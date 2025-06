La culpa: ¿Es una guía para el crecimiento o trampa emocional?

La culpa, esa compleja emoción que puede ser tanto una aliada como una enemiga de nuestro bienestar. Todos la hemos sentido en algún momento, ya sea por lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero, ¿entendemos realmente el mensaje que nos transmite? Para comprender su función, exploraremos su origen, propósito y cómo manejarla de manera saludable.

Según algunos psicólogos como Sigmund Freud o Erik Erikson, la culpa surge en la infancia como un conflicto entre nuestros deseos o «impulsos internos» y las normas sociales que regulan nuestro comportamiento. Este proceso es clave para nuestro desarrollo emocional y social, ya que nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones y tomar decisiones más alineadas con nuestros valores (Freud, 1923; Erikson, 1950).

El sentimiento de culpa está influenciado por diversos factores, siendo uno de ellos la manera en la que nos enseñen las normas en el contexto familiar y las relaciones tempranas que establezcamos con los cuidadores, como señala el psicólogo John Bowlby. Por ejemplo, un niño criado en un entorno donde los errores se castigan con dureza puede desarrollar una tendencia a sentirse culpable incluso por problemas fuera de su control. En cambio, otro niño que crezca en un ambiente donde los errores se aborden con empatía aprenderá a manejar la culpa de manera constructiva (Bowlby, 1969).

El ámbito académico también juega un papel importante. Los sistemas educativos que promueven la competencia individual pueden generar una culpa más asociada al rendimiento personal, mientras que aquellos centrados en la colaboración fomentan una culpa relacionada con la interacción grupal (Harter, 1999).

Asimismo, el aspecto cultural también influye. En sociedades colectivistas como Japón, la culpa suele vincularse al impacto de las acciones en la armonía social, mientras que en sociedades individualistas como Estados Unidos, se asocia más con la responsabilidad personal y la autorrealización (Markus & Kitayama, 1991).

Estos factores nos invitan a reflexionar sobre el hecho de que el problema puede no estar en sentir culpa, sino en comprender por qué la sentimos y con qué frecuencia.

Para abordar la culpa de manera efectiva, es importante recordar su mensaje. La culpa no determina si somos buenas o malas personas; su función no es juzgarnos, sino guiarnos hacia una forma de actuar más coherente con nuestros valores. Según el psicólogo Gonzalo Hervás, en su teoría sobre la regulación de las emociones, la culpa nos dice: «Mira a ver porque quizás tu acción haya generado un daño a personas de tu alrededor o has transgredido una norma moral interna» (Hervás, 2001). Es esencial entender que la culpa es solo una hipótesis, no una verdad absoluta.

Con este mensaje en mente, el siguiente paso es preguntarnos qué daño hemos podido causar o, si no aplica, reflexionar sobre qué norma estamos intentando cumplir y si la intensidad de nuestra culpa es proporcional. Si concluimos que efectivamente hemos provocado un daño, la culpa nos anima a repararlo, ya sea ofreciendo disculpas sinceras o buscando soluciones. Recordemos que cometer errores es humano, y ser autocompasivos favorece el manejo de esta emoción (Neff, 2003).

Sin embargo, también puede ocurrir que sintamos culpa sin haber transgredido ninguna norma interna o social. Gonzalo Hervás denomina estos casos como «falsas alarmas», indicando que la culpa puede estar relacionada con creencias poco realistas o distorsionadas. En estos casos es crucial identificar y desafiar dichos pensamientos. Por ejemplo, si pensamos «Soy responsable de todo lo que sale mal en mi equipo», podemos sustituirlo por «No puedo controlar todos los factores; hago mi mejor esfuerzo, y eso es suficiente» (Hervás, 2001).

Sobre la autora Ada Arteaga cedida Ada Arteaga Muñoz es psicóloga general sanitaria. Su formación académica se consolidó en la Universidad Complutense de Madrid, donde además del grado, completó un máster en Psicología General Sanitaria, el máster en 'Psicología Clínica: Práctica Profesional', así como el diploma en atención psicológica telemática inmediata. Además, es experta en mindfulness, psicología positiva y gestión emocional por el Instituto Español de Psicología Positiva (IEPP) y en La Salle Centro Universitario. Durante su trayectoria profesional, ha trabajado en evaluación e intervención con pacientes tanto de población adulta como anciana y, en los últimos años, también con población infanto-juvenil. Combina estas funciones con talleres, docencia, investigación y la intervención telemática en situaciones de riesgo suicida con población universitaria a través del servicio de Psicall de la UCM. Actualmente continúa realizando terapia con población infanto-juvenil, adulto y anciano, además de realizar talleres dirigidos a los niños. Cuenta con una formación de base cognitivo-conductual, aunque sigue formándose y mostrando interés en la incorporación en su trabajo terapéutico otro tipo de Terapias de Tercera Generación, como el mindfulness y la Terapia de Aceptación y Compromiso o la Psicología Positiva.

Aceptar la culpa como una señal y no como un castigo es clave. Reflexionar objetivamente sobre su origen, identificar «falsas alarmas», practicar la autocompasión y reparar los daños ocasionados cuando sea necesario son herramientas que te ayudarán a transformar la culpa en una aliada en lugar de verla como una enemiga.

