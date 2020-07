¿Son las personas más despistadas las más inteligentes?

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Igual que las personas se dividen en introvertidas o extrovertidas, en racionales o más impulsivas... también podemos clasificarnos en dos grandes grupos: los despistados y los que no lo son. Y, ¿por qué lo somos o no? ¿Qué es lo que hace que algunos tengan siempre cada detalle en mente y otros vayan intentado no olvidar al menos lo importante?

Comenta Laia Giménez, especialista en psicología en la consulta Laia Giménez, que nuestro nivel de atención es diverso y fluctuable a través de las circunstancias y el tiempo, pero que el factor que más incide en que alguien sea más o menos despistado es la imaginación. «Las personas muy fantasiosas o imaginativas, tienden a estar en "las nubes" mucho tiempo. Y mientras están en las nubes no están en la realidad. Tienen la mente en una parte y el cuerpo en otro», apunta la profesional.

Fijarse en el entorno

Por otro lado, Andrés Córdoba, psicólogo de Blua de Sanitas, explica que «cuanta más atención prestemos a los estímulos del entorno, menos despistados seremos». Apunta que nuestro cerebro no para nunca de trabajar, y por tanto, que «podríamos considerar menos despistadas a las personas que focalizan más su atención al entorno, y más despistadas a las que pasan más tiempo en la red neuronal por defecto». Asimismo, comenta el psicólogo que, «más que con algún tipo de personalidad», podemos relacionar el ser despistado con algunos rasgos de personalidad, como puede ser la impulsividad. «Con esta, la atención podría saltar rápidamente entre estímulos relevantes para la persona, desatendiendo otros, o con rasgos obsesivos, en los que se filtrarían los estímulos con mucha rigidez», apunta.

Se suele decir que las personas despistadas son más inteligentes. Esto es porque, tal como explica Laia Giménez, se asocia el despiste con personas con mayor inteligencia en el sentido de que aumenta el crecimiento de neuronas del hipocampo. «Tal vez el cerebro olvida detalles específicos sobre un evento pasado pero recuerda el panorama general, y entonces le permite generalizar mejor las experiencias anteriores», explica, aunque advierte que no ser despistado no es indicativo de poca inteligencia. «Existen personas cero despistadas y muy inteligentes», recuerda. Añade a esto Andrés Córdoba que «las personas más despistadas filtran la información más relevante para ellas, por lo que "liberan" a la memoria de información menos útil, lo cual les llevaría a tomas mejores decisiones».

Despiste selectivo

Ser despistado, no tiene porqué aplicarse a todos los ámbitos de nuestra vida. Tal como explican ambos profesionales, depende de qué información se filtre en cada ámbito. «Puede que en un ámbito tengan que prestar más atención y recabar más información, y en otro ámbito filtrar más y retener menos información», dice el psicólogo de Blua Sanitas. Añade Laia Giménez que «se puede ser despistado en un plano de nuestra vida (por ejemplo el personal), pero ser muy atento en otro (por ejemplo el laboral)». «El cerebro parcializa los datos, los segmenta, con lo cual no supone ningún problema el diferenciar por áreas», apunta.

Por último, se debe señalar que ser despistado no se asocia con tener mala memoria. «Existen personas muy despistadas que tienen una memoria asombrosa en según qué áreas; el despiste puede ser segmentado según la importancia que el cerebro le determine, y eso quiere decir que la memoria también puede segmentarse», explica la psicóloga. «Las personas despistadas optimizan más la memoria, almacenando la información más relevante para ellas. Por tanto, tendrían menor información almacenada en la memoria, pero sería información ya filtrada», concluye Andrés Córdoba.