que se corren ciertos riesgos...

«El sexo esporádico se va a convertir en un deporte de alto riesgo tras el confinamiento, sobre todo durante el primer año y hasta que se encuentre una vacuna que genere mayor seguridad», advierte Alvarado. La experta apunta que si va a ser necesario tomar estrictas medidas como llevar mascarilla en lugares públicos y mantener una distancia de dos metros con otras personas, «tener relaciones sexuales con desconocidos o personas a las que acabamos de conocer, va a ser misión imposible, siendo una persona sensata».

«Lo más sensato podría ser, en cuanto a las nuevas relaciones o con aquellas personas que no han convivido juntas en el confinamiento, conocer progresivamente a la persona y su estado de salud, hasta que los protagonistas de la potencial relación sexual se sientan seguros para dar el salto a las sábanas», aconseja De la Torre. También lo recomendable sería esperar 15 días a la aparición de posibles síntomas, pero esto sigue teniendo sus riesgos al existir la posibilidad de contagiarse más adelante, o bien, que algunas de las personas sean asintomáticas y, por lo tanto, desconocedoras transmisoras del virus.

¿Es seguro buscar pareja por aplicaciones móviles de encuentros? - Adobe Stock

¿Llega el fin de las aplicaciones móviles de encuentros?

Pese a que el sexo esporádico o encontrar pareja por aplicaciones móviles como Meeting, Tinder o Grinder no es seguro dado que se corre un pequeño riesgo de salud, lo cierto es que estas apps han aumentado el número de usuarios. «Seguirán existiendo, y creo que aumentará su uso. Si este virus ha llegado para quedarse por algún tiempo y dado que muchas personas han pasado el confinamiento en «forzosa soledad» es probable que tengamos que volver a quedarnos en casa durante periodos intermitentes, por lo que la necesidad de encontrar una pareja que nos acompañe a pasar el "mal trago" se reflejará en un mayor uso de este tipo de aplicaciones», dice Lidia Alvarado.

David de la Torre, por su parte, apoya las palabras de la experta: «Creo que dichas aplicaciones están creadas para relacionarse con personas de forma rápida, con posibilidad de elección de la otra persona y, sobre todo, para evitar los primeros pasos a la hora de conocer al otro individuo presencialmente. Esto último es bastante frecuente ya que existe una creciente dificultad en comenzar interacciones en una sociedad cada vez más individualista, con prisas y acostumbrada a comunicarse a través de una pantalla», cuenta el experto.

No obstante, el psicólogo defiende que el uso de estas aplicaciones móviles no se limita únicamente al sexo esporádico, también a otras funciones: «En muchos casos, estas aplicaciones no solamente tienen como objetivo la búsqueda rápida de relaciones sexuales, sino también de relaciones interpersonales en sí mismas», dice. Al parecer, en algunos individuos, detrás de un objetivo meramente sexual, se encuentra el deseo tácito de descubrir a personas 'especiales' y de que éstas los descubran a ellos. «Seguirán cumpliendo su función, tanto para mantener sexo esporádico como para conocer a personas, y más teniendo en cuenta que, precisamente, a la «era de la tecnología» se le suman mayores limitaciones en cuanto a la distancia física», indica.