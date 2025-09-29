Por qué casi nunca discutimos por lo que parece

Seguro que te ha pasado: empiezas hablando -con tu pareja, un familiar o amigo- de algo tan simple como sacar la basura y, en menos de un minuto, estáis discutiendo por todo lo que no funciona desde hace meses. El problema casi nunca es la basura, aunque sea el tema de conversación que lo incendie todo. Igual que casi nunca es lo que decimos, sino cómo lo decimos y la muestra del cúmulo de guardar quejas que nunca hacemos.

Por miedo a esa discusión que termina sucediendo de la peor forma, en numerosas ocasiones evitamos sacar según qué temas de conversación porque sabemos que la discusión se va a poner intensa. Pensamos que quizá haya sido algo puntual y que no merece la pena mencionar, que no va a volver a suceder, pero lo cierto es que aguantamos una y otra vez y al final soltamos la bomba cuando menos apropiado es y menos lo esperamos. Eso sin contar con que el tono que empleamos no es ni mucho menos educado.

Sonia Díaz Rois, coach, mentora experta en gestión de la ira y autora de 'Y si me enfado, ¿qué?' (VR Europa, 2024), lo resume así: «Las discusiones que estallan en pareja, en familia o en el trabajo casi nunca empiezan por lo que realmente está ocurriendo sino por otra cosa o por el tono y la forma en que nos expresamos». Y añade que «todos caemos en trampas cotidianas, frases que parecen inofensivas, pero que sabotean la conexión con la otra persona».

Lo que haces mal cuando mantienes una conversación

Del «ya lo hago yo» al «te lo dije», estos son los errores que sabotean tus conversaciones:

1. Sermonear: cuando la charla se convierte en una lección. «¿Quién no ha soltado alguna vez un mini discurso con tono de 'voy a explicarte la vida porque no te enteras'? Ese momento en el que adoptamos el tono de 'profe de vida' y soltamos frases del tipo: 'Porque claro, tú lo que tendrías que hacer es organizarte mejor, porque si no, siempre te pasa lo mismo y no aprendes. Es que ya te lo he dicho mil veces, pero no escuchas…'. El resultado es inmediato: desconexión. Nadie escucha cuando siente que le están regañando», cuenta Sonia Díaz Rois.

2. Echar en cara: cuando un favor se convierte en deuda. Uno de los reproches estrella es decir eso de «Con todo lo que yo hago por ti…». Ese tipo de frases no acercan, al contrario: levantan un muro de culpa y malestar. Porque un favor deja de serlo cuando se convierte en moneda de cambio. Si esperas algo a cambio, dilo. Y si ayudas, hazlo porque quieres, no como argumento para ganar después una discusión.

3. Reprochar: convertir el presente en un juicio sobre el pasado. Empiezas hablando de algo puntual y, casi sin darte cuenta, repasas todas las veces anteriores que ocurrió lo mismo. «Oye, se te ha olvidado sacar la basura. Es que siempre igual, te lo tengo que recordar yo. Como la otra vez. Y la semana pasada igual.»

Y en un suspiro, lo que era un detalle puntual se transforma en la misma discusión de siempre. El problema es que al poner todo el historial sobre la mesa, el otro se defiende o contraataca.

4. «Trae, ya lo hago yo»: el mensaje oculto de la desconfianza. A simple vista parece inofensivo, pero en realidad transmite algo más duro: «No confío en que lo hagas bien» o «Siempre tengo que arreglarlo yo».

«Si delegas, deja que el otro lo haga a su manera. Y si no te gusta cómo lo hace, enséñale sin menospreciar. Porque si cada vez que alguien intenta ayudar lo apartas con un 'ya lo hago yo', la próxima vez ni lo intentará», dice la experta.

5. «¿Ves? Te lo dije»: el trofeo para el ego que no ayuda. Tal como indica la coach, «pocas cosas encienden más a alguien que soltar un 'te lo dije' cuando las cosas han salido mal». Puede que tengas razón, pero en ese momento el otro no necesita que le pases factura, sino apoyo: «Con esa frase solo demuestras que estabas esperando el fallo para demostrar que tenías razón. Mejor cámbialo por un: '¿Cómo lo solucionamos?'».