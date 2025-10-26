Suscribete a
Marian Rojas Estapé, psiquiatra, sobre cómo superar una relación que se ha acabado: «No le persigas»

La experta expone qué podemos hacer para dejar atrás personas o situaciones que no nos hacen bien mentalmente

Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Vivir enganchado en el pasado nos convierte en depresivos»

Marian Rojas Estapé, psiquiatra, sobre cómo superar una relación que se ha acabado: «No le persigas»
Marina Ortiz

Los seres humanos somos sociales porque necesitamos de otras personas para vivir, desarrollarnos y sentirnos bien. Desde que nacemos dependemos de los demás para sobrevivir, y con el tiempo, convivir con otros nos enseña a hablar, pensar y comprender el mundo.

Nuestra mente está ... hecha para conectar con los demás y compartir emociones, ideas y darnos apoyo. Así, además de vivir una sociedad en la que las personas tiene interacciones puntuales, también lo hacemos relacionándonos de manera más estrecha con determinadas personas de nuestro entorno.

