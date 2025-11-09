Suscribete a
Marta Bustos, la chica que quedó ciega haciendo cosmética natural: «Dentro de mí no ha cambiado nada pero tienes que demostrar que no eres menos»

La conferenciante perdió la vista mientras preparaba cosmética natural y en su libro 'Cuando perdí mis ojos marrones' cuenta cómo vivió esta etapa hasta que recuperó la visión de nuevo

Marta Bustos, autora de 'Cuando perdí mis ojos marrones'.
Marta Bustos, autora de 'Cuando perdí mis ojos marrones'.
Melissa González

Cuando se tiene entre las manos el libro de Marta Bustos 'Cuando perdí mis ojos marrones' (Lunwerg) una espera leer sobre la pérdida y el duelo, en este caso, del color de sus ojos del que se despidió cuando una mezcla de ... agua, aceite y sosa cáustica explotó en su cara arrebatándole la vista. Y de todo lo que vino después hasta que la recuperó de nuevo.

Descarga la app