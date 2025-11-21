Gymtimidación: cuando ir al gimnasio nos da vergüenza

Muchas veces tachamos de vagos a quienes no acuden al gimnasio, pero detrás de ese porcentaje de personas que creemos sedentarias se encuentra un grupo que entrena en casa -cosa que está muy bien- porque sienten vergüenza si van a un centro de entrenamiento. ... A esto se le conoce como gymtimidación y es más común de lo que parece.

Para muchos, la idea de ir al gimnasio puede generar una sensación de vergüenza o incomodidad. La inseguridad de no estar a la altura de los demás, el temor de ser observado o juzgado y la presión de seguir un estándar físico que no siempre se tiene minan la autoestima de muchos. Estos temores pueden ser paralizantes, y en lugar de ver el gimnasio como un lugar de mejora personal, se convierte en un espacio cargado de ansiedad. Además, puede disminuir la motivación e incluso conseguir que la persona no vuelva al gimnasio.

Pero cabe destacar que no afecta a todos, afecta principalmente a quienes se inician en la práctica de hacer ejercicio en el gimnasio.

Cuando la vergüenza toma las riendas

¿Puede la vergüenza llevarnos a no realizar planes que nos apetecen? La respuesta es afirmativa y, como decimos, está a la orden del día. La psicóloga Alicia González, en colaboración con los gimnasios Planet Fitness, indica que «la vergüenza es una emoción social que nos dice: 'No hagas nada que pueda exponerte o dejarte en evidencia', y cuando aparece, no solo nos hace dudar, también nos bloquea».

«Podemos acabar evitando planes que realmente queremos, como ir al gimnasio, apuntarnos a una clase nueva o quedar con gente. La vergüenza no nos protege, nos limita. Lo que podríamos tratar de hacer es actuar a pesar de ella y demostrarle que lo que tememos, en realidad no ocurre», cuenta la experta.

La gymtimidation, tal como la define Alicia González, nos afecta porque convierte el gimnasio en un escenario en el que sentimos que estamos siendo evaluados: «Aumenta la autoconciencia (sentimos que todo el mundo nos mira) baja la autoestima y activa comparaciones constantes. El resultado es ansiedad, vergüenza y ganas de evitar el gimnasio aunque sepamos que nos vendría bien», comenta.

Cómo superar la 'gymtimidación'

La clave es exponerse poco a poco y cambiar la narrativa interna. Siguiendo el consejo de Alicia González, «todos hemos sido principiantes y nadie nace sabiendo». En el gimnasio la gente está centrada en sí misma, no juzgando a los demás. Para muchos, es su momento de auto cuidado del día y de desconexión. Empezar con ejercicios simples, pedir una pequeña orientación, ir acompañada o elegir horarios tranquilos ayuda muchísimo. Y sobre todo: cambiar el foco del «qué pensarán» al «qué me hace bien a mí».

Por tanto, superarla implica reconocer que todas las personas, sin excepción, empezaron desde cero. También ayuda elegir gimnasios con ambientes más amigables, entrenar con amigos, recibir asesoría inicial o usar audífonos para concentrarse en el propio proceso. Lo más importante es recordar que el gimnasio es un lugar para mejorar la salud y el bienestar personal, no una competencia ni un escenario de juicio.

Algunos consejos prácticos, según la psicóloga Yaiza Hellwig:

- Empezar poco a poco: elegir horarios menos concurridos para ganar confianza.

- Prepararse con antelación: llevar planificada la rutina, así reducimos la sensación de “no saber qué hacer”.

- Cambiar el foco: en vez de pensar 'me están mirando', centrarse en la respiración, en la música o en el propio movimiento.

- Reformular la vergüenza: entender que sentirse torpe al inicio es normal, no un defecto.