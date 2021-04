Peldaño 64: «Tu vida cobrará color cuando pases de observar pinturas a ser pintor»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El peor alumno para un profesor de pintura no es aquel que pinta mal, sino aquel que decide no pintar

Siglo xxii. Año 88. La comunidad científica ha conseguido desarrollar un angelito virtual para acompañar a cualquier bebé en su primer día en la tierra, tranquilizarlo, motivarlo y darle un único mensaje para ser almacenado en su subconsciente y acompañarlo el resto de su vida.

De los millones y millones de mensajes posibles, decidieron descartarlos todos en favor de uno. ¿Sabes cuál fue? Éste:

«Hoy es el día cero; el que pone en marcha tu cronómetro de la vida. Y desde hoy serás pintor. Este lienzo que se te entrega representará tu vida. Cada vez que en tu vida hagas que algo suceda, esa acción en tu vida se convertirá en un trazo en tu lienzo. Y cada vez que tus acciones dejen una huella positiva en el mundo, los trazos de tu lienzo, además, cobrarán color. Nunca se te exigirá que seas Picasso ni que imites a Dalí. En ningún momento se te evaluará por la calidad de tu pintura, pero sí habrá una condición inquebrantable. En ella reside el culmen de este mensaje:

Si has venido a pintar, da igual lo que pintes, pero pinta

Cuando tu cronómetro de vida se detenga y tu tiempo de paso en el planeta Tierra llegue a su fin, yo volveré a tu encuentro y te pediré comprobar tu lienzo. Me muestres el lienzo que me muestres, tu cuadro será una obra de arte y tu vida un éxito, pero si y sólo si se cumple una única condición: Que tu lienzo no esté igual de blanco que el día que te lo entregué».

Cuando dudes entre sumarte a un proyecto o abstenerte, entre viajar o quedarte, entre amar o protegerte, entre invertir en formación o quedarte en la ignorancia, entre arriesgarte o no hacerlo, entre levantarte o sentarte, tan sólo piensa: he venido aquí a pintar y esta oportunidad es mi lienzo.

Pintar como Picasso es algo al alcance de Picasso. Pintar un lienzo en blanco es algo al alcance de todos.

«Desde hoy eres pintor. Da igual lo que pintes, pero pinta».

Cada día sin «pintar» son 24 horas sin vivir

¿Dónde entra aquí la Bolsa Negra y la Bolsa Blanca? Hay dos formas de pintar un cuadro. Una es para conseguir una obra de arte. La otra es para disfrutar de la pintura. Cuando pintamos desde la Bolsa Negra, no nos interesa el proceso, sino única y exclusivamente el resultado. Y no por los motivos adecuados. Buscamos la obra de arte no por disfrutar de su belleza, sino con motivos egoicos: ser reconocido, sentirse superior a otros pintores, llegar a más para sentirse más importante, y sufriendo el típico bajón que sucede al éxito: «Ya lo he conseguido. ¿Y ahora qué?» Eso cuando sí conseguimos el éxito. ¿Y qué sucede cuando no? Nos auto-flagelamos y nos castigamos por no haberlo conseguido. Cierro el Peldaño con un ejemplo de Bolsa Negra y otro de Bolsa Blanca, aplicando el ejemplo de la autoexigencia no a la pintura, sino a la vida real.

Dos corredores llevan meses entrenando con el objetivo de hacer una maratón en menos de 3 horas. Llega el día, corren la maratón y ambos obtienen el mismo tiempo: 3 horas y 2 minutos. El primer corredor actúa desde la Bolsa Negra. Ésta es su reacción: «Esto es terrible. Por tan solo dos minutos. Qué rabia. Soy un desastre. Mis compañeros lo han conseguido y yo no. No me lo puedo creer. ¡Por dos miserables minutos! Ahora mismo deseo no volver a correr nunca más». El segundo corredor actúa desde su Bolsa Blanca. Atención al contraste (esto sí es tener un Belt alto): «He trabajado con ilusión de cara a un objetivo que no se ha cumplido y... sonrío al respecto. Estoy feliz de haber hecho todo lo posible. No soy culpable de nada y por tanto no tengo nada de qué lamentarme. He detectado que el que tiene hambre de drama no soy yo. Es mi ego».

#88PeldañosGenteFeliz

«Tu vida cobrará color cuando pases de observar pinturas a ser pintor»

@Anxo