Ligar en Instagram es otra historia: lo bueno y lo malo

El Covid-19 ha cambiado muchas cosas y entre ellas está la forma de ligar. Lo de que alguien se nos acerque en la barra de un bar está completamente descartado, por lo que han tenido que surgir nuevas maneras de acercamiento, y las redes sociales tienen todas las papeletas, concretamente Instagram, la app con poco más de un década de vida que cuenta con cerca de 1.000 millones de usuarios registrados.

Que si «likes», comentarios en posts fijos, respuestas a los «stories»... El que no tontea en esta red social es porque no quiere. Lara Ferreiro, psicóloga y sexóloga, encuentra muchas ventajas en el hecho de encontrar el amor por esta aplicación, aunque también varias desventajas que ponen en tela de juicio cualquier confianza que nos puedan dar estos espacios on line.

«Tienes acceso a todo un mundo con un solo clic, y una de las principales cosas buenas de encontrar pareja en esta red social es que llegas a todos los contactos y pones nombres y apellidos. Incluso muchas veces es bueno ver que tenemos personas en común», dice la psicóloga.

Además, un estudio confirma que hasta el 50% de las mujeres se sentían más seguras ligando por Instagram o Tinder porque les parecía más inofensivo. La sexóloga apunta que en Instagram se pueden subir todo tipo de fotos y da una ligera impresión de conocer los gustos de todos.

Ventajas y desventajas de ligar on line

Pero no todo es de color de rosa. Si las redes sociales nos permiten incluso saber la formación de una persona y el tema de ligar se hace de manera indirecta por aquello de hacerse notar contestando stories o dando «like», también hay otros aspectos que dificultan que hallar pareja sea tarea fácil.

«Es muy fácil poner un icono como respuesta a un stories y así se rompe el hielo de forma sencilla, pero también hay que tener mucho cuidado con los perfiles postureo. Nos hacemos una idea de su vida pero muchas veces puede ser todo mentira y hay que analizarlo de manera objetiva», dice Lara Ferreiro.

Y el seguir y dejar de seguir son el nuevo «no eres tú, soy yo». Para todos aquellos que las conversaciones cara a cara les produce mucho respeto, en Instagram y otras redes sociales como Tinder es tan sencillo como dar a «unfollow» o deshacer el «match». Y si te he visto no me acuerdo.

Eso sí, «mucho ojo» con crearse expectativas: «Mucha gente se siente atraída por lo que ve en Instagram pero hay que tener cuidado porque se puede llegar a invertir mucho tiempo que finalmente no sirva para nada», alerta. La psicóloga advierte también de la importancia de no malinterpretar mensajes, pues muchas veces los «me gusta» no significan que esa persona busque tontear.

Mandamientos

Para Lara Ferreiro es necesario hacerse una serie de preguntas cuando se va a a intentar ligar por redes sociales:

- «¿Qué busco?».

- «¿Qué quiere la otra persona de mí?».

- Lozalización: «¿Esta persona vive en mi ciudad o tendría que vivir una relación a distancia?».

- Fijarse en los tipos de mensajes que manda esa persona en concreto.

- «¿Pregunta cosas sobre mí o solo superficiales?».

Microinfidelidades

Ahora que sabemos que hay infidelidades que no lo parecen pero lo son, podemos determinar que Instagram es un foco importante donde se producen en grandes cantidades. Este tipo de infidelidad gracias a la nuevas tecnologías es muy cómoda y recurrente. El « sexting», que es el intercambio de fotos o contenido erótico con una tercera persona, o hacer ciber-sexo, podría ser otra forma de ser infiel.

«Es muy cómodo ya que puedes conectarte a la hora que quieras (incluso si tu pareja está en casa). De hecho, 9 de cada 10 infieles de Ashley Madison utilizan el móvil para engañar a su pareja. El 59% dice que gracias a la tecnología es más fácil encontrar a alguien», comenta la experta.

Tal como cuenta la psicóloga, en Ashley Madison el 69% de las parejas que son infieles aseguran que sus relaciones sexuales han mejorado en gran medida porque cuando algunas necesidades no son cubiertas por la pareja, en Instagram encuentran la forma de suplida.

El lenguaje del amor «Los 5 lenguajes del amor» es un libro escrito por el Dr. Gary Chapman en 1992, sobre el hecho de que todas las parejas prosperan con el entendimiento mutuo de cómo nos gusta recibir el amor, nuestro propio lenguaje del amor. En ocasiones la forma de expresión de nuestra pareja no siempre se asemeja al nuestro. Por ello es importante entender que eso no significa que nos quieran menos. Los cinco lenguajes del amor son: Palabras de afirmación. Recibir cumplidos de forma verbal o escrita, términos cariñosos, aprecio... Tiempo de calidad. Recibir la completa atención de tu pareja, que se te escuche, hacer actividades juntos o pasar ratos en pareja. Actos de servicio. Actos que hacen tu vida más fácil tal y como ocuparse de tareas del hogar, cuidarte cuando estés enfermo, demostrar con actos en vez de palabras. Regalos. Recibir muestras de aprecio, que no tengan que ser necesariamente caros, pero si que representen el amor y cariño. El contacto físico. Recibir señales físicas de cariño como besos, abrazos, caricias, sexo. «Con el tiempo las personas evolucionan y las necesidades personales van cambiando. A raíz de ser infieles, los usuarios de Ashley Madison se dieron cuenta que su pareja no les cubría todas sus necesidades emocionales y sexuales ya que su cónyuge no habla el idioma del amor que necesitan ni siquiera lo conocen», cuenta Lara Ferreiro, psicosexóloga de la plataforma Ashley Madison. Datos de interés: - Un 75% de los hombres encuestados y un 44% de las mujeres eligen el contacto físico como forma preferida para recibir amor. - El 67% de los españoles afirman que sus amantes satisfacen mejor su «lenguaje del amor» que sus parejas.

