Taller de resiliencia: Cómo afrontar y gestionar los cambios

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cambio es inherente a la vida pero tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida dinámica e inestable.

Hasta que no aceptemos que lo único estable es que «la vida es cambio» no podremos sentirnos fuertes y seguros. Pero no te preocupes, en este primer capítulo del taller de resiliencia me he propuesto enseñarte a gestionar el cambio. Aquí te dejo mis nueve consejos para aceptar y gestionar mejor los cambios.

1. La queja y el reproche no sirven

La queja, los enfados y los reproches no sirven para nada, lo único que estás haciendo es consumir un precioso tiempo que deberías invertir analizando el cambio y buscando las mejores estrategias para gestionarlo.

2. La vida es dinámica e inestable

Quizás alguien te hizo creer que ibas a tener un trabajo, una pareja y una casa para toda la vida. Pues lo siento mucho pero la vida es dinámica e inestable, de la misma manera que ocurre con el software del móvil, necesitamos ir actualizando nuestros esquemas y nuestras ideas acerca de la realidad.

3. Pasa a la acción

Supera el miedo al cambio. Movilízate, pasa a la acción. Aventúrate más allá de tu zona de confort. Entrénate activamente, oblígate a asumir pequeños cambios a modo de entrenamiento. Tienes muchos más recursos de los que crees, pero no se activarán hasta que no los necesites.

4. Libera tu resistencia

Desbloquea tu resistencia al cambio. Quizás en algún momento sufriste y lo pasaste mal; pero la causa de tu sufrimiento no fue el cambio en sí, sino tu reacción al cambio.

5. Analiza el cambio

Analiza el cambio cuidadosamente. Analiza minuciosamente los motivos del cambio, las implicaciones que tiene y las consecuencias que acarreará el cambio. Ten mucho cuidado con tus conclusiones, tu análisis no puede ser tendencioso ya que acabarías sobrevalorando las ventajas del cambio o magnificando los inconvenientes derivados del cambio.

6. Cuidado con la atención selectiva

Ten cuidado con la atención selectiva. Tu mente entra en resonancia con tu estado emocional. Si estás feliz pensarás en clave positiva, si estás triste pensarás en clave negativa. Todo cambio implica un nuevo escenario en el que puedes encontrar problemas que solucionar y oportunidades de las que disfrutar.

7. ¿Es incómodo o negativo?

No confundas una consecuencia incómoda con una consecuencia negativa. Abandona las actitudes tremendistas o victimista y adopta una actitud constructiva y realista. Si centras tu atención en las consecuencias incómodas que todo cambio tiene nunca harías nada.

8. Ve más allá del cambio

Cuando analices las consecuencias del cambio no te limites a valorar solamente el corto plazo. Los mejores cambios suelen ser incómodos a corto plazo pero beneficiosos a medio y largo plazo.

9. Anticípate

Anticípate al cambio, no esperes que un cambio, que era predecible, irrumpa como una manada desbocada de elefantes en tu vida. Identifica los posibles cambios que pueden darse en el futuro y anticípate a ellos, de esta manera no te pillarán por sorpresa.

Cómo seguir el taller de resiliencia

Después de leer estas nueve recomendaciones para aprender a gestionar el cambio, recuerda ver el video que acompaña a esta noticia pues te ayudará a asentar las ideas y a entender mejor algunas de las claves con las que vamos a trabajar.

¿Y cuándo podré leer el próximo capítulo? El taller de resiliencia se divide en 6 entregas que se publicarán cada 2 semanas en ABC Bienestar. Tras este primer episodio, las próximas citas son: 2 de marzo, 16 de marzo, 2 de marzo, 16 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril y 27 de abril. A este taller solo podrán acceder los lectores ABC Premium.