Ocho recomendaciones para evitar el bajón de la vuelta de vacaciones

La vuelta al trabajo no siempre se torna sencilla. Las ansiadas vacaciones llegan, y tras el descanso estival llega el ineludible retorno a la rutina. Pocas ganas de trabajar de nuevo, el llamado 'síndrome postvacacional'... al regresar de vacaciones suele ser habitual sentir un pequeño bajón: tristeza , melancolía o estrés.

Pero, aunque el estrés es un proceso normal de adaptación a las demandas del ambiente, Beatriz Gil, psicóloga especialista en autoestima, y CEO de 'Psique Cambio' ( @psique.cambio ), alerta de que «si la intensidad es muy grande, el estrés muy intenso y se prolonga demasiado en el tiempo, es posible que nuestros recursos (energía, motivación, estado de ánimo …) tiendan a disminuir y podríamos entrar en una fase de agotamiento».

¿Qué es, entonces, eso que llamamos síndrome postvacacional? ¿Esa fase de agotamiento? Teóricamente, la psicóloga Sheila Estévez, experta en conflictos emocionales, lo define como el estado emocional y psicológico que toda persona vive al volver a la rutina después de un periodo de desconexión sostenido en el tiempo. Como ya se mencionaba, esto puede generar una falta de motivación, falta de energía e inquietud. Además, a nivel emocional despierta apatía, tristeza e incluso ansiedad ante la idea inminente de conectar de nuevo con la rutina y las obligaciones.

Cómo influye el cambio de horarios

Ese contacto con la rutina supone que debemos readaptarnos de nuevo a las obligaciones laborales, escolares o de estudio. Además, muchas veces entran en juego los biorritmos que, durante el periodo de descanso, has podido cambiar. «Si nuestros horarios se han modificado mucho durante las vacaciones, y somos personas poco flexibles, vamos a tener una resaca terrible a la vuelta », puntualiza Rafael San Román, psicólogo de ifeel.

El esfuerzo que supone la activación y puesta en marcha de nuevos recursos , con el fin de dar respuesta a estas demandas, puede tener también consecuencias físicas. «Si nos sentimos agobiados y agotados, es probable que aparezcan una serie de síntomas como dolor de cabeza, irritabilidad, problemas de sueño, de atención o de memoria», asegura Beatriz Gil.

Por otro lado, es interesante saber si somos más o menos proclives a tener este bajón de vuelta a la rutina . Por un lado, comenta Beatriz Gil que las personas con más tendencia, no solo en el periodo postvacacional, a sufrir estrés o ansiedad, pueden tener más dificultades de adaptación en el regreso al trabajo. Por otro, añade Rafael San Román que, si se está contento con el trabajo, sabemos que cuando lleguemos «no nos está esperando un marrón» y tenemos buena relación con nuestros compañeros, es probable que gestionemos el retorno laboral de manera más saludable.

«Volver de vacaciones puede generar agobio, irritabilidad, problemas de sueño y de atención»

Tengamos, o no, un perfil con más o menos propenso a sufrir síndrome postvacacional, en todos los casos podríamos aplicar la máxima de: 'mejor prevenir que curar'. El consejos principal de los tres profesionales es claro: no volver de vacaciones el día antes de empezar a trabajar ; es mejor hacerlo con tiempo para facilitar la readaptación al hogar y no sentir tanta brusquedad en el cambio.

Los tres psicólogo dejan ocho recomendaciones esenciales para evitar el bajón de después de las vacaciones:

1. Piano piano si arriva lontano. Un consejo muy sabio de nuestros vecinos italianos, que quiere decir, según cuenta Beatriz Gil, que comiences poco a poco, si es posible, con las tareas que más te gusten de tu trabajo: «En tu tiempo para comer, úsalo para desconectar, descansar y retomar la relación con tus compañeros».

2. En normal agobiarse. Recomienda Rafael San Román tener en mente que, estar nerviosos por la vuelta y sentirnos un poco desconectados es de lo más normal. «Es normal que nos cueste, sobre todo de un día para otro», dice.

3. Descansa lo suficiente . Insta Beatriz Gil a decir adiós a las pantallas y dispositivos electrónicos, al menos media hora antes de acostarte, y trata de dormir en torno a ocho horas.

4. El trabajo no tiene patas . Si es posible, lo ideal es dejar el trabajo en el trabajo. Aparta el ordenador, papeles y preocupaciones en la oficina. «Y si estás teletrabajando, cierra el ordenador a una hora determinada y cambia de entorno», recuerda Gil.

5. La empatía es clave. Asegura Sheila Estévez que es esencial practicar la empatía para no sentirse solo ante la vuelta a la rutina. «Todos hemos de pasar por este reajuste interno. Sentirse comprendido suaviza la sensación de tristeza, apatía y nerviosismo que se vive», puntualiza.

6. Respira . Aconseja Beatriz Gil que practiquemos la relajación y hagamos ejercicios: «Así le darás una señal a tu cerebro de que puede relajarse, y el sistema parasimpático se pondrá manos a la obra». Podemos comenzar con una respiración sencilla: inhalamos en cinco segundos, aguantamos el aire en tres y exhalamos en cinco segundos.

7. Pensar en el futuro . Es importante marcarnos nuevos deseos o objetivos a conseguir, asegura Sheila Estévez. Permitirnos planear el inicio de lo que podría ser la próxima escapada, para así ilusionarnos, siempre motiva a qué estemos más en el presente y con la mirada al futuro, ya sea un puente o una escapada de sábado a domingo.

8. Muévete . No hace falta que vayas a una clase de crossfit, con salir a la calle y pasear a paso rápido es suficiente. «Cambia el ascensor por las escalares y pon a trabajar tu dopamina y enforfinas, verás como poco a poco la vuelta a la rutina se hace más llevadera», recomienda Beatriz Gil.

«En dos o tres días recuperamos el ritmo», asegura Rafael San Román, que termina con una recomendación final: «Si tienes opción de organizar tu trabajo, no te sobrecargues al comienzo ». Poco a poco, se vuelve a la rutina sin sobresaltos ni malestares.

