«Internet hace que tengamos vidas muy ocupadas, pero no llenas» Los nuevos analfabetos digitales no son los que no saben entrar en internet, son los que nos saben salir. Descubre cómo usar internet sin que internet te use

¿Alguna vez has estado en un casino? Todo está pensado para que estés tan a gusto que quieras quedarte un «poquito más», como cuando estás en la cama y suena el despertador. El motivo es que están diseñados para ' parar el tiempo ': no suelen tener luz natural, para que no veas cómo cambia, no hay relojes a la vista, el suelo es mullido para no hacer ruido y todo lo que pasa entre esas cuatro paredes está pensado para llamar tu atención : todo está repleto de luces de colores y sonidos atractivos que incitan a mil posibilidades de jugar.

Pues a internet le sucede un poco igual: pero si en un casino lo que quieren es que gastes tu dinero, en internet, lo que quieren es que gastes tu tiempo : el bien más preciado es tu atención . El motivo de querer captar nuestra atención es que cuanto más tiempo pases haciendo algo en internet suceden dos cosas: que saben más de ti y que tienen más posibilidades de, o bien hacerte cambiar de opinión, o venderte algo .

Parte del éxito de nuestra supervivencia como especie se debe a nuestra capacidad de reaccionar a las señales : veías algo rojo a lo lejos y podría ser alimento. Algo que se movía y podía ser un león. Pero el mismo acto reflejo de seguir una señal que antes te llevaba a sobrevivir al ataque de un león ahora te lleva a un anuncio porno o de unas vacaciones a Benidorm.

Pero para nuestra supervivencia eran tan importantes las señales para hacer algo, como las que nos ayudaban a dejar de hacer algo… por ejemplo, el dejar de trabajar cuando se ponía el sol .

«Internet es como IKEA, imposible encontrar una salida, por eso es importante que, ya que internet no tiene sus propias señales de stop, se las pongamos nosotros» Diana Orero

Y es que el ser humano también reacciona a las señales de stop y uno de los problemas de internet es que no tiene. No tiene señales de stop. Por ejemplo, te metes en Instagram y no te lo acabas nunca. Lo mismo con Twitter , TikTok , Facebook , Netflix , Filmin , etc… De hecho, están diseñadas así. De tal forma que nunca veas el final y siempre te apetezca un poquito más. Hemos llegado a un punto en que ser «analfabeto digital» no es no saber meterse en internet , sino no saber salir. Y eso hace que sintamos que tenemos vidas muy ocupadas, pero a veces no tan llenas.

Y cuando te metes a las redes sociales te des un tiempo, media hora por ejemplo, y te pongas una alarma y cuando suene, salgas.

Otro tema muy importante son las notificaciones . Antes mirabas el buzón una vez al día, que era las veces que iba el cartero, ahora varias veces a la hora, porque las notificaciones dirigen tu atención. Ahora estás hablando con alguien y dejas de mirarle a los ojos para mirar la pantalla de tu móvil porque ha hecho Pip. ¿Y qué pensarías de un compañero de trabajo que le diese igual lo que estuvieras haciendo y te interrumpiese cada vez que quisiera decirte algo, da igual que fuese importante o no? Probablemente hablarías con el compañero y le pedirías que cambiase su comportamiento. ¿Y si ese compañero son las nuevas tecnologías? Cada vez es más difícil concentrarnos en el trabajo, porque estamos bombardeados por notificaciones, y la forma de hablar con las nuevas tecnologías es programar las notificaciones a tu favor, o quitarlas. Ver el móvil o el email cuando nosotros queramos, no cuando llamen nuestra atención, bajará nuestros niveles de estrés, porque que nos interrumpan, nos estresa.

El caso es que somos seres limitados con tecnología ilimitada a nuestro alcance, la tecnología es como un idioma y, o aprendemos a hablarlo, o acabará «hablando por nosotros». La verdadera revolución tecnológica es aprender a usar la tecnología.

