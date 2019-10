El secreto de las parejas eternas: ¿Por qué duran tanto?

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quizá te hayas fijado en ellos cuando paseaban por la calle o cuando se cogían de la mano en el autobús o se abrazaban a la salida del cine. O quizá los tengas más cerca de lo que crees: en tu familia o en tu grupo de amigos... Algunas parejas tienen una forma de hablarse, mirarse o escucharse que resulta admirable. Y hasta envidiable. Ambos desprenden una sensación de unidad y, aunque no haya certezas en el amor, lo que realmente les caracteriza, como explica la psicóloga y coach sentimental, Lidia Alvarado, es que ambos tomaron una decisión: el amor es lo más importante de sus vidas. Y esa decisión es lo que les mantiene comprometidos con el cuidado de su relación de pareja, según explica la experta, tengan los problemas que tengan, ya sea el trabajo, los hijos, la familia, la salud o dinero.

Pero esto, que parece tan sencillo, en realidad supone una intensa tarea, no es algo que «salga solo», como nos intentan vender en las películas románticas. De hecho, son muchas las parejas que olvidan incluir en la ecuación amorosa palabras como «esfuerzo», «trabajo» o «atención». Así, lo que diferencia a estas uniones que parecen eternas de las otras es que están comprometidas a trabajar en su relación y creen que es su prioridad.

Para ello mantienen, según define la psicóloga, unos «altos estándares» de su relación, que implica tener claro qué permitirán y qué no permitirán en cada una de las áreas relevantes de su relación: intimidad, respeto, estado de ánimo, complicidad, pasión, comunicación, apreciación, presencia... Se trata de poner límites, pero no de la manera en la que (muchas veces, de forma equivocada) los solemos poner en las relaciones de pareja, sino de un modo constructivo. Para entenderlo pongamos varios ejemplos de lo que sería mantener unos altos estándares en la relación: «No me permito irme a la cama enfadado con mi pareja», «no me permito retirar el amor a mi pareja aunque hayamos discutido», «no me permito discutir con mi pareja cuando estoy enfadada por temas de trabajo», «todos los dias voy a buscar un momento de intimidad con mi pareja».

Para Lidia Alvarado estos «límites» implican entender que el amor es mucho más importante que tener razón, pero también requiere llevar el estado emocional adecuado a la relación, tomar las dificultades o problemas como oportunidades para fortalecer la pareja y hablar de los problemas cuando se detectan.

Los hábitos de las parejas que duran

Para crear lo que la psicóloga califica como una «pareja extraordinaria» es fundamental tener hábitos saludables en la relación pues, tal como indica, «una relación es el resultado de lo que se hace la mayoría de las veces y no de lo que se hace solo a veces», aclara.

Lo que sí hacen... Comprenden desde el corazón, se enfocan en su pareja y no siempre en uno mismo.

Identifican lo que necesitan (tenemos 4 necesidades emocionales primarias: amor/conexión, importancia, seguridad y variedad) y también lo que necesita la pareja para llevar la relación a un nivel superior.

Confían el uno en el otro.

Practican la intimidad a diario (no se trata solo de la sexual), sino del juego y la complicidad

Son honestos consigo mismos y con su pareja y le expresan sus sentimientos, pensamientos y deseos sin herirle

Se alinean en sus valores sobre lo que esperan de la vida y de la relación: tienen una visión y un objetivo común

Toman conciencia de que son un ejemplo para otras personas importantes de su vida

Lo que no hacen... Son críticos con cada cosa que hace su pareja.

Juzgan las intenciones de la pareja cuando hace algo que les molesta o les daña

Se lanzan indirectas y no muestran claridad a la hora de hablar de los sentimientos

Callan por no entrar en conflicto y se resignan.

Pelean por objetivos individuales, no conjuntos