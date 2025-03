Body positive: la razón por la que las personas que aceptan su cuerpo son más felices

Conceptos como la 'operación bikini' o la dieta de principios de año para 'bajar los kilos de Navidad' son cada vez más caducos. Y es que, si durante un tiempo se machacó con la idea de un marcadísimo canon de belleza en el que ... se premia la delgadez y la falta de 'imperfecciones', poco a poco, a través de las redes sociales, pero también con el boca a boca, la gente está 'reapropiándose de su cuerpo'.

Sí, está bien tener barriga, o estrías, o una ceja más alta que otra, o los brazos cortos, o largos, o el pelo fino, o el pelo grueso o el pecho grande o el pecho pequeño. Y eso, que parece algo más que obvio, pero durante mucho tiempo no lo ha sido, entra dentro del movimiento 'body positive' , que nace con la intención de invitar a la total aceptación de los cuerpos, sean como sean. Explica Aída Rubio, directora del servicio de psicología y psicóloga sanitaria en TherapyChat, que este movimiento busca la naturalización de los cuerpos y su desvinculación de los prejuicios sociales, así como persigue la idea de conseguir mantener nuestro cuerpo al margen del juicio valorativo, que al final procede de los 'debería' y los estándares de perfección que establecen las épocas y las modas. «Se trata, en definitiva, de un movimiento que habla de salud emocional, de aceptación plena de una parte importante de la identidad de cada uno, de ganar seguridad, y de definirse a uno mismo por sus características internas y no por los prejuicios», resume la profesional.

Aceptar nuestro cuerpo para ser más felices

Para poder poner en práctica esto que explica la psicóloga, desde la plataforma de psicología dejan varias claves que se pueden trabajar para mejorar la aceptación individual .

1. Acéptate. Existen cosas que se pueden cambiar a lo largo de nuestra vida y cosas que no. Intentar controlar lo que no está en nuestra mano es como chocarse contra un muro, uno que genera mucha frustración y nos impide avanzar. Si hablamos del cuerpo, también hay cosas que se pueden cambiar y modelar, pero otras que no. Vivir queriendo cambiarlas no te hará quererte más ni ser feliz, al contrario, te traerá sufrimiento. Pero si tomas lo que tienes y lo aceptas, podrás crecer en otros sentidos a nivel personal.

2. El atractivo es una actitud. A veces no hablamos de si las personas son guapas o feas, sino de su atractivo. En ocasiones, habrá personas que pueden parecernos muy guapas, pero que no nos resulten atractivas.

3. Piensa en las cualidades positivas de tu cuerpo . Si durante mucho tiempo la mirada sobre tu cuerpo se ha dirigido a lo negativo, seguramente habrás hecho un entrenamiento 'fastuoso' para solo ver las cosas malas. Haz el ejercicio de identificar las cosas buenas que ves en él.

4. Tu cuerpo no es sólo estética . Agradece a tu cuerpo lo que te ha permitido lograr en la vida y lo que te da en tu día a día. Tu cuerpo es una maquinaria muy compleja que te permite disfrutar del día a día y te aporta libertad, así que no lo conviertas en una cárcel.

Actitudes a desterrar

Por otro lado, hay ciertas actitudes dañinas que, sin darnos cuenta, afectan a nuestra autoestima. Una de ellas es la comparación. Esta, una tendencia muy arraigada, es difícil de evitar. Aunque es complicado, es importante hacer un esfuerzo por no compararnos con lo que vemos en las redes sociales o la televisión. Por otro lado, dejar de lado el autocuidado, como no comer saludable, no dormir bien o no dedicarnos tiempo a nosotros mismos puede terminar por tener consecuencias en nuestro estado físico y mental y, por tanto, en la imagen que tenemos propia.

En cuanto a las críticas, tan instauradas en la sociedad actual y en redes sociales, Aída Rubio apunta que «la belleza no es objetiva, sino subjetiva». «Tú eres, existes, respiras y te mueves con independencia de lo que digan los demás. También tienes un aspecto determinado, con independencia de la visión de los demás. La opinión ajena ni define ni cambia cómo eres, ni para bien ni para mal. Si tienes claro esto, no darás poder al otro para atribuirte sus palabras», concluye la profesional.