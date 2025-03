Diez comportamientos que destrozan las relaciones de pareja

La forma adecuada de llevar una relación de pareja para encaminarla hacia el éxito suele ser un tema frecuente en las consultas de los psicólogos , especialmente tras los periodos vacacionales como la Semana Santa o el verano, pues es en esos días cuando las parejas comparten más tiempo juntos fuera de la rutina . Es en ese momento cuando muchos se hacen preguntas y son conscientes de las sombras de sus compañeros, esas que habitualmente pasan desapercibidas cuando nos dejamos engullir por las obligaciones diarias. Tal como explica la psicóloga Sara Navarrete, experta en dependencia emocional, en su libro 'Ahora yo. La guía definitiva para salir del bucle de las relaciones fallidas', cuando la pareja no funciona hay algo oculto detrás y esto, según revela, suele ser algo que hay en nosotros que tenemos que «descubrir, aceptar y aprender».

¿Estamos con esa persona porque somos dependientes emocionales ? ¿Está nuestra pareja o nosotros mismos preparados para el compromiso? ¿Disfruto de su compañía o en realidad es que no me gusta la soledad? Para dar respuesta a estas cuestiones la experta, que además dirige el Centro de Psicología Clínica y de Salud de Valencia, invita a realizar un trabajo de amor propio aplicado a la pareja desvelando algunas de las conductas o comportamientos que pueden resultar más dañinas para la relación sentimental. Así las describe:

1. Compromiso condicional

Según Navarrete esto se resume en «estoy contigo hasta que encuentre algo mejor». Este comportamiento se da cuando en la pareja no se está comprometido de manera profunda y uno de ellos (o incluso los dos) está abierto a relacionarse de forma sentimental y sexual con otras personas.

2. Aventuras no sexuales

La psicóloga explica que esto se da en el momento en que aparece un tercero con el que se comparten confidencias e intimidades que pueden llegar a atravesar los límites establecidos por la pareja.

3. Mentiras

Mentir es un problema serio porque aniquila la confianza y, según explica Navarrete, la confianza es clave para una buena relación. «No hace falta ir a lo loco con la sinceridad como bandera, pero sí que debemos hacerlo de forma tranquila y equilibrada», explica Navarrete.

4. La coalición contraria

Otra conducta que acaba con relaciones es criticar a la pareja cuando se está en compañía de otras personas. Por ejemplo, hablar mal del otro cuando estamos con nuestra familia o con nuestras amistades.

5. No recibir apoyo

«Si en algún momento lo has pasado mal, has necesitado apoyo de tu pareja y no lo has recibido, debes decírselo. Esto puede terminar generando una herida, que si no se afronta, desembocará en reproches y en una falta de confianza», asegura la psicóloga. Además, insiste en que si el otro argumenta estar cansada o cansado de esas conversaciones, es momento de encender la señal de alerta porque algo no funciona.

6. Falta de interés sexual

Si bien esto puede suceder en algún momento de la relación sin tener por qué ser una señal de alerta, de nuevo lo importante es hablarlo y buscarle una solución juntos porque si obviamos lo que está sucediendo, el problema aumentará.

7. Falta de respeto

Es uno de los comportamientos que puede llegar a condenar una relación. De hecho, cuando sucede algo así la psicóloga asegura que es probable que esa relación de pareja esté ya muy tocada.

8. Injusticia

Esto se da cuando hay desequilibrio y una de las partes se cansa y se desgasta, por ejemplo, cuando una gasta más dinero que la otra o en relación a las tareas del hogar.

9. Egoísmo

«Es vital entender que, al tener objetivos en común, hay que llegar a compromisos y ciertos sacrificios. Con el egoísmo, esto nunca se va a dar. Y puede que sientas que si no cedes, la relación se va a ir al traste. Si esto es así, tienes que ver más allá y recordar que te mereces algo mejor», afirma Navarrete.

10. Promesas incumplidas

La palabra y la lealtad son fundamentales. Cuando no se cumple lo que se promete de forma reiterada, la confianza se acaba y se puede llegar a terminar la relación.