De la decisión a la acción: nunca es el momento oportuno, pero cualquiera es bueno para empezar

No, si la teoría me la conozco, pero no la aplico. ¿Te resuenan estas palabras? A menudo me encuentro con personas que han leído y releído libros y más libros. Personas que se han estudiado, analizado, psicoanalizado y deconstruido. Personas que incluso han asistido a mil retiros, cursillos y sesiones magistrales pero que, a pesar de todo, no han pasado a la acción.

Pasar a la acción, cuatro palabras que lo cambian todo. Cuatro palabras que necesitan un impulsor, un movilizador, un detonador que active la acción. Todo lo que sabemos no sirve de mucho si no lo aplicamos, es más, suele pesarnos y nos refleja una imagen de procrastinadores, de vagos, de personas pasivas que ni se respetan ni se quieren.

Todo lo que necesitas para pasar a la acción es tomar una decisión, la firme decisión de cuidarte, de mimarte y de quererte. Como hizo Carla cuando decidió empezar a hacer gimnasia en casa, todo muy Kaizen, cuando tenía un minuto hacía unas sentadillas, unas flexiones o utilizaba unas gomas elásticas que le permitían movilizarse mejor.

Todo lo que necesitas es un compromiso, como el compromiso que adquirió consigo mismo Antonio cuando decidió empezar a estudiar para tener acceso a un trabajo mejor. Un título siempre te ayuda y Antonio tenía claro que quería una vida mejor, una promoción, mejor horario y más sueldo. Empezó a estudiar a ratos, mientras esperaba a sus hijos cuando estaban haciendo sus extraescolares, por la noche en vez de mirar varios capítulos de una serie y en los descansos del trabajo en vez de hacer un scroll eterno que le ocupaba prácticamente media hora. Todo muy Kaizen, paso a paso, aprovechando el tiempo.

Todo lo que necesitas es un objetivo que te ayude a definir unas prioridades, como el objetivo que se marcó María de perder un kilo a la semana. Pequeños esfuerzos le supusieron una gran recompensa. Cambió el café con leche y dos sobres de azúcar por una infusión, sustituyó el bocadillo de media tarde por fruta y aligeró sus cenas cambiando hidratos por proteínas. Microesfuerzo a microesfuerzo, en tres meses perdió los quince kilos que le sobraban, todo muy Kaizen.

Noticia Relacionada «A menudo nos esforzamos en cosas que no llegarán a nada, el esfuerzo debe ser enfocado» Raquel Alcolea En su obra 'La senda Kaizen' el psicólogo y escritor invita a descubrir cómo lograr grandes cambios con pequeños pasos

A veces, todo lo que necesitamos es tan solo atrevernos, como hizo Manolo cuando se atrevió a enviarle una carta a Julia explicándole lo que sentía por ella. Atreverse. Simplemente atreverse. Se trata de probar, de intentarlo, de dar el primer paso en esa Senda Kaizen que te llevará a una vida mejor.

Paso a paso. Ya has esperado bastante. Jamás será el momento oportuno, pero todos los momentos son bastante buenos para empezar. Da el paso, toma la decisión, comprométete contigo mismo y con tu bienestar emocional.

Da hoy el paso que de aquí un año quisieras haber dado.

