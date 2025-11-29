Estas son las habilidades que se necesitan para ser un líder en una empresa

Los líderes suelen ser líderes por sus habilidades para llegar a ser líderes, no tanto por su capacidad de liderazgo. A menudo, lo que le importa a un líder es ser líder, no liderar. Ser, no hacer…

Hace más de veinte años que imparto ... formación en empresas de todo el mundo en materia de liderazgo y, si hay tanta necesidad de formar a nuestros líderes, es porque muchos líderes tienen las competencias necesarias para llegar a ser líderes y son buenos haciendo esa carrera hacia el podio, pero no para liderar. Y claro, una vez han alcanzado su objetivo, no saben qué hacer ni cómo liderar…

Para ser líder, a menudo, se necesita una determinada estructura de personalidad. Muchos líderes tienen rasgos narcisistas. Sí, ya lo sé, no me digáis que no todos; también he conocido a personas con una firme voluntad de servicio. Pero eso de ser líder da mucha visibilidad y poder, y eso le encanta a un narcisista.

Para aspirar a una posición de liderazgo hay que tener la certeza de que podrás dirigir a un equipo y, para tener esa certeza, hay que tener o bien la autoestima muy alta, o la autoestima muy baja —así obtengo el reconocimiento y el respeto que necesito—, o ser muy atrevido —rozando la temeridad—, o ser muy ingenuo o, en el mejor de los casos, contar con una dilatada experiencia liderando —haciendo, no figurando— y un montón de competencias y habilidades que no todo el mundo tiene. Sí, se pueden aprender, por eso me dedico a formar a líderes; bueno, por eso y para que las personas lideradas puedan trabajar mejor.

Para llegar a ser líder también se necesitan ciertas habilidades. No olvidemos que alguien tiene que decidir quién será el próximo líder del equipo, del departamento o de la ONG. El aspirante a líder debe posicionarse cerca de esa persona, ganar visibilidad, despertar su interés o trabajarse una buena campaña de promoción.

La persona que elige al líder tiene unos objetivos, unas prioridades y unas motivaciones que, una vez detectadas por el aspirante, solo hace falta satisfacer. Quizás no quiere tener problemas, quizás quiere a alguien que no lo cuestione, que sea fácil de dirigir o que no moleste. Si el aspirante encaja en esas necesidades, ya tiene el puesto asegurado, independientemente de que luego ejerza como líder o no.

¿Pero cuáles son las competencias de un líder? Bien, un líder sería el encargado de enfocar a un grupo hacia unos objetivos. A veces liderando, a veces dirigiendo. Sí, no os llevéis las manos a la cabeza. Ni todos pueden ser liderados ni siempre puedes estar liderando. Hace tiempo que se habla del liderazgo situacional, que consiste en tener claro que, dependiendo del grado de madurez del equipo, de la persona o de la dificultad de la tarea, a veces debemos dirigir y a veces debemos liderar.

Para ser un buen líder es necesario tener un buen nivel de dominio técnico, conocimiento de la condición humana, habilidades comunicativas, capacidad para motivar, una comunicación exquisita, un magnífico nivel de autocontrol emocional, habilidad para gestionar conflictos, despertar sueños, corregir cuando sea necesario y muchas cosas más. Y aquí es donde entro yo, recordando que lideran a personas que hacen, pero que también sienten y piensan. Sienten y piensan. Aquí está la clave de un buen líder: tener en cuenta que su equipo siente y piensa.

Esto no significa que todos, absolutamente todos los líderes sean así. Ahora no vengáis a decirme que vosotros no sois así, que ya me lo creo, que esto no es un ataque contra los líderes del mundo. No os preocupéis, hombre.

Tan solo lo que me gustaría es que no confiemos ciegamente en el líder, que no perdamos nuestra capacidad para pensar y analizar y que seamos responsables cuando elijamos a un líder.

Los líderes, ya sean de una ONG, de un club deportivo, de una empresa o de un gremio profesional, necesitan mecanismos de control y seguimiento, porque no dejan de ser personas, con sus virtudes y miserias, con sus prioridades y necesidades.

