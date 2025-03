Salirse del camino: qué pasa cuando dejas de hacer lo que se espera de ti

Es cuando salgo del camino cuando encuentro destinos más interesantes. Recuerdo una visita a Venecia para fin de año, era justo antes de la pandemia, apenas unos meses antes de decretaran el confinamiento.

Siguiendo los consejos de un italiano visitamos una Venecia completamente desierta, preciosa, con rincones mágicos y experiencias inolvidables. Pero de repente acabamos en una riada de turistas que caminaban en una misma dirección. La calle estaba completamente colapsada, como si se tratara de un metro de la ciudad de Tokio en hora punta.

Volvimos a nuestra casita sobre ruedas a descansar y a prepararnos para recibir el año en la plaza de San Marcos contemplando los fuegos artificiales. Allí nos dimos cita más de cuarenta mil personas lo que nos dio una idea de lo afortunados que habíamos sido en nuestra visita de esa Venecia secreta y solitaria.

Sí, nos salimos del camino de las guías, de las fotos instagrameables, de los consejos de los 'influencers' de viajes y descubrimos una Venecia mágica y solitaria. Pues algo así pasa con el camino de la vida.

¿Estás en el camino adecuado? ¿Es el camino que debes recorrer?

Algunas personas tienen un camino marcado del que no se atreven a salir. Personas que siguen un camino creyendo que les lleva a alguna parte, creyendo que les llevará hacia donde quieren llegar, siguen un camino sin preguntarse si hay algún otro camino más.

A lo largo de la infancia vamos configurando una visión del mundo a partir de los inputs que recibimos, pero… ¿Es acertada? ¿Nos está limitando o nos está impulsando? ¿Nos ayuda o nos está perjudicando?

Acabo de hablar con una persona que estaba recorriendo un camino que no le llevaba a ninguna parte, pero creía que no podía recorrer otros caminos. No se conocía, creía que se conocía pero en realidad tenía una imagen de si misma formada a partir de inputs de otras personas, de fragmentos de libros y de suposiciones creadas a partir de las sentencias dadas por parte de sus padres, abuelos, profesores, más o menos amargados, más o menos acertados.

«No tengas miedo a explorar, a adentrarte en nuevos destinos, a salirte del camino por el que va todo el mundo» Tomás Navarro Psicólogo

Uno cree que sabe como es a partir de lo que le reflejan otras personas, pero nos olvidamos de que ese reflejo no es un reflejo limpio. Ese distorsionado reflejo nos recuerda a los espejos de la sala de los horrores de las típicas ferias de verano. Cada espejo deforma la imagen en función de su forma y de la misma manera, cada persona nos da una imagen de vuelta cargada con sus miedos y deseos, con sus fantasmas y traumas, con sus frustraciones y sus anhelos.

Solo hay una cosa peor que no saber… Creer que sabes pero en realidad tienes información equivocada. Se trata de que sepas cual es tu camino, aquel que debes recorrer, aquel que debes explorar. Es más, a menudo no hay camino y tenemos que crearlo nosotros mismos.

No tengas miedo a explorar, a adentrarte en nuevos destinos, a salirte del camino por el que va todo el mundo.

Cada persona tiene su destino, carga con su mochila y tiene sus propios zapatos. Se trata de que adecúes tu camino a tus necesidades, sueños y prioridades y, que si no existe, pues te pongas a crearlo tu, explorando, buscando, con una mentalidad abierta, receptivo a todo lo que la vida puede darte.

¿Quieres ser feliz? Pues explora, busca y disfruta del camino.

