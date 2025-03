¿Qué pasa si no quiero salir de la zona de confort?

Pocas cosas más manidas que aquello de que hay que 'salir de la zona de confort' . Como si fuera imperativo obligar a todos los que se sienten a gusto donde se encuentran en la vida a realizar cambios, aunque no quieran. Se debe ... mirar entonces con perspectiva. Por un lado parece que se habla de un pensamiento un poco tóxico (imponer a quien no quiere un cambio), pero, cuando se pasa a la realidad, eso no suele ser tan tajante.

Al hablar de esa metafórica zona de confort, se apela a un estado psicológico en el que nos sentimos seguros al tener claro nuestro rol. Es decir, sabemos cómo actuar y qué se espera de nosotros , por lo que nos sentimos seguros. «Dentro de la zona de confort tenemos la sensación de que tenemos bajo control la situación y por lo tanto no nos sentimos amenazados por el miedo a lo que sucederá. De cierta manera la rutina ayuda a tener esta sensación de seguridad y de predecibilidad», desarrolla la psicóloga Sheila Estévez, psicóloga especialista en conflictos emocionales. Una sensación vigente es esa de que todo el rato se anime a dejar atrás la zona de confort. Argumenta la psicóloga que «el precio que se paga por no salir de esta zona es dejar de crecer y de evolucionar». Dice que, si no nos enfrentamos a la incertidumbre, «la persona entra en una rutina monótona que le genera apatía y falta de motivación». Asimismo, apunta que la zona de confort ha de verse como algo dinámico , pues no es la misma la que tenemos como niños, con la familia, al pasar por la rebeldía de la adolescencia o en las elecciones de la adultez. La seguridad de la zona elegida Claro, otra idea a explorar es la de querer atesorar una zona en la que uno se sienta cómodo, y en la que vivir y relacionarnos sin angustias o agobios. «Tener una zona de confort es importante y necesario, siempre y cuando no se utilice únicamente para evitar el miedo», puntualiza Sheila Estévez. Por ello, la profesional comenta que, aunque habitemos desde la tranquilidad nuestra zona de confort , no hay perder de vista al resto del mundo. «Es importante identificar que vivir en presente implica tener una zona segura a la que volver, pero de la que salir suma», añade. Aunque la psicóloga reincide en que 'salir de la zona de confort' es beneficioso, apunta que es esencial elegirlo conscientemente y no verse arrastrado por la inercia del entorno . «Ahí es donde se gestiona mal el salir fuera de la zona de confort, porque la persona no está mentalizada para dar este paso», dice. Por ello, dice que se debe trabajar la capacidad de exponerse a situaciones nuevas. Esto se hace a través de personas que nos apoyen. «La persona siempre saldrá fortalecida de las situaciones a las que se exponga ya que conseguirá ver con mayor amplitud el mundo al haber ganado aprendizaje», asegura. Para crecer necesitamos cambios Argumenta que salir de la zona de confort, cuando la persona está atrapada en ella, es un proceso de crecimiento psicológico y emocional , y crecer siempre implica cambios. «Tenerlo en cuenta es el mejor escenario para coger con ilusión algo que a la vez nos impone», asegura. Por último, la profesional menciona algunas de las ventajas de dar el paso y enfrentarnos a aquellas cosas 'arriesgadas', siempre que estemos preparados y tengamos una red de apoyo para hacerlo. Primero, dice que es oportunidad para crecer emocionalmente al interactuar con personas, situaciones y entornos diferentes. También, un síntoma directo de dejar atrás nuestra zona cómoda es ver cómo la vida avanza y pasan cosas nuevas que nos hacen aprender . Asimismo, es vehículo para actualizarnos a nivel de inquietudes, de hobbies y de vínculos. En definitiva, dice Sheila Estévez que debemos ir construyendo una vida en sintonía con el momento vital presente. Y para ello, no podemos limitándonos a lo ya conocido desde siempre. Noticias relacionadas Cherofobia o miedo a ser feliz: ¿existe de verdad?

