Los ocho rasgos de la personalidad narcisista menos conocidos

El narcisismo va mucho más allá de poner en las redes sociales fotos tuyas y con nadie más, dándote protagonismo. Es un trastorno de personalidad diagnosticable que hace que las personas tengan un sentido delirante de autoestima y falta de empatía. Una imagen de ... sí mismos demasiado endiosados, sintiéndose incluso superiores a los demás.

El trastorno de personalidad narcisista es una afección de salud mental que afecta la forma en que te ves a ti mismo y te relacionas con los demás. Tenerlo significa que tienes una necesidad excesiva de impresionar a los demás o sentirte importante. Y esa necesidad puede ser lo suficientemente fuerte como para impulsar comportamientos dañinos, afectándote negativamente a ti y a quienes te rodean.

¿Cómo nace? El narcisismo viene del caso de Narciso, un cazador de la mitología griega que, según cuentan, estaba tan obsesionado con su propia belleza que no podía dejar de mirar su reflejo en un charco de agua. No hizo más que mirar fijamente su reflejo hasta morir. Pero el narcisismo va más allá de la apariencia física; también puede involucrar otros rasgos o habilidades, como inteligencia, carisma, habilidad artística, habilidad atlética, riqueza, poder, éxito...

Dos tipos de narcisismo

«El narcisismo es un rasgo de personalidad que, en su justa medida, es parte natural del desarrollo humano. El narcisismo sano es adaptativo, funcional y necesario, y hace referencia a una autoestima solida.

Pese a que el narcisismo patológico se presenta como una aptitud cero atractiva, hay un tipo de narcisismo, el adaptativo, que sí que es bueno tener en cuenta. Lidia Asensi, psicóloga general sanitaria, indica que la persona se valora a sí misma sin sentirse superior a los demás: «Confía en sus capacidades y se siente válido y seguro, con capacidad para establecer buenas relaciones y aceptar críticas constructivas. En cambio, un narcisismo patológico no permitirá un buen funcionamiento de la persona».

En comparación con el narcisismo adaptativo, en el narcisismo patológico la autoestima está dañada y lo que la sostiene son mecanismos de defensa como la grandiosidad. Tal como dice la psicóloga, «la persona tiene un sentimiento exagerado de importancia personal, siente ser mejor que el resto de personas y necesita sentirse admirado por los demás». ¡Ah! Y como dato importante: despreciará a los que siente que no le admiran o no piensan igual. «Carece de empatía para con el resto, no acepta críticas constructivas ni se responsabiliza del fallo o el cambio», recalca.

Rasgos menos conocidos de un narcisista

Los rasgos menos conocidos o más sutiles de una persona narcisista:

1. Narcisismo vulnerable: cuando el ego se esconde tras la inseguridad. A veces, el narcisismo no se muestra con despotismo o arrogancia sino con inseguridad, retraimiento emocional o victimismo. Beatriz Gil Bóveda, psicóloga experta en autoestima y CEO de Psique Cambio (@psique.cambio), señala que estas personas pueden parecer sensibles o incluso frágiles pero esperan un trato especial, se ofenden con facilidad y sienten que los demás no los valoran como merecen. «Lo que ocurre aquí es que, aunque no lo parezca, el foco sigue siendo el yo: 'nadie me comprende', 'nadie me valora', 'yo sufro más que los demás'», dice.

2. Empatía selectiva. «Muchas personas con rasgos narcisistas sí saben lo que los demás sienten, pero no conectan emocionalmente. Es decir, comprenden, pero no les importa. Utilizan esa comprensión para conseguir lo que quieren o para adaptarse mejor a un entorno», explica Gil Bóveda. Es lo que la psicología llama empatía cognitiva sin empatía afectiva. Entienden, pero no sienten compasión. Suelen adaptarse a los intereses o valores del otro para ganar admiración y confianza. «Muestran una falsa vulnerabilidad, para recibir el cuidado, el consuelo y la atención del otro», plantea Asensi.

3. Hipersensibilidad a la crítica. Aunque parezcan seguras, muchas personas con este perfil no toleran bien las críticas, ni siquiera las más constructivas. Pueden responder con enfado, distancia emocional o incluso con comentarios pasivo-agresivos. Una crítica leve puede vivirse como un ataque a su identidad. Y esto puede generar dinámicas relacionales muy tensas.

4. Dificultades con la culpa. Les cuesta reconocer sus errores y tienden a justificar sus actos, culpar a los demás o simplemente cambiar de tema. «No porque no entiendan que han herido, sino porque reconocerlo pondría en riesgo su autoimagen idealizada», recalca la CEO de Psique Cambio. Esto puede hacerte sentir que siempre eres tú quien se equivoca, incluso cuando no es así. «Se muestran en posición de víctima para obtener apoyo o excusa por su comportamiento. Esto es una forma de manipulación», cuenta Asensi.

5. Altruismo interesado. Pueden actuar de forma generosa, amable o solidaria… pero con una intención: verse bien, ser admirados, reforzar su autoestima. No es un altruismo sincero, sino una estrategia. Te ayudan, pero esperan algo a cambio: admiración, lealtad o simplemente un aplauso.

6. Muestran una falsa humildad, es decir, se pueden mostrar modestos o se menosprecian para que la persona externa les halague. Su objetivo es buscar reconocimiento.

7. Emplean el silencio como forma de castigo, generando de esta manera control sobre la otra persona. Lo cuál, a la persona narcisista, le hace sentir seguridad.

8. Muestran una competencia encubierta. Siempre creen que sus logros son mayores y minimizan los éxitos de los demás.

«Es importante identificar estos rasgos para detectar relaciones manipulativas que en un primer momento no parecen tóxicas de forma evidente», asegura Asensi.

Cuando conocemos a una persona con estos rasgos

- Poner límites y definir qué conductas no toleramos

- Recuerda tus logros y valores sin depender de su aprobación. Busca validación interna, no externa

- Una vez que te alejes, es muy común que la persona regrese con disculpas y promesas de cambio.

- No caer en la excusa de 'te hablé así porque estaba cansado'. Hay que dar importancia a la conducta y daño recibido.

- Es importante preguntarte: «¿me siento yo cuando estoy con esta persona o me estoy amoldando para no perderla?».

La clave está en lograr un equilibrio y tener una buena autoestima la cual no nos haga colocarnos en superioridad con los demás y sentirnos seguros sin despreciar al otro.

Si te sientes identificado con esto...

¿Te suena lo que hemos contado? ¿Te identificas? La psicóloga Beatriz Gil Bóveda señala la importancia de saber que tener algunos rasgos narcisistas «no significa ser una mala persona, ni estar condenado a repetir patrones dañinos». El autoconocimiento, la humildad y un trabajo profundo en terapia pueden abrir caminos de transformación muy valiosos.

Sin embargo, si te das cuenta de que alguien cercano los tiene, recuerda que poner límites, cuidarte y priorizar tu bienestar no es egoísmo: es responsabilidad emocional.

El narcisismo no siempre se manifiesta con arrogancia o superioridad. A veces es silencioso, se oculta bajo la piel de la inseguridad, de la hipersensibilidad o incluso del «buenismo». Comprender estos matices nos permite protegernos y tener relaciones más sanas.