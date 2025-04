Patricia Expósito, psicóloga: «Muchas personas justifican sus inseguridades como parte de su realidad»

La baja autoestima nos aplasta en numerosas ocasiones: cuando te sientes insuficiente en tu trabajo, en tu vida personal, con amigos, en pareja... También cuando sentimos que no vamos a conseguir nada de lo que nos propongamos o cuando llega algo bueno a nuestra vida ... no nos sentimos merecedores de ello.

Gran parte de las inseguridades que sentimos vienen dadas por una autoestima baja y mal trabajada, y sobre estos sentimientos habla la psicóloga Patricia Expósito en su libro 'Autoestímate, lo urgente eres tú' (Alfaguara IJC). ¿Cómo mejorarla y aprender a autoestimarnos? Ella enseña a trabajar en ello, para priorizarte a ti y a tu salud mental, porque la urgencia está en cambiar tu forma de tratarte.

Su libro aborda el cuidarse a una misma yendo al pasado, presente y pensando en el futuro. ¿Qué ofrece su libro que le diferencia de los demás?

Mi libro se distingue porque no solo se centra en el autocuidado desde una perspectiva momentánea, sino que propone un viaje introspectivo que abarca las tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. La idea es que, para tener una autoestima sólida, necesitamos sanar viejas heridas, comprender cómo esas experiencias nos afectan en el presente y, finalmente, construir un futuro donde nos sintamos plenas y capaces. A menudo, el autocuidado se reduce a prácticas superficiales, pero mi enfoque se basa en una transformación profunda que involucra la autocomprensión, la autoaceptación y el perdón hacia uno mismo para poder llegar a ser la persona que nos imaginamos cuando nos proyectamos en el futuro.

Se habla mucho de autocuidado en los últimos años... ¿Cree que todavía hay mucho trabajo por hacer?

Absolutamente. El autocuidado ha adquirido mucha relevancia, especialmente en un contexto de creciente estrés y ansiedad. Sin embargo, a menudo se aborda de manera superficial o comercializada, como si fuera solo una cuestión de estética o pequeños placeres momentáneos. El verdadero autocuidado implica un trabajo interno profundo, que va más allá de lo que vemos en redes sociales o en los estantes de las tiendas. Es necesario fomentar una cultura en la que el autocuidado se entienda como un proceso integral de salud mental, emocional y física, y que todas las personas tengan las herramientas para llevarlo a cabo.

«El peligro del egocentrismo es cuando el autocuidado se convierte en una justificación para desconectarse de los demás» Patricia Expósito Psicóloga

Es importante centrarse en el bienestar de uno mismo pero, ¿dónde está esa línea entre el autocuidado y el individualismo o egocentrismo?

El autocuidado se basa en la idea de que, al cuidar de nosotras mismas, podemos ser más generosas, comprensivas y eficaces en nuestras relaciones con los demás. No se trata de anteponer el 'yo' de manera egoísta, sino de nutrir nuestra propia capacidad de dar y apoyar. El peligro del egocentrismo ocurre cuando el autocuidado se convierte en una justificación para desconectarse de los demás o ignorar nuestras responsabilidades hacia el entorno.

La autoestima es importante, así que para quienes la tienen en niveles bajos, ¿qué pueden hacer?

La clave para las personas con autoestima baja es empezar con pequeños pasos hacia la autoaceptación. A menudo, las personas con baja autoestima se enfocan en lo que no les gusta de sí mismas, pero el primer paso es reconocer sus logros, virtudes y fortalezas. Mi libro ofrece ejercicios prácticos para empezar a reestructurar esos pensamientos negativos y crear una mentalidad más positiva y amable hacia uno mismo. Además, es importante que las personas aprendan a poner límites ante hechos o situaciones dañinas, rodearse de relaciones que las valoren y no se conformen con el menosprecio o la autocrítica constante.

¿Una persona con autoestima baja es consciente de ello o lo ve algo normal?

Muchas veces, una persona con autoestima baja no es completamente consciente de la magnitud de su problema. La baja autoestima puede ser algo tan internalizado que se ve como una parte 'normal' de la vida. A menudo, las personas justifican su inseguridad o autocrítica como parte de su personalidad o de su 'realidad'. En terapia, les ayudo a identificar esos patrones y a entender que la autoestima no es un estado fijo, sino algo que se puede trabajar y mejorar.

«La felicidad no es algo que se mantenga constantemente sino que se experimenta en momentos» Patricia Expósito Psicóloga

¿Cómo podemos vivir en el presente sin atender al futuro cuando vamos creando agendas cargadas de planes por llegar?

Vivir en el presente requiere una conciencia activa y deliberada. Es muy fácil dejarse arrastrar por la prisa, la rutina, el día a día y el estrés del futuro, pero el primer paso es reconocer cuándo estamos atrapadas en la ansiedad por anticipación y en la sensación de estar sobreviviendo a nuestros días o ir en piloto automático. La práctica de la atención plena o mindfulness es una herramienta fundamental para esto. Enseño en mi libro técnicas para que las personas puedan reorientar su atención hacia el aquí y ahora, como respirar conscientemente, hacer pausas durante el día y ser más intencionales en lo que estamos haciendo en el momento presente, sin juzgarlo ni anticipar lo que vendrá.

Con este estrés de vida, es fácil perderse y sentir que muchos días sobrevivimos en vez de vivir. ¿Qué podemos hacer al respecto para estar más en el aquí y ahora?

El primer paso es aceptar que estamos pasando por un momento de estrés, sin sentir culpa por ello. A veces, nuestra tendencia es presionarnos aún más cuando sentimos que no estamos 'viviendo' de manera plena o no lo estamos haciendo como 'deberíamos'. Lo importante es aprender a hacer pausas, incluso breves, para reconectar con el momento presente. Esto puede ser tan simple como tomar unos minutos para respirar profundamente, hacer una caminata sin distracciones o incluso practicar pequeños actos de gratitud. También destaco la importancia de reducir las expectativas de productividad constante y permitirnos descansar y disfrutar de los momentos simples. Así, pasaremos de estar sobreviviendo a estar viviendo.

Es cierto que buscamos la felicidad plena y no la puntual pero, ¿como experta diría que alguien puede mantener la felicidad plena por mucho tiempo?

La felicidad plena es un concepto complejo. En mi experiencia, la felicidad no es algo que se 'mantenga' constantemente, sino que se experimenta en momentos. La vida está llena de altibajos, y la verdadera plenitud no radica en estar felices todo el tiempo, sino en aprender a ser resilientes frente a las dificultades y disfrutar de los pequeños momentos de alegría. Lo que sí se puede cultivar es un estado de paz interior y satisfacción con uno mismo, lo que permite experimentar la felicidad de manera más genuina, aunque no siempre constante.

¿Si el futuro nos emociona es porque estamos en el lugar correcto?

No necesariamente. El hecho de que el futuro nos emocione puede ser señal de que estamos alineadas con nuestras pasiones, metas y deseos. Sin embargo, también puede ser una señal de que estamos buscando algo fuera de nosotros que creemos que nos dará felicidad. En mi libro, hablo sobre cómo el futuro puede ser emocionante cuando nos conectamos con un propósito claro, pero también es importante vivir el presente de manera satisfactoria, independientemente de lo que el futuro nos depare. A veces, esa emoción es el resultado de nuestra capacidad de anticipar crecimiento y cambio positivo, más que una confirmación de que estamos exactamente en el lugar correcto.

Sobre la autora

Patricia Expósito es psicóloga especialista en autoestima, apego y trauma. Siempre supo que quería ayudar a las personas, así que estudió un doble máster en psicología infantojuvenil, intervención de personas con TLP, y numerosos cursos de trauma, intervención en crisis y autoestima. Con más de 16K seguidores en redes, en su perfil @turaizpsicologia divulga sobre todo tipo de temas relacionados con el bienestar y crecimiento personal. Actualmente, Patricia es también directora de Tu Raíz Psicología, donde atiende a pacientes del centro, y es profesora en un curso de intervención en suicidio.