Carta de un psicólogo a los maestros: «Ellos inspiran, ayudan y educan para la vida»

Pocas profesiones hay tan importantes y cruciales como la de maestro. Me encantan los maestros. Los maestros son profesionales de la educación para la vida y eso incluye la salud mental y el bienestar.

La vida es muy larga y, sin duda, siempre podemos aprender, crecer, incorporar nuevas habilidades o cambiar de paradigmas.

Pero sería poco acertado negar la influencia que tiene nuestra infancia y concretamente nuestra etapa escolar en el desarrollo de nuestra personalidad, así como en la incorporación de habilidades necesarias para tener una vida bonita y sana y, como no, en el horizonte profesional al que podremos acceder.

No hablo únicamente de sacar un diez en matemáticas, hablo de autoestimas heridas o sanas, de autoconceptos ajustados o insanos, de traumas y de limitaciones, de virtudes y de potencial.

A mí me gusta diferenciar entre maestros y profesores. Los maestros ayudan, los profesores limitan, los maestros inspiran, los profesores desaniman y, tristemente, a lo largo de nuestra vida nos encontramos con unos y otros.

Cuando somos pequeños confiamos en nuestros maestros y profesores, pero no los sabemos distinguir. Me encuentro con muchos adultos heridos por profesores que les dijeron que no servían para estudiar, que eran tontos o que no serían nada en la vida y, lo peor de todo, es que no tenían razón.

Acabamos incorporando heridas y sentencias de personas que han tenido un mal día, que son malos profesionales o que simplemente odian su trabajo o están amargados. ¿Cuántos futuros se han visto rotos por profesores irresponsables?

Pero tengo una buena noticia para ti. No es tarde. Puedes imprimir un giro a tu vida. Puedes cerrar esa etapa y darte la oportunidad de tener una vida mejor, una vida diferente.

Yo, personalmente recuerdo cuando un profesor les dijo a mis padres que no servía para estudiar. Tampoco olvidaré cuando ya en la facultad una profesora nos dijo a todos que seríamos unos muertos de hambre. Tengo que confesar que siempre he sido un díscolo revolucionario que se encontraba cómodo llevando la contraria.

No des por sentado lo que han dicho de ti, date una oportunidad, aprovecha este final de curso para graduarte de esa vida que no te gusta y anímate a trabajar en una vida nueva, en un futuro más bonito y prometedor.

Mi mensaje para ellos

Queridos maestros, llega el verano. Os habéis ganado con creces vuestro merecido descanso. Vuestros son los triunfos de vuestros alumnos. Seguid inspirándolos a ser mejores personas, a explotar todo su potencia y a explorar nuevos destinos.

Profesores del mundo, por favor, mirad a los ojos a vuestros alumnos para conectar con su fragilidad y vulnerabilidad y, si os queda algo de humanidad, tratadlos como se merecen.

Queridos alumnos, no os creáis todo lo que han dicho de vosotros. No dejéis de vivir el verano intensamente. No dejéis que nadie os limite. La vida es muy larga y ofrece una oportunidad detrás de otra. Sois personas maravillosas que florecerán un día para inspirar y cambiar el mundo.

Queridos lectores, felices vacaciones. Nos vemos en septiembre.

