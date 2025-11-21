Suscribete a
ABC Premium

Gymtimidación: cuando ir al gimnasio nos da vergüenza

Cómo conseguir que la vergüenza y el pudor no ganen la partida

Claudia Nicolasa, psicóloga: «Es manipulación cuando dedicas energía a entender el comportamiento de alguien»

Gymtimidación: cuando ir al gimnasio nos da vergüenza
Melissa González

Melissa González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchas veces tachamos de vagos a quienes no acuden al gimnasio, pero detrás de ese porcentaje de personas que creemos sedentarias se encuentra un grupo que entrena en casa -cosa que está muy bien- porque sienten vergüenza si van a un centro de entrenamiento. ... A esto se le conoce como gymtimidación y es más común de lo que parece.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app