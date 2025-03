Por qué algunas personas no conectan con su psicólogo

Resulta sorprendente ver la cantidad de personas que, tras avanzar y ponerse en manos de un psicólogo para entender y solucionar sus problemas, deciden dejar de ir a consulta porque no se sienten comprendidos por el profesional.

Dar el paso de acudir a consulta suele generar miedos e inseguridades. La psicóloga Paloma Rey asegura que existen muchas dudas a la hora de decidirse por ponerse en manos de un experto: «La gente suele preguntarse si su problema tendrá solución, suelen pensar que son los únicos a los que les pasa eso en concreto e incluso se plantean ir al psicólogo por si no dan con el profesional adecuado». Y esto último puede ocurrir. Porque aunque uno cree que un psicólogo está diseñado para ayudarte, la experiencia de muchas personas hace pensar que no supieron elegir bien.

¿Qué puede fallar?

«Escoger un terapeuta implica una ardua tarea. No solo debemos valorar la especialidad del profesional, sino el formato en el que nos gustaría recibir la terapia y las sensaciones que nos trasmite la persona. No obstante, no siempre acertamos en nuestra elección y, en este caso, es necesario valorar la posibilidad de cambiar a otro especialista», dice Rey.

Si el primer paso es informarse sobre la persona que nos va a ayudar en el proceso, el segundo sería tener un primer encuentro. «Una clave para saber si hemos acertado es valorar cómo ha sido la primera visita», señala Paloma, y en este primer encuentro es donde se establece la alianza terapéutica o el 'rapport', donde se establece un vínculo de confianza, credibilidad y empatía. «Esta primera toma de contacto es muy intensa ya que tenemos que abordar el motivo por el que hemos decidido buscar ayuda. La comunicación con el terapeuta y sentirnos comprendidos será clave para evaluar si hemos dado con la persona adecuada».

Sin embargo, el fallo no siempre está en la persona sino en el método que se emplea para poner solución al problema que nos ha llevado a consulta. Paloma Rey reconoce que otro criterio que puede hacernos dudar de si hemos dado con la persona adecuada es la metodología de trabajo: «No existe un enfoque universal que funcione a todas las personas». Por eso es importante que, tras la primera visita, demos un margen de tiempo para evaluar si la forma de trabajo que el profesional puede ofrecernos es la que más se ajusta a nuestras necesidades.

Por último, la psicóloga comenta que un elemento que puede influir en el funcionamiento óptimo de la terapia son las expectativas que depositamos en ella. Al parecer, en ocasiones se generan unas altas expectativas en torno a las sesiones y, si no se alcanzan los resultados rápidamente, nos frustramos y abandonamos la terapia. «Esta mala gestión de las expectativas puede conllevar el cambio constante de profesional y un aumento progresivo en el nivel de malestar», dice, y añade que es recomendable que, en el caso de que no hayamos conectado con un terapeuta y decidamos buscar a otro profesional que pueda ayudarnos, «le informemos de nuestra experiencia previa para que él pueda evaluar nuestras expectativas, así como los elementos que hayan podido dificultar el avance de la terapia, las herramientas empleadas y establecer, así, un plan de acción ajustado a nuestras necesidades».

Escoger un profesional de la salud es una tarea que no debemos hacer de forma aleatoria, sino en la que debemos invertir tiempo. Algunos tips que pueden ayudarnos a la hora de escoger a un profesional pueden ser: valorar las referencias que tengamos de amigos y conocidos, leer reseñas o tener un contacto previo con él (ya sea a través de llamada, email o en persona). Esto facilitará que podamos valorar la conexión que podamos llegar a tener con el profesional, si la forma de trasmitir la información o de comunicarse con nosotros es la adecuada y si podemos sentirnos cómodos con esa persona en un entorno tan delicado como es en consulta.