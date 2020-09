El secreto para ligar o cómo ser un emprendedor emocional.

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La escritora y matchmaker Montaña Vázquez publicó el pasado mes de mayo su libro «Match: cómo encontrar pareja en la posmodernidad», donde habla de los trucos para ser «un partidazo». Sin embargo, buceando en sus páginas, donde descubrimos numerosas lecciones sobre el amor y llegamos a la conclusión de que el tiempo que nos vimos obligados a estar en casa por Covid-19 nos ha vuelto más exigentes, aprendimos también un nuevo concepto: emprendedor emocional.

Montaña Vázquez se refería a ello como una de las lecciones más importantes a la hora de encontrar pareja y triunfar con uno mismo: «Un emprendedor emocional es una persona que tiene un objetivo claro, alguien que sabe diferenciar sus metas intermedias de sus metas finales», resume la escritora. Por lo tanto, se trata de una persona que sabe quién es y quién quiere ser y, en palabras de la experta, «que se convierte a sí mismo en su propia startup y no se rinde aunque su objetivo sea difícil de conseguir».

«Como dice el filósofo Hugo Landolfi, 'el liderazgo es el ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser humano, denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, a través de una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión'», indica.

Cómo ser un emprendendor emocional

Con estas características, a las que se añade que se trata de alguien que ha aprendido que debe convertirse en su propia prioridad y en su propio líder, todos queremos convertirnos en emprendedores emocionales.

Según cuenta la escritora, hacen falta una serie de requisitos para llegar a conseguirlo, pero primero de todo hay que defender un objetivo y desarrollar un plan de acción adecuado. «Tenemos que estar dispuestos a seguir lo que yo llamo el 'Decálogo del Emprendedor Emocional', que son diez pasos clave para empezar a ser quien de verdad deseamos ser, para empezar a brillar en la vida y no sólo a sobrevivir».

Vuélvete un atleta mental. Tu mente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo: «Tú decides, porque para ella siempre tienes razón».

Transmite entusiasmo. «Lo que eres es lo que atraes», alerta la escritora.

Recupera tu mentalidad de principiante. ¿Recuerdas cuando no entendías de según qué asunto? No se trata de retroceder, sino de hacerse preguntas para mejorar: «Abre bien los ojos, disfruta del proceso e ilusiónate».

Genera vibraciones positivas. «Descubre qué emociones son las que te conectan directamente con tu genialidad», dice Montaña Vázquez.

Asume riesgos. Es así como se superan miedos. «El miedo conduce a la desesperación y ésta no es nunca buena compañera. ¿Sabes cuál es la otra cara de la moneda del amor? No es el odio; es el miedo», advierte.

Nunca pierdas de vista tu visión. «Esto te hará fuerte ante la mirada dubitativa de otros y ante tus propias dudas porque, sí, dudarás de ti mismo».

Deja el pasado en el pasado. «El pasado define lo que hemos sido, no lo que somos. Si quieres resultados diferentes, piensa y actúa de forma diferente.

Persevera y sé alegre. «No olvides que tu felicidad viene de serie, como el airbag. Considera los obstáculos como un trampolín hacia tu meta», indica Montaña Vázquez.

Cuida tu diálogo interior. «Las palabras importan, y mucho». Montaña Vázquez aconseja desterrar estas de nuestro vocabulario: «de nada», «tengo que», «problema», «pero…» y el condicional.

Crea, no «mediocrees». «Como dijo George Bernard Shaw, 'la vida no tiene que ver con encontrarse a sí mismo. La vida tiene que ver con crearse a sí mismo'. Por eso, no te 'mediocomprometas' ni te 'medioilusiones'; atrévete a soñarte, pensarte y verte como un ganador», recomienda.

El secreto para ligar

No existe manual para robar el corazón a esa persona que te quita el sueño, pero sí existen algunas pautas para coger el camino indicado. Montaña Vázquez revela que volverse inmune al rechazo y al elogio, sentir que somos nuestra prioridad y calmar las expectativas son puntos clave para sobrellevar la situación.

«Además de eso, también es fundamental disfrutar del proceso sin pensar en el resultado, y esto se consigue practicando la meditación». No partir desde la carencia y la necesidad (porque si lo hacemos sólo atraeremos personas carentes y necesitadas), y ser feliz son las claves para triunfar en el amor. «La felicidad es atractiva y adictiva», concluye la autora de «Match: cómo encontrar pareja en la posmodernidad».