Trucos antiestrés: 10 pasatiempos que relajan y bajan las pulsaciones

Cuando nos sentimos estresados, son muchas cosas las que pueden ayudar: la meditación, las respiraciones conscientes, hacer ejercicios... o tener un hobby . Y es que, incluir una actividad de ocio a nuestra rutina, aunque a priori no parezca algo que nos ayuda a calmarnos, es el vehículo perfecto para reducir los niveles de estrés . Así lo asegura un estudio realizado por el profesor Matthew J. Zawadski en la Universidad de California: un hobby es clave para estar más calmados.

Por ello, desde la página web diys.com han realizado una encuesta para determinar qué actividades son las más efectivas a la hora de reducir el nivel de estrés . Esta, realizada a 357 personas, se ha realizado a través de Fitbit, un reloj que mide nuestras constantes, determinando así qué actividades eran más relajantes. Por otro lado, se realizó un cuestionario a 2379 personas para saber cuáles eran sus actividades favoritas.

La mejor actividad para relajarnos

En primer lugar, la encuesta sitúa tejer como la actividad que más ayuda a volver a la calma . Con una media de pulsaciones de 65 por minuto, tejer baja un 18.75% nuestras pulsaciones. Además, al ser preguntados por esta cuesión, el 93% de los encuestados aseguraron que era su actividad favorita.

En segundo lugar , la pesca disminuye el ritmo cardiaco una media del 10% , quedándose así en 72 pulsaciones por minuto.

En tercer lugar, hay dos actividades que no solo nos ayudan a bajar nuestras pulsaciones, sino también a «liberar» lo que tenemos dentro, otra manera de dejar atrás el estrés. Tanto la caligrafía como e scribir un diario o un blog , baja nuestras pulsaciones a 74 por minuto de media. El 72% de los encuestados eligió escribir como su hobby favorito, ya que se convierte en una manera de expresar nuestras preocupaciones si tenemos dificultad de ello, y dejar escrito lo que pensamos y sentimos, muchas veces imprescindible para estar en paz con nuestras emociones y convivir con ellas.

La escritura continuada de un blog o diario , puede ayudarnos, desde a ordenar y organizar nuestros pensamientos y reflexionar acerca de lo que tenemos que contar y cómo hacerlo, a poder convertirse en el punto inicial a la hora de superar momentos difíciles. También es la manera de documentar recuerdos para así evitar que se desdibujen con los años , cultivar una dedicación a nosotros mismos o incluso puede ser clave para no caer una y otra vez en los mismos errores, al ver plasmadas con claridad nuestras acciones del pasado.

Mejores actividades para relajarse Tejer

Pescar

Escribir un blog o diario

Hacer caligrafía

Pintar y dibujar

Hacer arreglos de flores y velas

Fotografía

Repostería

Cocinar

Tocar un instrumento

Tejer es la actividad que mejores resultados ha dado en el estudio realizado por diys.com . Alberto Bravo, cofundador de «We are knitters», explica que tejer es una actividad que nos puede ayudar a concentrarnos no solo en otra cosa y evadir un poco la mente, sino también en nosotros mismos. « Tejer es un ejercicio mental . No es un sudoku, claro, pero hay que controlar un patrón, ir contando vueltas: tiene mucha matemática», explica, y añade que, al ser una actividad manual, ayuda a mejorar la psicomotricidad, por lo que es también es una actividad beneficiosa para los más mayores de la casa.

