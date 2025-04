Cómo lograr que tus días sean más productivos siguiendo tres técnicas que funcionan

El día tiene 24 horas para todo el mundo, sin excepción, pero pareciera que en algunos fuera de seis u ocho más dada la cantidad de cosas que llegan a hacer. ¡Les da tiempo a todo! Puede que madrugar tenga mucho que ver, pero las personas productivas tienen otros secretos para conseguir hacer lo que tienen planeado en la jornada.

No existe una fórmula mágica para la productividad aunque décadas de investigación sugieren que algunas personas son más capaces de ejecutar y ser productivas que otras y que la personalidad, la motivación y las emociones desempeñan un papel clave en la capacidad de un individuo para hacer las cosas.

Para empezar, cabe destacar el enemigo principal de la productividad: la procrastinación. Ella nos aleja de nuestras metas y nos impide aprovechar al máximo nuestro tiempo. Todos hemos experimentado esa sensación de aplazar tareas importantes, posponiendo lo inevitable y llenándonos de culpa y frustración después.

Que parezcan días de 40 horas

Pero con una buena planificación, es posible cumplir los tiempos (aunque no sea así siempre, y no pasa nada). Según Beatriz Gil Bóveda, psicóloga y CEO de Psique Cambio, esta es clave para vencer la postergación: «Dedica unos minutos al comienzo de cada día para establecer tus prioridades y crear una lista de tareas. Asegúrate de abordar primero las tareas más importantes y urgentes. Organizar tu tiempo de manera efectiva te permitirá aprovechar al máximo tus horas de trabajo y evitar la tentación de postergar».

Por su parte, el perfeccionismo puede ser un gran obstáculo para la productividad. «Si te exiges demasiado, es más probable que te sientas abrumado y termines posponiendo tus tareas. Acepta que no todo puede ser perfecto y concéntrate en hacer lo mejor que puedas en cada momento», recalca la psicóloga, así que recuerda que la perfección es un ideal inalcanzable y que el progreso constante es más importante que la perfección puntual.

¿Y qué tal con las distracciones? ¿Te despistas mucho? Se trata de los principales enemigos de la productividad e identificar las que te rodean es un paso muy grande para tratar de minimizarlas. «Apaga las notificaciones de tu teléfono o colócalo en modo avión mientras trabajas. Si trabajas en un entorno ruidoso, considera el uso de tapones para los oídos, AirPods con cancelación de ruido o música relajante para ayudarte a concentrarte. Crea un espacio de trabajo ordenado y libre de elementos que puedan desviar tu atención», recomienda la experta.

También aprovecha cuando te levantes y no mires el teléfono. Evita la pantalla del móvil o cualquier aparto digital al despertar para reducir la fatiga visual y las distracciones. A si vez, haz ejercicio (una buena forma de coger energía), date una ducha, lee o desayuna. Cualquier acción que te apetezca por la mañana menos consultar el móvil.

Tres técnicas que funcionan

La psicóloga Beatriz gil Bóveda propone las siguientes técnicas de gestión del tiempo:

1. La técnica Pomodoro: consiste en trabajar en bloques de tiempo de 25 minutos, seguidos de breves descansos de 5 minutos. Después de completar cuatro ciclos, tómate un descanso más largo de 15-30 minutos. Esta técnica promueve la concentración y evita la fatiga mental. También puedes hacerla en intervalos de 50 minutos de trabajo - 10 minutos de descanso.

2. La regla del dos minutos: si una tarea te lleva menos de dos minutos, no la pospongas, hazla de inmediato. Esto evita que las tareas pequeñas se acumulen y se conviertan en una carga mental.

3. La matriz de Eisenhower: clasifica tus tareas en función de su urgencia e importancia. Prioriza las tareas importantes y urgentes, delega las urgentes pero no importantes, programa las importantes pero no urgentes y elimina o pospone las que no son ni importantes ni urgentes.

4. Sigue la regla 8-8-8 para el equilibrio. Divide tu día en 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio. Este esquema te ayuda a mantener una vida más equilibrada y saludable, física y mentalmente.

Por otro lado, trata de hacer lista de 'to do’s' para completar durante todo el día. Organiza tu lista por orden de importancia para enfocarte en lo esencial y evitar sentirte abrumado.

Si incorporas estos hábitos, tus mañanas se llenarán de energía y vitalidad, dándote el impulso necesario para enfrentar el día con la mejor actitud y sintiendo que llegas a todo.