¿Te da vergüenza que te vean desnudo? Te contamos por qué

Más de una y de dos veces he escuchado decir a alguna amiga: «no voy a la piscina municipal porque no quiero que me vean». Pero lo de quedarse en ropa de baño es un mal menor para aquellos que tienen miedo a la desnudez propiamente dicha, algo normal y común cuando se mantienen relaciones sexuales, por ejemplo. Este tipo de fobia es conocida como deshabiliofobia , y solo es una fobia más dentro del amplio abanico de miedos desmedidos, como el de las alturas, a las arañas o a montar en avión .

La deshabiliofobia da respuesta a un temor irracional y desproporcionado a las diversas situaciones en las que el individuo se debe desnudar delante de los demás . Según explica Carolina Lozano Fernández, psicóloga de Mundopsicologos.com, esto genera un nivel de ansiedad muy elevado: «Es conocida como la fobia a desnudarse e interfiere en la conducta sexual normal de la persona». de hecho, en casos muy graves, la deshabiliofobia puede darse aunque no se encuentre nadie cerca... «En este caso la persona puede imaginar que otra persona le está observando y fijando la mirada cuando está sin ropa», explica.

Cómo surge el miedo al desnudo

Al parecer, lo más habitual de tener deshabiliofobia es haber sufrido en la infancia una experiencia desagradable y traumática , como puede ser un abuso sexual, o visionar una situación que deje a la persona en estado de shock. Cuenta Carolina Lozano Fernández que, por norma general, esta situación tan desafortunada va ligada a la intimidad de un vestuario, baño, o lugar que se asocie a la desnudez: «Si la persona no lo trató en su momento, es probable que ese estado de shock se convierta en deshabiliofobia».

Otro factor desencadenante para desarrollar deshabiliofobia , tiene que ver con el nivel de autoestima que tenga la persona; si la persona se ve peor que otras personas, va a tender a compararse. «Si estas comparaciones las focaliza en el aspecto físico, la persona puede verse muy aterrorizada a exponerse desnuda frente a otras ya que tiene miedo a ser juzgada o criticada», asegura la psicóloga. Si a esto le sumamos que ha escuchado a alguna persona una ofensa sobre él, o incluso un drama mientras esta se encuentra desnuda, esto lo asocia al miedo y a la desprotección, motivos causantes de presentar deshabiliofobia.

«Pongamos como ejemplo a un niño que está en un vestuario, visualiza la situación de abuso en el mismo y, por tanto, aprende que el vestuario y la desnudez son situaciones de peligro y, por ende, a evitar. Cuando esa persona vuelve a un vestuario o está en una situación relativa a la desnudez , está reexperimentando el miedo que aprendió en la experiencia traumática vivida», señala Carolina Lozano Fernández.

Consejos de experto Recabar información sobre esta fobia en caso de que esté resonando dentro de ti.

Identificar que presentas este problema.

Comprender qué situaciones son las que lo desencadenan y cómo cursan.

Hacer memoria de cuando comenzó este problema y cómo te hizo sentir desde su inicio.

Verbaliza en tu círculo de confianza el problema, para ver si realmente es un problema perceptible ante los demás.

La práctica de mindfulness o de meditación te ayudará a reducir la ansiedad que todo esto te provoca.

Trabaja en aumentar tu autoestima.

Mejora tu propio diálogo interno.

Si por ti mismo no eres capaz de corregir la situación, es hora de pedir ayuda a un psicólogo con enfoque cognitivo conductual.

El psicólogo te ayudará a controlar la situación.

¿Cómo puede ayudarte un psicólogo? Entre otras muchas cosas...

- Aprenderás a manejar tu relación con el miedo a la desnudez.

- Obtendrás técnicas de exposición a la causa temida.

- Sabrás diversas técnicas de relajación para sobrellevar mejor la situación.

-Aumentarás tu propio autoconcepto y con ello tu autoestima.

- Según las características del propio paciente recuperará las áreas afectadas por este miedo, a nivel afectivo-social.

El papel de la sociedad

Aunque la fobia al desnudo se puede desarrollar en la infancia por una vivencia traumática , lo cierto es que puedes no haberla vivido y tener el mismo pavor. Es aquí donde entra en juego la sociedad, con sus cánones de belleza y prejuicios.

«Todas aquellas personas que no cumplan con lo meramente preestablecido y validado por las tendencias de actualidad, se ven fuera de ese ámbito. Si de por sí la persona no tiene muy buen criterio sobre sí misma y una baja autoestima, cree firmemente que no va a lograr estar dentro de los mismos y que va a estar siempre fuera de lo que es aceptado», dice la experta.

Como se observa, la persona va a fomentar una baja autoestima, pensamientos negativos sobre sí misma, va a tener pensamientos distorsionados de todo su entorno y se va a sentir juzgada y amenazada por el mismo, incluidas las personas, lo que termina aumentando su miedo y protección para evitar todo ello, apareciendo la fobia.

¿Qué puede ocurrir?

Tal como cuenta Carolina Lázaro Fernández, otro punto en el que la sociedad juega un papel importante es la psicoeducación: «Muchas personas no son conscientes del daño que emiten con ciertas actitudes o comentarios ya que todas las personas no tienen la misma resistencia ante las críticas ».

No hay que olvidar además que dicha persona, la que presenta esta fobia, puede ver reducido su círculo social porque los planes pueden girar en torno a actividades con vestuarios, como pueda ser la piscina o el gimnasio, entre otras. «la persona que presenta deshabiliofobia se ve abocada al aislamiento de su grupo de amigos. Estos han de hacer el esfuerzo de comprender en qué consiste y ceder en las actividades para que nadie se sienta fuera del grupo», anima.

Por último, cuando la persona sufre deshabiliofobia, es una tortura enfrentarse a tener relaciones intimas con su pareja , puesto que es un momento de mucha exposición para la misma. Con ello, ven mermadas sus relaciones afectivas y sexuales.

Es indudable que la persona con deshabiliofobia además de evitar la exposición, no corrige el problema, sino que lo incrementa considerablemente, mermando de ese modo su calidad de vida. «Resumiendo, la persona con deshabiliofobia presenta problemas a nivel de pareja, sexual, aislamiento social, pensamientos negativos, ansiedad, miedo y baja autoestima», concluye la psicóloga de Mundo Psicólogos.

