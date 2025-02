Peldaño 2: «El primer paso para alcanzar un objetivo no es ponerse a caminar, sino saber hacia dónde»

Durante la lectura de los próximos 15 peldaños , tu éxito interior va a pegar un salto. Tú no tendrás que hacer absolutamente nada, ya que el mero hecho de ser consciente del contenido que en ellos se encuentra será el responsable de ese salto. El salto se producirá gracias a aumentar tu conocimiento sobre la tensión existente entre dos conceptos: el ego y la esencia .

Olvídate de todas las definiciones que hayas podido conocer anteriormente sobre ambas palabras. Mi definición de las dos es tremendamente sencilla, pero tremendamente útil. Nuestro interior no se compone de una parte, sino de dos. La esencia representa la parte más pura , nuestra luz; el ego representa la parte más impura, nuestra sombra. Y ambas están en constante tensión entre sí. Yo defino ambas como el «Gran Binomio», y la tensión existente entre ellas, como la «Gran Batalla».

El ciento por ciento de nuestros pensamientos, deseos y acciones parte o bien de nuestra parte de luz, o bien de nuestra parte de sombra. Atención a esto que viene a continuación. Cada vez que esa acción, pensamiento o deseo surge de la luz, se genera más luz. Y cada vez que surge de la oscuridad, se genera más oscuridad. ¿Por qué es tan importante entender cuándo actuamos desde una u otra? Porque todo lo que provenga de la luz, a la larga, produce paz, y todo lo que provenga de la sombra, a la larga, produce sufrimiento.

Te propongo un ejercicio. Tapa con tu mano la columna de la derecha de las dos mostradas a continuación e intenta adivinar de dónde parte cada uno de los deseos mostrados en la de la izquierda. Sólo tienes que responder a esta pregunta:

¿Ego o esencia? Deseo de ser humilde Esencia

Esencia Deseo de parecer humilde Ego

Ego Deseo de castigar Ego

Ego Deseo de educar Esencia

Esencia Deseo de crecer para superarte a ti mismo Esencia

Esencia Deseo de crecer para superar a otros Ego

Ego Deseo de dar para ayudar Esencia

Esencia Deseo de dar para que te devuelvan Ego

Ego Deseo de reconocer un error Esencia

Esencia Deseo de justificarlo Ego

Ego Deseo de sentirse ofendido Ego

Ego Deseo de negarse a sentirse ofendido Esencia

Esencia Deseo de mantenerse resentido contra alguien Ego

Ego Deseo de perdonar y olvidar Esencia

Esencia Deseo de entender a un malhechor Esencia

Esencia Deseo de condenarlo Ego

Ego Deseo de enfadarse Ego

Ego Deseo de contener el enfado Esencia

Esencia Deseo de tener rabia, irritación o ira Ego

Ego Deseo de domesticarlas Esencia

Esencia Deseo de contar un cotilleo Ego

Ego Deseo de negarse a contarlo Esencia

Esencia Deseo de emitir un juicio Ego

Ego Deseo de no enjuiciar Esencia

Esencia Deseo de rebelarse contra lo que no se puede controlar Ego

Ego Deseo de aceptarlo Esencia

¿Has reflexionado sobre las respuestas? ¿Qué conclusión sacas? Seguramente que el ego da mucho placer, pero es un placer destructivo y efímero, y que la esencia requiere sacrificio, pero es un sacrificio poderosísimo ya que por cada gramo de ego que tú le trueques, ella te da uno de felicidad duradera. Y te aseguro que ése es el más beneficioso de los trueques.

Absolutamente todas nuestras intenciones, motivaciones y aspiraciones pueden ser clasificadas como motivaciones que parten desde el ego o desde la esencia. El día que yo aprendí esto, tras actuar incorrectamente durante años, toda mi vida y especialmente mi éxito interior cambiaron por completo. Por supuesto, para mejor. Lo más curioso es que, con todo lo material que todo esto no es, el área que más se benefició de ello fue precisamente mi éxito material, ya que el Éxito Interior siempre repercute en el exterior.

No te has dado cuenta, pero, en menos de cinco minutos que te ha llevado leer este Peldaño ya has dado el paso más importante para conquistar el ego . ¿Cuál? Ser consciente de su presencia.

#88PeldañosGenteFeliz

«El primer paso para alcanzar un objetivo no es ponerse a caminar, sino saber hacia dónde» Anxo Pérez ( @Anxo )

(Si has visto valor a este Peldaño 2, te invito a que lo compartas con #88PeldañosGenteFeliz)