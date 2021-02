¿Por qué no puedo dejar de llorar?

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las cosas del llorar son complejas, pues no hay quien llore igual que lo hace otra persona. En un amplísimo espectro, que va desde quien llora por ver una foto tierna de un animalito, a quien no suelta una lágrima ni ante la situación más triste, cada uno se relaciona con el llanto de una manera distinta. La mayoría de las veces lloramos sin quererlo. Incluso en las situaciones más inapropiadas no se es capaz de mantener a raya las lágrimas, y entonces unas pequeñas gotas nos delatan y muestran cómo nos sentimos en realidad. ¿Pero cómo puede ser que no seamos capaces de controlarlas?

Lo primero que es importante sabes es que, aunque la asociación parezca obvia, llorar mucho no tiene porqué significar que seamos personas más sensibles. «El llanto es la expresión de una emoción, pero no es la emoción en sí misma», explica el psicólogo Rafael San Román, de ifeel. La sensibilidad es la capacidad para reaccionar a un estímulo. Esto, explica el profesional, es lo que hace que sintamos, apreciemos o percibamos las cosas con más o menos intensidad. «Eso puede ocurrir con o sin llanto, que sería la última parte de la cadena, pero no la más importante ni la que más significado tiene», añade.

Lágrimas incontrolables

Por ello, que seamos personas que tienen más facilidad para llorar no refleja que seamos más frágiles o sensibles. Comenta el psicólogo que para explicar el porqué de aquellos que lloran más, hay que tener en cuenta muchas variables distintas, como puede ser si el tema que nos ha hecho llorar es algo muy importante para nosotros, o si la emoción en cuestión ha sido tan inesperada que la reacción es muy rápida y no podemos contenerla. «Por otro lado hay personas particularmente lábiles, es decir, con poca capacidad para contener ese tipo de expresiones, sin que eso implique que están viviendo una emoción muy intensa, simplemente no pueden, o no hacen el esfuerzo, de contener las lágrimas», apunta Rafael San Román.

Llorar muchas veces se convierte en un mecanismo para liberar estrés de nuestro cuerpo. Raquel Velasco del Castillo, psicóloga de Mente Sana de Sanitas, explica que las investigaciones apuntan a que las lágrimas, además de tener una función humectante o de protección contra agentes externos, tienen como función la regulación del organismo. «Las lágrimas "emocionales", que se producen cuando sentimos emociones intensas, parecen tener unas características especiales: contienen elementos nueromoduladores como la adrenocorticotropina y la encefalina, que parecen favorecer la liberación del estrés en el organismo y llevarlo a un estado homoestático cuando liberamos las lágrimas», indica la profesional. Añade que el lloro, más allá de ayudarnos a externalizar cómo nos sentimos, es un proceso activo fisiológico que «aumenta las necesidades de glucosa y oxígeno por parte de la corteza cerebral y del sistema límbico provocando que cuando acabe el lloro, el organismo aumente su cansancio, sus ganas de dormir y provoque un "descanso liberador" en nosotros».

Llorar lo aprendido

Uno de los factores que más influyen en sí somos personas que lloramos mucho, o no, es nuestra educación y experiencias. Comenta el psicólogo de ifeel que está muy relacionado con el tipo de expresividad que se ha ido desarrollando y aprendiendo a lo largo de la vida. «Todo nuestro mundo emocional está parcialmente influido por lo que hemos aprendido, principalmente en casa a lo largo de nuestra infancia y adolescencia», dice. Más allá de todos estos matices —qué emociones sabemos expresar, cuáles sentimos que están prohibidas, de qué manera debemos expresarlas— está lo que la persona haga con ese aprendizaje según su propia individualidad. Comenta el profesional que «no todo lo que aprendemos en la vida lo ponemos en práctica, a veces hacemos justo todo lo contrario». Por ello, nuestro aprendizaje puede influir, en este caso, en si lloramos más o menos, pero no es determinante.

Esta educación de la que hablamos también influye en un estereotipo muy perpetrado, pero con parte de verdad: que los hombres lloran menos que las mujeres. «En nuestra sociedad las mujeres lloran más veces que los hombres o, al menos, esa es la impresión que da por el hecho de que lo hacen de una manera más pública», dice San Román. Dice que, por lo general, los hombres lloran de manera más privada, y solo hacen sus lágrimas públicas en situaciones muy graves o solemnes. Esto está relacionado de manera intrínseca con la vergüenza.

«Todo nuestro mundo emocional está parcialmente influido por lo que hemos aprendido»

Muchas veces nos parece un acto vergonzoso llorar en público. Indica el psicólogo que hemos aprendido a tener esa reacción porque en alguna ocasión esa respuesta ha sido castigada o se nos ha afeado. «Eso no quiere decir que no la repitamos, pero lo hacemos con vergüenza, es decir, con una sensación de inadecuación, de estar fuera de lugar o estar haciendo algo censurable», dice.

Por lo general, llorar es bueno cuando toca. Según Raquel Velasco del Castillo el llanto tiene dos funciones importantes para el ser humano:

- Reducir esos niveles de estrés en el cuerpo cuando nos exponemos ante una experiencia subjetiva intensa. Aliviar el dolor o mejorar el humor y el sueño.

- Permitir una empatía y comunicación con el entorno. Nos permiten entablar relaciones significativas con las personas y reconocer los estados de los otros.

¿Es bueno llorar?

No es bueno evitar el lloro, o hacer ejercicios de contención, pues nuestro cuerpo nos está pidiendo expresar algo. «Si lo invalidamos o lo sentimos como una debilidad, estamos eliminando una respuesta muy importante del organismo que provoca unas ventajas físicas y sociales que reflejan los millones de años de evolución del ser humano», apunta la profesional. Para terminar, explica que no se puede determinar cuánto es bueno llorar. «En esos términos no podemos hablar. De la misma manera que un exceso también indicaría una disfunción, un problema psicológico. Pero que en algún momento hay que llorar porque es una respuesta natural, por supuesto», concluye la psicóloga.