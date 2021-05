Peldaño 67: «Las mayores dificultades encierran los mayores crecimientos»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que estoy a punto de contarte es algo que para mí supuso un ladrillazo. Cuando descubrí el concepto y su importancia de cara a la paz interior y por tanto a la felicidad, se convirtió en una enorme revelación y punto de inflexión para mí. Prepárate porque te va a impactar a ti también.

A estas alturas, seguro que ya has detectado que el concepto más rompedor de todo este libro es ser conscientes de que el cien por cien de nuestras acciones, intenciones o pensamientos procede siempre de la bolsa blanca o de la bolsa negra. Tomemos el espectro delimitado por estos dos extremos. Extremo A: «Adoro esto. Me produce amor». Extremo B: «Odio esto. Me produce ira». De los dos, es fácil entender que el primero es bolsa blanca, esto es, sano, y el segundo es bolsa negra, esto es, insano, dado que la ira genera una alteración negativa del bienestar. Pero muchas veces es posible que la división entre ambos hemisferios no sea tan patente o manifiesta. ¿Cómo discernir en esos casos de qué bolsa se trata? ¿Cómo saber el punto exacto que nos hace pasar del lado sano al insano? ¿Dónde está la línea de corte? ¿Es necesario adorarlo todo para estar en el lado sano? ¿Se puede estar muy en desacuerdo con algo sin entrar en la bolsa negra? ¿Es malo estar a disgusto con algo?

La respuesta es ésta: siempre que tu disconformidad no altere tu paz interior, será una disconformidad buena, esto es, que surge desde la bolsa blanca. Siempre que sí la altere, será mala (bolsa negra). Y la única manera de saber si es una disconformidad buena o mala es gracias a ese gran concepto en el que se centra este Peldaño y que supone la llave de la paz interior. ¿Listo para conocerlo?

Aquí está: la perturbación.

La perturbación representa la línea divisoria entre la bolsa blanca y la bolsa negra. En el momento en que se entra en estado de perturbación automáticamente se pasa de la blanca a la negra y en el momento en el que se suelta (entrega) esa perturbación, se pasa de la negra a la blanca. En ese preciso momento en que entra la perturbación, se pierde la paz interior, y como consecuencia de ello, se pierde también temporalmente la felicidad, la cual no podrá ser recuperada mientras no se supere el estado de perturbación.

Presta atención a estos tres ejemplos:

Estás en un restaurante y en la mesa de al lado no paran de dar carcajadas y gritos.

El ruido molesta a tus oídos. → No hay perturbación.

El ruido te provoca una cierta rabia contra los comensales. → Sí hay perturbación.

Que el ruido sea desagradable para tus oídos no es algo controlable, pero sentir rabia hacia alguien, sí lo es. Elimina la rabia y eliminarás la perturbación.

Escuchas por TV al líder del partido opuesto al tuyo.

«Creo que nunca aprobaré nada de lo que dice este señor. No podría estar más en desacuerdo con él». →No hay perturbación.

«Qué mal me cae. No lo aguanto». → Sí hay perturbación.

Si permites que su punto de vista, aspecto o forma de ser haga que te «caiga mal», entonces has entrado en el lado insano (bolsa negra), ya que eso indica que te has dejado perturbar por algo que nunca debería perturbarte. Ese «fuego» contra él en tu interior, por pequeño que sea, debe ser eliminado. Siempre.

«El éxito interior no se forja disfrutando dulces, sino digiriendo limones» Anxo Pérez , Conferenciante

Llegas unos minutos tarde a una cita con tu pareja y ésta entra en cólera.

Tú te disculpas por el retraso, y le explicas de forma calmada que su respuesta quizá no sea proporcional a tu error. → No hay perturbación.

Permites que la cólera de ella provoque cólera en ti. → Sí hay perturbación.

¿Es difícil no responder a la cólera con más cólera? Por supuesto, pero el débil es aquel que sucumbe a la provocación. El fuerte es aquel que la resiste. Si es difícil, ten esto en cuenta:

Estas situaciones son pruebas de Éxito Interior, y lo único que diferencia a la gente con un Belt de Éxito Interior alto del resto es justo cómo mantiene la compostura ante las mismas situaciones con las que otros se doblegan.

