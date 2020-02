Peldaño 5: El método para descubrir tu grado de felicidad

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La mayor parte de la gente no me conoce ni por mis libros ni por mis conferencias. Me conoce por haber creado 8Belts.com, un método que permite aprender un idioma en ocho meses por internet. Es el único método a nivel mundial en conseguir algo así, y eso hizo que nuestro crecimiento durante varios años fuera exponencial. No puedo explicarte aquí las claves del éxito de la metodología (si tienes pasión por los idiomas al igual que yo, entra en www.8Belts.com), pero sí puedo decirte que todo el avance en el idioma se centra en la conquista de ocho cinturones, de ahí el nombre de 8Belts (la palabra inglesa belt significa «cinturón»). He decidido equiparar ese sistema mediante el que nuestros alumnos consiguen dominar un idioma a cómo cada uno de nosotros conseguimos conquistar nuestro Éxito Interior, ya que el proceso es el mismo. Éstos son los ocho Belts del Éxito Interior, según el nivel de desarrollo evolutivo de cada individuo. Lo único que determina que tu Belt sea más bajo o más alto es el número de veces que actúes desde tu Bolsa Negra o desde tu Bolsa Blanca. Nada más. Te animo a que para entender mejor los Belts, al leerlos, pienses en qué gente de tu entorno podría situarse en cada uno de ellos.

Belt 1

Vives en estado permanente de autoprotección. Consideras que el mundo es hostil. Contemplas a cada persona como un peligro potencial. Vives en el odio y el miedo. Tu nivel de capacidad y deseo de domesticar tu rabia y tu interior es igual a cero, lo cual hace que la ventiles en cualquier ocasión en la que tengas oportunidad. Además, el nivel de placer (efímero) que tu ego obtiene al hacerlo es el más alto posible. Las personas son sólo medios para alcanzar tu fin. En tu universo sólo hay un único protagonista: tú. Todo lo demás es secundario.

Nivel de ego (sombra): 7. Nivel de esencia (luz): 1.

Belt 2

Vives en la amargura. Tu existencia se caracteriza por sentir irritación y desconfianza, estar a la defensiva y actuar desde el ataque. La vida es una batalla. La gente te desagrada y sólo las victorias te dan placer, pero ninguno de esos placeres reduce ese estado de amargura. Obtienes una victoria cada vez que aplastas a alguien, lo castigas, lo aleccionas o lo derrotas, pero ésta no se traduce en más luz, sino en más oscuridad. El propósito de la vida no es vivir, sino no morir.

Nivel de ego: 6. Nivel de esencia: 2.

Belt 3

Empiezas a entender que el odio debe ser controlado, pero aún crees que sólo a veces. Defiendes una justicia castigadora, pero también crees en premiar a quien se lo «merezca» (siempre bajo tu criterio). No sueles actuar desde el amor, pero ya no resides en aquel odio extremo. Te da pena ver a alguien sufrir, pero no cuando tú opinas que es un sufrimiento que le corresponde. Sí crees en dar amor, aunque sólo a aquellos que consideras «los míos». Tu ego continúa dominando tu vida pero tu nivel de consciencia ha aprendido a controlarlo en sus niveles de mayor descontrol. Comienza a haber más espacios para el amor y amabilidad hacia las personas.

Nivel de ego: 5. Nivel de esencia: 3.

Belt 4

Por primera vez, el nivel de amor en tu vida supera tu nivel de amargura. Te siguen irritando las cosas que tú consideras inaceptables, pero tu crecimiento interior ya empieza a conceder menos sitio a la queja y más al agradecimiento. Todavía no vives disfrutando del presente, sino intentando controlarlo, y ello sólo con la intención de dominar tu futuro. Sufres cada vez que tu rigidez de controlarlo todo fracasa. Tu ego se acerca a la domesticación, pero aún le falta un amplio recorrido. Cada vez que no consigue cada uno de sus caprichos, igual que un niño cuando no consigue lo que quiere, sufre.

Nivel de ego: 4. Nivel de esencia: 4.

Belt 5

Igual que una serpiente, te has desprendido de tu piel anterior. Tu crecimiento interior ha conseguido romper la primera armadura a la que tu ego te confinó desde tu nacimiento. No sólo eres consciente de los componentes que quitan vida, esto es, los que conforman el ego, y los que la dan, esto es, los que forman la esencia, sino que, además, has elevado tu nivel de consciencia sobre ellos. Cada vez que quien habla no es tu esencia, sino tu ego, tú lo sabes, y eso te permite desoír a uno y escuchar al otro. Cada vez más notas que el fuego del miedo, la tristeza, la ira y la desaprobación ruge con menos fuerza. Tu desinterés anterior por el bien ajeno va dando paso paulatinamente a un interés cada vez mayor.

Nivel de ego: 3. Nivel de esencia: 5.

Belt 6

Tu vida se rige por la aceptación. Has prácticamente conquistado tu deseo de controlar y lo has sustituido por la tranquilidad que da saber aceptar. Cuando te ensalzan, sonríes, pero cuando te rechazan, también. Vives en el estado de «todo es perfecto», incluso cuando suceden aquellas cosas que antes clasificabas como «malas». Lo has conseguido gracias a despojarte de la mayor de las losas: la losa del juicio. Antes vivías en lo que se denomina el maniqueísmo: estado permanente de enjuiciamiento de cada suceso y persona como buena o mala. Ahora vives en estado de aceptación y observación. Empiezas a dominar el arte de la «amorosidad», transformar el deseo de reaccionar ventilando tu frustración en la capacidad para responder de forma amorosa, algo Dificilísimo de hacer para Belts inferiores.

Nivel de ego: 2. Nivel de esencia: 6.

(Los últimos dos Belts son para niveles muy avanzados. Si no es tu caso, sáltalos, o tan sólo obsérvalos, pero no los juzgues, ya que no conseguirás comprenderlos sin antes haber pasado por los anteriores. Yo no los entendí durante mucho tiempo.)

Belt 7

Tu vida se rige por la compasión. Has dejado atrás la mentalidad ególatra, narcisista y egocéntrica que sólo se interesa por el bien individual y has conseguido alcanzar el difícil nivel de lucidez que pocos alcanzan, en el que el bien individual y el bien colectivo se funden. Has eliminado de tu vida el juicio, la necesidad de control, el miedo, la ansiedad, la envidia, la ira, la desaprobación, la impaciencia y el egoísmo. Pocas cosas tienen el poder de sacudirte o hacerte daño. Vives en la alegría.

Nivel de ego: 1. Nivel de esencia: 7.

Belt 8

Has logrado entender lo que el 99 por ciento nunca llegará a entender: el amor incondicional. Has vivido tu vida convencido de que dar amor incondicional a quien te da odio es de necios. Hoy sabes que es de sabios. Vives en la paz interior. Nada te perturba. Nada te genera miedos. Has conseguido eliminar de tu vida y por completo no el dolor (físico), pero sí el sufrimiento (mental). Vives en la felicidad. Emites bienestar y la gente que se acerca a ti se contagia de ello.

Nivel de ego: 0. Nivel de esencia: 8.

#88PeldañosGenteFeliz

«La felicidad es una bola de luz cubierta por una torre de mantas. Nosotros no podemos producir la luz, pero sí podemos retirar las mantas». Anxo Pérez @Anxo

Te comparto dos cosas muy impactantes. La primera es que la mera lectura de este libro, de por sí, provocará sí o sí un ascenso de tu Belt del Éxito Interior, sobre todo si lo lees más de una vez. La segunda es que cada vez que una persona dentro de un núcleo familiar sube de Belt, ese hecho provoca una subida, por pequeña que sea, en el resto de miembros de la familia.