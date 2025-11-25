La psicóloga Ángela Fernández explica los tres rasgos de las personas con ansiedad: «Les cuesta poner límites y probablemente toleren demasiado»

La salud mental hace tiempo que dejó de ser tabú para convertirse en una prioridad mundial, con un enfoque creciente en la intervención temprana y la prevención, en especial en los más jóvenes.

En un contexto en el que el definido por la psicología ... como estado de bienestar emocional, psicológico y social que influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos, ha tomado una mayor conciencia, eliminando poco a poco el estigma social, la psicóloga Ángela Fernández explica algunos rasgos que comparten las personas con ansiedad, un sentimiento de miedo, temor e inquietud que sufre un 12,6% de la población en España, casi 3 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística.

«Reconocer los rasgos no significa resignarse, aclara la experta, que sostiene que hay que «aprender a gestionarlos para que no interfieran en el bienestar diario». Se trata de alta responsabilidad, exceso de amabilidad y neuroticismo. Según la especialista, estos rasgos aunque socialmente valorados, pueden contribuir al desarrollo y mantenimiento de la ansiedad si no se manejan adecuadamente.

Cinco claves prácticas para mejorar el bienestar emocional y social Aprender a ser flexibles y menos autoexigentes para reducir la rigidez mental.

Establecer límites personales claros para equilibrar la amabilidad con el autocuidado.

Practicar actividades que promuevan la serenidad, como la meditación, el yoga o la respiración consciente.

Cultivar relaciones saludables y de apoyo que fomenten la comunicación y la empatía.

Buscar ayuda profesional cuando sea necesario y normalizar la educación en salud mental para eliminar tabúes.

Y es que la ansiedad no siempre se manifiesta en forma de taquicardias, pensamientos acelerados o insomnio. A veces se esconde detrás de virtudes que la sociedad premia.

Los tres rasgos que suelen compartir las personas con ansiedad

La psicóloga detalla en el vídeo que el primer rasgo es la alta responsabilidad. «Suelen ser personas muy autoexigentes, rigurosas, disciplinadas, con una muy alta implicación en las tareas, con unos estándares de realización muy altos, ya que tienen a buscar la perfección constantemente».

Esta búsqueda de la perfección también se manifiesta como una alta rigidez mental, un rasgo que culturalmente se valora desde la infancia, cuando se alaba a los niños responsables que cumplen con sus obligaciones sin supervisión constante. Sin embargo, advierte que para manejar la ansiedad, estas personas deben «aprender a ser flexibles» y no forzarse en exceso, para evitar la autoexigencia y la frustración.

El segundo rasgo es el exceso de amabilidad. La experta comenta que estas personas son muy generosas, cooperativas y altruistas, pero tienen dificultades para establecer límites, priorizando siempre las necesidades de los demás sobre su propio cuidado. Esto puede generar desgaste emocional, por lo que recomienda que trabajen en «poner límites» y pasar a la acción para cuidar más de sí mismos.

Síntomas físicos comunes de la ansiedad Fatiga o sensación de cansancio

Tensión muscular o dolores musculares

Sudoración excesiva

Náuseas o problemas digestivos

Palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca

Síntomas psicológicos y cognitivos de ansiedad Preocupación excesiva y constante

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

Nerviosismo o sensación de estar inquieto

Pensamientos negativos recurrentes y rumiación

Sensación de peligro inminente o miedo irracional

El tercer rasgo identificado es el neuroticismo, caracterizado por una alta reactividad emocional, inestabilidad, impulsividad y nerviosismo. Estas personas están en un constante estado de alerta, afectándose más por los contratiempos y situaciones negativas. Para ellas, la psicóloga recomienda adoptar actividades que fomenten «la serenidad y la tranquilidad» en su día a día para ganar mayor estabilidad emocional.