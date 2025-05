Tomás Navarro, psicólogo: «A menudo nos esforzamos en cosas que no llegarán a nada, el esfuerzo debe ser enfocado»

Cuenta el psicólogo Tomás Navarro que leer su último libro 'La senda Kaizen' (Neko Books) es como si el lector estuviese conversando con él en mitad de un prado del Pirineo. Con esta obra busca acompañar al lector, mirarlo y animarlo pues, según asegura, cuenta lo mismo que si estuviera en terapia y confiesa que lo ha escrito especialmente para acompañar y guiar a las personas que se sientan más perdidas o bloqueadas.

Lo cierto es que Navarro es un psicólogo atípico. Ha llegado a hacer terapia esquiando, pedaleando, escalando o caminando a buen ritmo. Y desde hace más de diez años (acaba de celebrar su décimo aniversario como escritor) inspira a lectores de todo el mundo con sus libros ('Kintsukuroi', 'Wabi-sabi', 'Fortaleza emocional', 'Piensa bonito', 'Tus líneas rojas'...), que ya han sido traducidos a más de 30 idiomas. Pero además Tomás Navarro (que divulga en instagram como @tomasnavarropsi) promueve políticas de bienestar emocional y resiliencia en empresas, divulga en conferencias y ponencias sobre motivación y psicología, y colabora con medios de comunicación, entre ellos ABC Bienestar.

Abordamos con él algunas de las ideas sobre las que se asienta su último libro en el que desvela el secreto del método japonés para transformar nuestra vida con pequeños cambios.

En tu obra explicas que todo lo que se necesita saber sobre la mentalidad Kaizen es que requiere poco esfuerzo. ¿Entonces qué hacemos con ese mensaje que a muchas generaciones nos inculcaron sobre la cultura del esfuerzo y eso de que «quien algo quiere algo le cuesta»?

No es contradictorio. Con el tema del esfuerzo pasa como con las maratones: algunas personas las corren y otras no pueden, es decir, algunas personas tienen una capacidad de esfuerzo genial y otras no. Pero es que pasa incluso algo más, algunas personas que suelen esforzarse pueden agotarse por lo que en algunos momentos necesitamos ir tirando sin esfuerzo. Lo que personalmente inculco a mi hija es la cultura del esfuerzo basada en un esfuerzo enfocado por que si no, no servirá de nada. A menudo nos esforzamos en cosas que no llegarán a ninguna parte y, a menudo, nos perdemos en el esfuerzo y lo asumimos como una especie de penitencia.

En cualquier caso, kaizen ayuda a las personas que no pueden esforzarse por un motivo u otro, las que no quieren e incluso las que no saben. La vida no tiene porque ser siempre una lucha. Paso a paso puedes tener una vida mejor, no hace falta que corras, andar es mejor que no hacer nada.

La vida puede ser agotadora...

Sí, la vida que llevamos requiere un esfuerzo de adaptación enorme que nos agota y quiero que la gente no se quede anclada en ese agotamiento y pueda mejorar su vida de manera integrada en ese día a día agotador que copa toda nuestra capacidad de esfuerzo. Si me permites te pongo una analogía que podemos seguir a lo largo de la entrevista. En septiembre me voy a hacer el camino de Santiago con un grupo abierto. Ya lo he hecho en cuatro ocasiones anteriores. Cuando los integrantes cuentan su experiencia tienen que escuchar que en realidad no han hecho el camino. Pero la gente está equivocada, pues confunde hacer el camino de Santiago con sufrir. En nuestro caso nos llevan la maleta, dormimos en pazos en habitaciones individuales, tenemos opción a un masaje a medio camino, comemos, bebemos y andamos con calma. Todos hacemos el mismo camino pero algunos lo hacen sufriendo y los que hacen el «camino con Tomás' lo hacen disfrutando y aprendiendo. Por cierto, si alguien se anima a vivirlo puede escribirme a tomas@tomasnavarro.net con el asunto «Camino de Santiago» y consultar si aún quedan plazas disponibles.

¿Entonces, siguiendo esa analogía, cómo podemos focalizarnos en la vida siguiendo esa idea de camino, de senda, en lugar de centrarse en objetivos concretos?

Tener objetivos es genial porque nos permite enfocarnos y tener prioridades. Pero tengo comprobado que al llegar al objetivo nos relajamos y volvemos a la situación anterior. Donde estamos es el resultado de un camino que hemos recorrido, comiendo mal, gastando demasiado o olvidándonos de formarnos. Se trata de abandonar ese camino y de recorrer otro que vaya en otra dirección. Esa es la idea. El objetivo queda muy lejos, el camino es ahora, es hoy.

Vamos con un ejemplo. Perder peso es algo muy etéreo, cambiar el postre dulce por fruta es algo concreto que puedo hacer ahora mismo. Se trata de focalizar la atención en el aquí y ahora, disfrutando del proceso y de los pequeños logros que nos supone. Si tomo el ejemplo del camino, nuestro objetivo no es Santiago, es esa tapa de vieiras que nos vamos a tomar, llegar a ese puente tan bonito, charlar sobre un tema concreto, disfrutar de unas buenas vistas y mientras hacemos todo eso llegamos a Santiago sin darnos cuenta. Por cierto el libro nació y se gestó haciendo el camino en 2024.

Además, aseguras que el Kaizen permite inutilizar las tres excusas frecuentes ante la posibilidad de cambio: «no tengo tiempo», «no tengo fuerzas» y «no tengo motivación», ¿por qué?

Porque no requiere tiempo, ni fuerzas ni motivación. Está comprobado que las pequeñas acciones son más efectivas que las grandes, generan una microdosis de motivación, no requieren de tiempo ni de esfuerzo. Sin darnos cuenta con nuestras decisiones y microdecisiones entramos en un círculo virtuoso que se retroalimenta y fortalece los resultados obtenidos con la senda Kaizen. Pequeño, micro.

Si lo miramos en negativo entenderemos mejor su impacto. Si te pido que te engordes diez kilos lo más rápidamente posible, en dos semanas, por ejemplo, no podrás conseguirlo. ¿Pero qué suele ocurrir? Pues que nos vamos engordando poco a poco, unos gramos al día y sin darnos cuenta nos cargado con una docena de kilos. ¿A que no cuestan los micro cambios? Pues vamos a aprovecharnos de todas las ventajas de lo micro en vez de ser sus esclavos.

«La vida no siempre es fácil pero nos da ese gran regalo que son las decisiones. Decisión a decisión podemos complicarnos o facilitarnos la vida» Tomás Navarro Psicólogo y escritor

Tres lecciones del Kaizen son empoderarse y tomar el control; focalizarse en los procesos (más que en los resultados) y renunciar a la mentalidad conformista (siempre hay espacio para la mejora)... ¿por qué son bases sobre las que hay que asentarse?

Tengo claro que quienes tienen esos tres pilares suelen ser más felices, sanos y equilibrados y además disfrutan de un vida más bonita. Cuando uno cree que no puede hacer nada se deja arrastrar por las olas, cuando uno está obsesionado por los resultados hace muchas cosas de manera dispersa que no suelen incidir en esa expectativa irreal y acelerada y cuando uno es conformista se queda anclado en el dolor y renuncia a estar mejor.

La vida no siempre es fácil pero nos da ese gran regalo que son las decisiones. Decisión a decisión podemos complicarnos o facilitarnos la vida. Si crees que puedes tomar decisiones, si sabes que puedes estar mejor y si quieres disfrutar ahora mismo, podrás aplicar esos tres pilares e ir dándole forma a tu vida, paso a paso, decisión a decisión.

El psicólogo Tomás Navarro. cedida

Al mencionar las bases teóricas y psicológicas del método Kaizen explicas que lo que pensamos afecta a lo que sentimos y a lo que hacemos, ¿de qué manera es posible modificar los pensamientos?

Es mucho más fácil cambiar lo que pensamos que lo que hacemos pero hace falta una cosa, humildad. Sin humildad para aceptar que algunas de las cosas que pensamos están erradas y nos pueden perjudicar no podremos cambiar nada de lo que pensamos.

Algunas personas son más flexibles que otras para cambiar sus pensamientos, es más, yo mismo, siempre estoy pensando que puedo estar pensando mal por lo que le doy más de una vuelta a lo que pienso. Además tengo una técnica genial para cambiar los pensamientos que es el «ysiísmo». «Y si… Y si pudiera… Y si me planteara… Y si lo probara…» No todo lo que pensamos es cierto, ni nos ayuda, ni nos beneficia, ni tan solo nos motiva. Se trata de cuestionarnos, de desaprender, de dejar espacio, de explorar y de buscar.

Muchas de las personas que vienen a hacer el camino piensan que no lo pueden hacer, cuando ven lo que hacemos el primer dia cambian sus ideas y siguen avanzando paso a paso. A veces necesitamos una prueba, a veces confiar en la persona adecuada. No nos conocemos, nos equivocamos y no lo sabemos todo, busca ayuda de calidad y tendrás una vida mejor.

Sobre los grandes cambios nos avisas de que lo más probable es que fracasen dado el riesgo asociado y la energía y voluntad que requieren, ¿Cómo se puede abordar esta cuestión?

Sí, a más tamaño, más riesgo de fracaso. Puedes ir trabajando en los grandes cambios pero mientras llegan, focalízate en los pequeños. La energía motivacional que necesitas para conseguir, perseverar y alcanzar un gran cambio es muy elevada. En uno de los capítulos cito varias teorías que lo sustentan, pero si me permites una analogía te contaré como se construyen las casas rurales del Pirineo, donde vivo. Las casas familiares antiguas se construían poco a poco, creando las estancias que se necesitaban. Ahora una casa, ahora una cuadra, ahora otra estancia más, ahora un almacén. Algunas casas familiares son enormes, con miles de metros cuadrados construidos, algo prácticamente imposible de construir al principio de formar una familia. Algo así debemos hacer, paso a paso y sin darnos cuenta tendremos una casa enorme, un logro enorme, una vida enorme.

«Pasemos del victimismo al protagonismo, acción, la vida requiere acción y no queja» Tomás Navarro Psicólogo y escritor

A la hora de plantear recursos para tratar con las emociones propones un tándem entre la motivación y la responsabilidad, ¿cómo funciona este tándem y por qué es útil?

Por que la responsabilidad imprime dirección y da satisfacción. Nadie puede luchar contra su plato preferido, contra un dulce apetitoso o una bolsa de patatas fritas especialmente diseñadas para que quieras seguir comiendo. Sí, el cometido principal de los tecnólogos de los alimentos es que sigas comiendo el producto que les ha contratado. Pero la responsabilidad nace de una decisión consciente en nuestra mente y es que tenemos que cuidarnos, hacer algo porque hay que hacerlo, sin importar lo que desees o sientas, sin plantearte si es bueno o malo, se hace y punto; eso sí, después tienen una gran recompensa que es la satisfacción por haber hecho lo que se tenía que hacer. Hacer algo por responsabilidad nos da placer y mejora nuestra autoestima e identidad.

En el análisis sobre lo que hacemos nos invitas a fijarnos más en las consecuencias que en las causas, ¿Cómo debemos plantear esto y a qué responde esta recomendación?

Porque somos muy malos analizando y nos perdemos en el pasado. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos algo. Mira, a nadie le sienta bien una comida pantagruélica, con escuchar a nuestro cuerpo bastaría. Ese es el problema que con las causas podemos justificarlo todo y desconectarnos de nuestro cuerpo. Es que estoy estresado, es que está muy bueno, es que me lo merezco... Justificación a justificación nos envenenamos, intoxicamos, perjudicamos o arruinamos. Consecuencias. Poniendo el foco en las consecuencias se podrán tomar mejores decisiones por la senda kaizen.

En agosto me iré a hacer el camino de Santiago con un grupo abierto y este es uno de los temas que más suelo tratar. Incido mucho en las consecuencias de las decisiones que tomemos y eso nos permite llegar a Santiago después de seis andando algo más de 120 kms. Si escuchas a tu cuerpo no llegas a llagar los pies, no llegas a agotarte ni a deshidratarte. No nos importa el calor, el frío o cualquiera de las circunstancias, lo que nos importa es como vamos respondiendo, aprender de ello e ir corrigiendo nuestras decisiones y microdecisiones.

Nos cuentas que conseguir pequeños logros supone un refuerzo positivo, pero que a menudo nos veremos con el problema de que no siempre pueden darse los logros después de la acción, ¿cómo plantearlo de forma constructiva?

Aceptemos que no todo tiene que ser inmediato, es más, estamos preparados para perseverar, la demonizada dopamina forma parte de nuestro mecanismo de perseverancia. Trabajemos la perseverancia con nuestros hijos, aceptemos que todo requiere de un proceso. Mira, te digo una cosa importante, el día de mañana, aquellas personas que sean capaces de perseverar de manera inteligente -no obstinarse, eso es otra cosa- podrá tener una vida mucho mejor. Céntrate en el camino. El primer día del camino de Santiago uno ve como inalcanzable llegar allí, pero paso a paso, perseverando, todos llegamos. Por eso me gusta tanto hacer el camino con un grupo. Es una metáfora increíble de la senda kaizen. Las prisas no son buenas amigas de nada, así en general, todavía menos de los cambios consolidados.

«El día de mañana, aquellas personas que sean capaces de perseverar de manera inteligente -no obstinarse, eso es otra cosa- podrá tener una vida mucho mejor» Tomás Navarro Psicólogo

¿Por qué nos alertas de que la presión social para emprender o una acción pueden llegar a determinar la realización o no de esa acción?

Somos animales sociales y no podemos negar la influencia que tiene en nosotros las personas que tenemos cerca, para bien y para mal. Si mi entorno cree que eso de estudiar es una tontería y que es mejor ser futbolista, pues será muy difícil que acabe estudiando. Si mi entorno come mal, no hace deporte y no valora la salud, será muy difícil que tenga un cuerpo sano. Vamos a rodearnos de personas que nos ayuden, que nos inspiren, utilicemos las redes sociales, los contactos que tenemos o ampliemos nuestra lista de conocidos para poder empezar a resonar con una vida mejor.

Un mensaje que aparece a menudo en su libro es la importancia de dejar de quejarse y de culpar a los otros, ¿por qué?

La queja es cómoda y compasiva, pero completamente inútil para tener una vida mejor. Oye, cada uno tenemos la vida que tenemos y las cartas que tenemos. Algunas personas van por la vida andando, otras en silla de ruedas, las hay quien va en bici o las que van en coche o cohete, pero aceptar lo que tenemos nos libera de culpar a otros.

Vamos a jugar las cartas de la mejor manera de modo que podamos ir asumiendo la responsabilidad, tomando decisiones que nos ayuden y dejando de culpar a otros a pesar de que tengan la culpa, porque eso en realidad tendríamos que verlo. Pasemos del victimismo al protagonismo, acción, la vida requiere acción y no queja.

¿Cómo se puede incorporar en la vida el concepto de constancia discontinua sin sentirse culpable y para qué sirve?

La vida es como es y si es algo, sin duda, es discontinua. ¿O acaso siempre hace sol? Pues eso, ¿Estamos bien? Pues a fondo, ¿Estamos mal? Pues descansamos. Si vuelvo al ejemplo del Camino de Santiago, no estamos caminando 24 horas al día. Paramos a comer, desayunar y merendar y nos dejamos querer por al gastronomía gallega. También nos damos un masaje en un balneario y disfrutamos de una charla con otros peregrinos. Cuando andamos, andamos, cuando no, descansamos. Eso es la senda Kaizen: aceptar que no siempre se dan las condiciones ideales, pero que eso no significa que no esté siguiendo mi camino. Es más, si empezara a andar sin parar hasta que llegara a Santiago, seguro, seguro, segurísimo que no llegaría. Nada de culpas. Hay que aceptar la realidad, aprender, descansar y volver más fuerte y descansado.

También nos recuerdas que una transgresión no invalida el proceso...

En absoluto. He conocido a personas que se saltan la dieta el martes, se agobian y ya no la siguen hasta el siguiente lunes. No pasa nada por una transgresión, incluso hay una técnica kaizen que me encanta que es el «comodín de la transgresión». Mira, te pondré otro ejemplo del Camino. Puedes coger un taxi pues eos no invalida el logro ni el camino. Estoy seguro de que el apóstol prefiere que hagas medio Camino con ayuda a que no hagas nada. Es más, los peregrinos solían subirse a los carros que pasaban para descansar y avanzar más rápido. Prefiero que cojas un taxi si estás cansado un día y que descanses a que no vengas o a que lo dejes. Todos tenemos días malos pero eso no invalida todo el esfuerzo que hemos hecho ni el camino que hemos recorrido.

«Sobrevaloramos la cordura de nuestras emociones» Tomás Navarro Psicólogo y escritor

¿Podríamos hacer un repaso de los tres pasos de la metodología Kaizen a través de tus reflexiones en torno a cada uno de ellos?

1. Definir unas prioridades, olvidar restos y adoptar estilos de vida. Exacto, nada de retos, cambios de estilo de vida. Nada de esfuerzos para conseguir algo, cambios pequeños integrados en nuestro día a día para tener una vida diferente para siempre, de manera consolidada.

2. Reprogramar el cerebro a través de decisiones. Ellas nos darán dirección y nos van a permitir avanzar por la senda kaizen. Decide cuidarte, decide mimarte, decide aprender, decide crecer, decide experimentar, decide vivir… decide y no dejes que otros lo hagan por ti o tendrás una vida peor.

3. Pasar a la acción de una forma enfocada. En una de las ediciones del camino una persona tenía muchas ganas de andar, desatendió mis consejos y fue a un ritmo superior. El resultado fue que durante dos días no pudo caminar, por fatiga y llagas en los pies. Acción, sí, sin duda, pero enfocada, tranquila, calmada, pensando en el medio y largo plazo, sin atracones, racionalizada y, sobre todo, que te ayude, no que te complique la vida.

A la hora de tomar decisiones, ¿por qué aconsejas no hacerlo con el corazón?

El corazón solo palpita. La mente es la gran ventaja evolutiva que tenemos con respecto al resto de animales. Utilízala, es más, la mayor parte de la gente que la utiliza de una manera bonita tiene una vida bonita. La mente te podrá ayudar a analizar, a anticipar, a perseverar, a darle sentido. El corazón, por ejemplo cansado de un día de trabajo, no te animará a escribir una página de tu libro, tu mente sí porque sabe que pagina a pagina tendrás un libro acabado. El corazón no te animará a ir a la piscina en un día de lluvia, la mente sí, porque sabe que brazada a brazada tendrás un cuerpo más fuerte y sano. Sobrevaloramos la cordura de nuestras emociones.

¿Qué es el 'batch cooking' emocional, para qué sirve y cómo se practica?

Lo que quiero decir con eso es que ya que uno se pone, es mejor que se ponga a hacer varias cosas a la vez, tomar varias decisiones, hacer varios planes y hacerlo todo teniendo en cuenta el contexto para poder integrarlo de manera armónica en lugar de tener que ir tomando decisiones sobre la marcha.

Para aplicar el método Kaizen hay que tener en cuenta los tres pilares que dan solidez al cambio, racional, emocional, y social, ¿Podemos acogernos a uno o tienen que estar los tres?

Siempre es mejor que estén los tres, un trípode es mucho más solido, estable y todo terreno que un monopie. Entre ellos dan solidez y se apoyan, especialmente en los momentos en los que estamos más frágiles. Yo sigo una dieta sana para tener un cuerpo sano, ese es mi «racional», para poder disfrutar de mi hija muchos años, ese es el «emocional» y para que mi amigo Felipe me diga que me estoy poniendo como un toro y ese es el «social». Fíjate que tengo tres pilares que sostienen mi motivación para cuidar mi alimentación y mi práctica deportiva. Tiene sentido, tiene fuerza y tiene solidez.