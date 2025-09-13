Todo lo que guardas en casa y deberías tirar.

35 cosas que guardas en casa y debes tirar ya Ya va siendo hora de hacer limpieza y deshacerte de todo eso que no usas y que, además, no sirve para nada

¿Hace cuánto no ordenas tus armarios y estanterías? Día a día vas arrojando cosas en ellos y no solo a veces es complicado encontrar algo que buscas, es que no sabes qué hay más allá de esos objetos que sirven como muro para que no puedas ver el fondo de los cajones. Tienes cosas que no sabes que tenías y, con total seguridad, muchas de ellas no las necesitas ni te sirven de nada.

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina, cambio de estación y, por consiguiente, el mes escogido para hacer el cambio de armario; los bikinis y la ropa fresquita se guardan para dar espacio a las zapatillas, camisetas de manga larga e incluso jerséis. Es decir, el momento idóneo para hacer limpieza y empezar el otoño con paz visual y mental.

Todo lo que hay que tirar

Más allá de coger una escoba y un paño y dejar la casa como los chorros del oro, trata de llenar la basura de algo más que pelusas. Sí, te estamos invitando a que hagas limpieza a fondo y consigas espacio por todo aquello de lo que te has deshecho. Además de ser un consejo personal, es algo que recomienda La Ordenatriz. Begoña Pérez, autora de 'Los trucos de La Ordenatriz' (Planeta), tiene muy claro que, entre todo lo que podemos tirar, la ropa es aquello que más nos sobra: «Nos sobra la ropa. No la vemos porque la tenemos almacenada, apelotonada, pero guardamos prendas que no nos valen y que no nos hacen falta, así que diría que es lo primero donde hay que hacer limpieza».

La experta comenta que hay gente que guarda utensilios de hobbies que creen que van a hacer o que hicieron pero a los que realmente nunca dedican tiempo. Es el caso de una clienta que tuvo, que tenía todo tipo de herramientas para hacer repostería pero que aseguraba no hacer nunca bizcochos ni tartas porque no sacaba el tiempo para ello. «Le dije: 'deja tu yo ideal y da esto a quien lo vaya a usar o tíralo. Cuando tengas tiempo ya lo volverás a comprar porque seguro que para entonces querrás tener lo último del mercado, con formas diferentes...», cuenta Bego, La Ordenatriz.

La lista de cosas que guardamos pero que hay que tirar continúa así, según los expertos en limpieza:

1. Agendas de otros años. ¿Para qué guardarlas si ya no nos sirven?

2. Las bolsas de plástico que guardas en la cocina, que acumulas y que quitan espacio. Mejor usar de tela que puedes lavar y no contaminan.

3. Libros viejos que no has leído o no pretendes leer. La mejor opción es donarlos o regalárselos a quienes sí vayan a hacer uso.

4. Tickets o cupones caducados.

5. Papeles de regalo usados. Por mucho que nos gusten, no tiene ningún sentido si con ello no vamos a envolver nada nuevo.

6. Móviles y dispositivos electrónicos que ya no usas o están estropeados. ¡Recíclalos o llévalos a establecimientos donde los compran!

7. Medicamentos caducados. Esto es muy común en numerosos hogares.

8. Revistas en papel que has acumulado durante años.

9. Tuppers sin tapa, amarillentos o muy usados que solo quitan espacio en tu mueble de cocina.

10. Cajas de electrodomésticos y herramientas que ya estás usando.

11. Esmaltes o maquillaje seco y caducado. Solemos guardarlo cuando no lo vamos a usar porque no sirven para nada. Además, pueden hacer daño a tu piel.

12. Calcetines sin pareja.

13. Bisutería sin color, rota o pasada de moda. Echa un vistazo a tu joyero, seguro que consigues ganarle espacio.

14. Mandos que no sabes a qué generación de televisores pertenecen.

15. Pares de llaves antiguas.

16. Manuales de instrucciones obsoletos.

17. Adornos navideños viejos.

18. Tarjetas de presentación que has acumulado durante años.

19. Cepillos y peines muy usados.

20. Calendarios viejos.

21. Material de oficina que nunca usas.

22. Cables, enchufes y cargadores de móviles viejos.

23. Juegos de mesa incompletos.

24. Todo aquello que compraste por impulso o te regalaron y nunca usaste.

25. Ambientadores gastados.

26. Pilas usadas. Llévalas al contenedor de pilas más cercano.

27. Guías telefónicas que ya nadie usa.

28. Gafas de sol que no te pones.

29. Plantas artificiales de mala calidad.

30. Neceseres y monederos que guardas en el armario y nunca utilizas.

31. Invitaciones a bautizos, comuniones, boda... Unas semanas en el cajón está bien, pero después solo quita espacio.

32. Menaje desparejado.

33. Bombillas. Crees que te harán falta en algún momento cuando la realidad es que no.

34. Ceniceros. ¿Quién sigue fumando hoy en día? ¡Déjalo ya!

35. Perchas viejas, de gran tamaño, casi rotas...