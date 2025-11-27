Hecho a mano: el poder terapéutico de dedicar tiempo a crear algo desde cero

Qué sensación la de crear o poseer algo hecho a mano. Cuando hacemos algo nosotros mismos, lo llenamos de nuestra propia energía y personalidad y eso puede hacer que el artículo nos parezca más especial y significativo que algo producido en masa. De manera ... similar, cuando compramos un artículo hecho a mano, a menudo nos sentimos atraídos por la historia y la personalidad de la persona que lo creó, y esto puede darnos una sensación de conexión y apego emocional a eso que hemos comprado o que nos han regalado.

Desde tejer una bufanda, hacer un mueble o crear una obra de arte con pintura o resíduos, el proceso de hacer algo puede ser increíblemente satisfactorio y gratificante. La sensación de logro que conlleva completar un proyecto hecho a mano puede ser un poderoso motivador para muchas personas. Es un viaje que comienza con una idea, una chispa de inspiración, que se transforma en un proyecto tangible.

A diferencia de los productos industriales, que pasan por líneas de ensamblaje y máquinas, lo hecho a mano respira vida en cada etapa de su creación. El proceso de crear algo desde cero es un acto de dedicación que requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, pasión por lo que se hace. No solo se trata de producir un objeto; se trata de contar una historia, de compartir una experiencia y de dejar una marca personal que no se puede replicar.

Descarga física y emocional

«Cualquier expresión artística o plástica, como pintar, dibujar, realizar esculturas…. transmite el sentimiento al material con el que se trabaja, y descarga tanto física como emocionalmente », explica la psicóloga del centro Centta Silvia Cintrano.

Por su parte, la doctora Marta Ochoa, jefa de servicio de neurología de HM Hospitales en Madrid, recalca los beneficios de estas actividades más «tradicionales» ya que «cualquier actividad que reduzca notablemente el trabajo mental facilita la vida pero a largo plazo es contraproducente».

Por ello la doctora Ochoa comenta algunas actividades que benefician nuestras cognitivas, como puede ser tocar un instrumento. Asimismo, asegura que «cualquier tarea que estimule la memoria, el uso del lenguaje y el conocimiento de las palabras, como son los crucigramas, sopas de letras y demás pasatiempos nos pueden ayudan».

Ropa y complementos a mano

Quien tiene una prenda de vestir hecha a medida sabe que no es lo mismo comprar en Inditex, por ejemplo, que tener esa joya en el armario. Y aunque cada vez hay más conciencia sobre la sostenibilidad y muchas marcas producen bajo demanda, aún queda mucho trabajo por hacer.

Pero hay muchas firmas que apuestan por es sensación de producir prendas y accesorios que no son iguales unos a otros. Marabara, Le Labbo o Abissi son algunas de ellas. Con mimo, paciencia y mucha dedicación, el resultado es un verdadero tesoro para quienes saben valorarlo.

Rocío, CEO de Marabara, marca de bolsos, encontró en tejer no solo un lugar de paz, también es su medio de ingresos. «Para mí, tejer es una especie de meditación, un momento de paz y concentración que te permite escapar del ritmo habitual del día a día. Te ayuda a enfocarte en cada movimiento, en cada entrelazado, en tus manos y en la postura de tu cuerpo», cuenta. En su caso, el estrés diario en un trabajo por cuenta ajena fue lo que le hizo empezar a coser y tejer; como una vía de escape para relajar su cuerpo y, sobre todo, su mente.

Al cabo del tiempo, señala, lo que comenzó como un hobby se convirtió en su actual ocupación: «Gracias a un bolso que me hice yo misma para asistir a una boda, y que fue todo un éxito entre mis amigas. A partir de ahí, empezaron a hacerme encargos, que compaginaba con el trabajo de oficina. Hasta que un día supe que había llegado el momento de tomar una decisión. Ganaron los bolsos, dejé el trabajo por cuenta ajena y, desde entonces, me dedico a mi marca al cien por cien».

Escribir un diario

Cuando escribimos un diario o 'journaling' ayuda a aclarar las ideas y a tener más presente nuestros objetivos. También poner por escrito nuestras vivencias nos hace sentir mejor. Al expresarlas, liberamos todo lo que teníamos retenido en nuestra mente y es una poderosa herramienta para mejorar nuestra salud mental.

- Reducción del estrés y la ansiedad. Escribir sobre tus pensamientos y emociones te permite liberar el estrés acumulado. Al plasmar tus preocupaciones en el papel, reduces la carga mental y logras calmarte, lo que ayuda a disminuir la ansiedad y mejora tu estado de ánimo.

- Mejora de la autoestima y el autoconocimiento. El journaling te invita a reflexionar sobre tu vida, tus logros y tus desafíos. Este proceso de autoexploración puede aumentar tu autoconciencia y autoestima, ayudándote a comprenderte mejor y a fortalecer tu relación contigo mismo.

- Clarificación de metas y objetivos. Escribir tus metas y aspiraciones te permite enfocarte en lo que realmente deseas lograr. Al poner por escrito tus sueños y objetivos, se vuelve más fácil planificar los pasos necesarios para alcanzarlos y medir tu progreso a lo largo del tiempo.

- Fomento de la creatividad. Hacer journaling te ofrece un espacio para dejar volar tu imaginación y expresar ideas sin restricciones. Ya sea que escribas sobre tus pensamientos, sueños o deseos, el acto de escribir estimula tu creatividad y te ayuda a pensar de manera más abierta y flexible.

- Deshacer nudos mentales. El journaling puede funcionar como una forma de terapia al ayudarte a procesar y liberar emociones complejas. Expresar sentimientos de tristeza, frustración o incluso felicidad en tu diario contribuye a una mejor regulación emocional y a un bienestar mental más estable.