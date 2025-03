Curro Cañete, coach: «Mucha gente destruye sus deseos por la impaciencia»

Todos albergamos deseos. Unos más que otros -esto es así- pero soñar lo hacemos todos y en diferentes magnitudes: desde desear lo más mundano, como llegar a casa sin perder el autobús, hasta adquirir el mejor coche del mercado. Todos deseamos y todos los deseos ... son válidos.

Curro Cañete, coach autor de 'Sueña, visualiza, crea' (Planeta), cuenta que ha creado este tomo (el quinto ya) con la esperanza de ayudar a los demás a perseguir sus sueños. Asegura que su comunidad se pone en contacto con él diariamente para pedirle consejos y siempre le están transmitiendo sus ilusiones, miedos, necesidades... «Al final son muy parecidas a las que tengo yo como ser humano», recalca, y afirma que este libro de alto impacto está pensado para recuperar la concentración y capacidad de enfocarnos en lo realmente importante.

- ¿Diría que los sueños que queremos conseguir son los que nos mueven?

Completamente. Los deseos tienen un significado mucho más profundo del que mucha gente le da. Tienen el poder de hacernos felices ahora y de hacernos vivir con ilusión. También de hacernos evolucionar y avanzar. Por lo tanto, los deseos son súper importantes. Estamos hablando de los deseos genuinos, los que salen de dentro de uno mismo. Esos deseos son los que sí o sí puedes hacer realidad. Yo siempre digo que si la vida ha puesto un deseo dentro de ti es porque tienes la capacidad de hacerlo realidad.

- Aconseja en su libro disfrutar del camino hacia el deseo. Algunos tenemos poca paciencia...

Es lo más importante. Mucha gente destruye sus sueños y sus deseos por la impaciencia. Y los abandonan. Y es como si a una plantita que está creciendo la arrancan sus raíces. La impaciencia castra tu felicidad en el presente. Por lo tanto, la mayor herramienta que tenemos para ser pacientes es la alegría. Si tú eres feliz hoy, entonces eres paciente porque no tienes ansiedad para que tus deseos se cumplan. Ya eres feliz. Cuando tus deseos se cumplan vas a ser más feliz todavía.

- ¿Qué pasos sigue un deseo para que se haga realidad?

Hay tres pasos del proceso creativo: sueña, visualiza y crea. Soñar quiere decir que decides porque si no no puedes pedir. Si lo pides también estás poniendo la atención en eso.

El paso dos es visualizar, verlo en tu mente: créelo, obsérvalo, experiméntalo, siéntelo... Lleva la atención a tu sueño. Esa visualización, esa fe, hace que te inspire los pasos que tienes que dar. Entonces, yo lo llamo acción inspirada. Es una acción valiente porque te obliga a salir de tu zona de confort, pero al mismo tiempo es inspiradora.

Y tres, crea. Pasa a la acción. Este libro está centro en la acción porque hay que bajar los sueños a tierra: '¿qué puedo hacer hoy por mi sueño?', '¿qué puedo hacer esta semana?', y te centras en ese siguiente paso.

El coach Curro Cañete. Javier Ocaña

- ¿Qué es lo que hacen las personas exitosas, de las que habla en el libro, para alcanzar su sueños?

Se tiran al barro y hacen con alegría lo que tienen que hacer.

- ¿Es la alegría el ingrediente principal para avanzar?

Es el más importante porque no vale de nada que hagamos sueños realidad si no tenemos alegría. Tiene que ir primero porque es lo que nos hace disfrutar de la vida. Hemos venido a este mundo para disfrutar. Si no, ¿de qué te sirve? Imagínate que llegas a ser millonaria o muy famosa o que tu sueño era tocar en escenarios y lo consigues. ¿De qué te sirve si no tienes alegría? ¿De qué te sirve tener hijos si no tienes alegría? ¿De qué te sirve tener una pareja si no tienes alegría? Nada de lo bueno que hay en la vida sirve si no hay alegría.

- Quienes no tengan alegría en estos momentos pensarán que habla de algo imposible...

Animo a los lectores a que cultiven esa alegría porque se puede cultivar y se puede entrenar. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Nuestra actitud la podemos elegir; podemos elegir vivir con alegría. De la mano de la alegría vendrá el positivismo.

- ¿Qué estragos tiene en nosotros el negativismo?

Lo que destruye nuestra alegría son los pensamientos negativos e intrusivos. No es lo que estás viviendo porque lo que estás viviendo lo puedes vivir con positividad sea lo que sea.

- Hablemos de la ley del ultrafoco que comenta en el libro. ¿Qué es?

La ley del ultrafoco, de verdad lo digo, es lo más potente que he conseguido después de investigar a tantas personas de éxito, después de llevar años y años ayudando a la gente a conseguir objetivos. Se trata de enfocarte en un único objetivo: elige una cosa y ultraenfócate en eso. Entonces tú todos los días sabes cuál es tu bloque de ultrafoco y sabes cuál es el objetivo en el que estás trabajando para salir de tu zona de confort.

Te tienes que levantar todos los días pensando en eso. Tienes que visualizar ese objetivo. La ley del ultrafoco es el pensamiento, los sentimientos, la palabra y la acción, todo enfocado en un punto. Estamos desenfocados, la sociedad nos desconcentra, pero con esta ley nos preparamos para estar focalizados en algo.

- Hay que saber priorizar...

Se tiene tiempo para lo que interesa. A lo mejor tu objetivo es ir de caña con los amigos. Me parece fenomenal. A lo mejor así vas a encontrar el amor. No pasa nada. Pero no estés dividido.

Hay que esforzarse y hay que decir no a otras cosas. Conseguir tu sueño no es fácil porque hay que poner mucha atención, mucha ganas, mucho foco, mucho esfuerzo diario. Eso sí, una vida encaminada en la dirección de tus sueños y enfocada en la dirección de tus sueños, te va a requerir renuncias, pero te vas a sentir más pleno, más feliz, más satisfecho y sobre todo vas a lograr hacer una vida grande en realidad.

- ¿Cuándo llega ese momento en el que dices 'mira, hasta aquí, esto no lo voy a conseguir'?

Tengo claro que si la vida ha puesto un deseo dentro de ti, lo que dije antes, tienes la capacidad de hacerlo realidad. Pero también tengo claro que algunos deseos dejan de existir antes de materializarse pero esto es porque ya te dieron lo que tenían para darte. Es decir, tú ya has avanzado hasta donde tenías que avanzar. Entonces es una cuestión de honestidad. Imagínate, querías ser cantante de éxito y llenar estadios pero de repente ahí conociste el amor de tu vida. Y de repente lo que te llena es cantar para los amigos. Tenemos que estar atentos a nuestro interior, porque la vida está en movimiento y los sueños están en movimiento.

- ¿Practica el manifiesto?

Yo visualizo y por supuesto que manifiesto. Nuestra mente es muy poderosa y es importante la parte energética: visualizar las metas y hacer esfuerzo a tope.

- Este libro centrado en ayudarnos a conseguir nuestros objetivos me hace pensar que igual tenemos poca tolerancia al fracaso...

Solo fracasa el que deja de intentarlo antes de que su sueño pueda vivir. Por lo tanto, para mí no existen los fracasos, porque entonces es que todavía no he terminado de intentarlo. Además, en cada fracaso vas a aprender un montón de cosas que te ayudan a cambiar tu plan de acción, cambiar la estrategia, cambiar el foco... No se trata de seguir haciendo lo mismo sino de preguntarte '¿qué tengo que cambiar para poder terminarlo?'. Yo descubrí que necesitaba más tiempo para terminar mi libro, así que se lo dije a mi editora.

- ¿Qué le queda por trabajar en sí mismo?

Lo que más alegría y más felicidad me da, y lo digo con total sinceridad, es contribuir a que las personas puedan realizarse y puedan ser felices. Si tú te lees este libro y tu vida mejora en algo, yo soy muy feliz y mi felicidad aumenta. Entonces es mi sueño más grande junto con poder vivir con alegría todas mis etapas vitales. Yo me trabajo todos los días. No he conocido a nadie que haya trabajado tanto en sí mismo como yo.

Y protejo mucho que mi vida sea tranquila, porque lo necesito. Y digo mucho no porque si no entro en ansiedad y cuando entramos en ansiedad se nos va nuestra salud, nuestra alegría y todo al carajo.

Sobre Curro Cañete

Curro Cañete es coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ayudado a deportistas, artistas y profesionales a enfocarse, a dar lo mejor de sí mismos y a aumentar su éxito y su felicidad. Apasionado por el comportamiento humano, su propósito es ayudar a las personas a creer en sí mismas para que puedan disfrutar de la vida, vivir sin miedo y hacer sus sueños realidad. Traducido a diez idiomas, es autor de 'best sellers' como 'El poder de confiar en ti', que ganó el premio al mejor libro publicado en 2019, 'Ahora te toca ser feliz', 'No tengas miedo a nada' y 'El amor comienza en ti', libros imparables que ya han cambiado la vida de cientos de miles de personas.