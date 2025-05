El psiquiatra Fernando Mora explica el peligro del 'síndrome del héroe': «Es traicionero»

Desde bien pequeños nos enseñan a ser los mejores y destacar, pero pocas veces nos educan para saber perder. Y eso es un problema. En el trabajo, en el deporte, en una relación...Si no nos equivocamos, no progresamos, sostienen los expertos en psicología. Y es que se hace más hincapié en los errores que en los éxitos, de ahí que muchas personas sientan que no pueden fallar y que siempre deben estar disponibles.

Al respecto se ha referido el médico y psiquiatra Fernando Mora, que ha querido explicar en la red social Instagram lo que denomina como 'síndrome del héroe'.

El divulgador, conocido en las redes como @doctormora, explica en qué consiste este comportamiento y por qué puede convertirse en una trampa emocional con graves consecuencias para el bienestar.

Según detalla, el 'síndrome del héroe' se basa en la necesidad constante de seguir haciendo, incluso cuando el cuerpo y la mente ya no pueden más.

Frases como «yo puedo con todo», «tengo que quedarme hasta última hora» o «si no lo hago yo, no lo hace nadie» son señales claras de este patrón, que lleva a muchas personas a forzar la máquina sin descanso. Una actitud que, según este médico, puede generar estrés crónico, agotamiento emocional e incluso afectar a nuestra autoestima.

«Para gestionarlo hay que reconocer estos patrones y establecer límites saludables que protejan tu tiempo personal y tu bienestar emocional. Y, por supuesto, saber pedir ayuda cuando la necesites, no es ningún signo de debilidad», indica Mora, que apunta que es un síndrome «traicionero».

Cinco consejos fundamentales para la vida

Del mismo modo, en otra de sus recientes publicaciones, apunta cinco consejos fundamentales para la vida. El primero de ellos apunta directamente a una de las 'trampas' más comunes del pensamiento perfeccionista: «Si esperas al momento perfecto para hacer algo, malgastarás tu vida y no harás nada».

Posteriormente apunta que «las personas con más éxito en la vida no son las más inteligentes, sino aquellas que toman una decisión y la llevan a cabo». El tercer consejo aborda la gestión de los problemas y el sufrimiento desde una perspectiva más estoica. «Si puedes hacer algo para solucionar un problema, adelante, hazlo, pero si no hay posibilidad de cambiar nada, entonces cambia tú y aprende a afrontarlo».

En cuarto lugar habla sobre la necesidad de proteger nuestro propio tiempo. «La urgencia de los demás no es tu urgencia», sostiene el psiquiatra, que ahonda en lo vital que es no cargar con presiones ajenas. Finaliza el experto con una reflexión sobre el ego: «En la vida, es mucho mejor ser feliz que tener razón».