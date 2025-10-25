Suscribete a
Tomás Navarro, psicólogo, sobre la fuerza de voluntad: «Haz lo que tienes que hacer y lo que sienta bien, aunque sea sin ganas»

El autor de 'La senda Kaizen' y 'Tus líneas rojas' revela cuál es la clave para dejar de procrastinar y superar la pereza inicial para ponerse manos a la obra con aquello que más nos cuesta

"Escucha a tu pereza y atiende al mensaje que tiene para ti"

MADRID

A veces, simplemente, tenemos que hacer lo que toca, lo que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste.

Hombre, yo siempre he sido de escuchar mi cuerpo y así lo recomiendo a mis pacientes y clientes, pero lo cierto es que a ... veces nuestro cuerpo necesita de un pequeño empujón.

