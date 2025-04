Ideas para ordenar tu casa (y tu vida) durante el confinamiento

Es importante aprender a priorizar qué objetos necesitamos y cuáles no

Cuando comenzó la cuarentena propiciada por la crisis del coronavirus que vivimos actualmente, muchos incluso lo vieron como una buena oportunidad. Había llegado el momento de poner por fin orden en casa, de realizar todas aquellas cosas de las que siempre se excusaban alegando que no tenían tiempo.

Un mes después, con la mayoría del país confinado en casa, la realidad sale a la luz: no solo no hemos hecho aquellas cosas que pensábamos hacer , sino que mantener la casa ordenada es ya de por sí un reto que no siempre superamos.

Vanesa Travieso, organizadora profesional formada con Marie Kondo y coach de organización, lo tiene claro: el orden es uno de nuestros pilares en la vida y ahora, más que nunca, debemos esforzarnos en conseguirlo.

La profesional se remonta al principio para comenzar a hablar sobre el orden, y es que explica que, si nos cuesta alcanzarlo, es porque nadie nos ha explicado cómo hacerlo. «Cuando eres pequeño te enseñan a escribir, a caminar, a decir gracias... pero no a organizar las cosas, ¡al revés! Incluso se nos trasmite una cultura de apego a los objetos materiales, la idea de no tirar nada "por si acaso" lo necesitamos en el futuro», relata la profesional. Es por ello que Travieso bromea con que después «un día nos independizamos y tenemos una bolsa bajo el fregadero llena de bolsas sin saber porqué».

El orden es más que nuestra casa. La coach de organización comenta que sus beneficios van más allá: nos ayuda a focalizarnos en las cosas importantes de nuestra vida. Pero aun así, el punto de partida es nuestro hogar. Explica la profesional que nuestra casa es «nuestro refugio, donde lloramos y reímos, donde trascurren las cosas más importantes de nuestra vida» y por ello es importante cuidarlo. Para mostrar el desgaste que puede originar la acumulación, pone de ejemplo aquellos objetos que nos han regalado o hemos heredado y, aunque no nos gustan, guardamos. «Hay veces que tenemos cosas que nos generan malestar . Es importante aprender a tirar cosas, a dejarlas ir», afirma. Una vez conseguido esto, las virtudes del orden pasan a otro plano de nuestra vida: «Así aprendemos a reconocer lo importante , a no agobiarnos si nos cambian los planes y a poder reestructurarlo sin caer en la histeria, por ejemplo».

«Hay veces que incluso podemos sentir miedo separándonos de un objeto», continúa Vanesa Travieso que pone como ejemplo «ese vestido de hace veinte años que ya no nos vale». «Aunque nos traiga buenos recuerdos, tal vez alguien pueda aprovecharlo si lo donamos. En nuestro armario lo único que hacer es ocupar espacio», dice.

«El orden te ayuda a vivir más tranquilo, a priorizar, a trabajar mejor, ¡incluso a ahorrar!», afirma la coach de organización, que relata que, a lo largo de nuestra vida, tomamos miles de decisiones importantes pero después, cuando tenemos que hacer un cambio de un armario, no somos capaces de decidir qué hacer con ciertas cosas y qué no. «Aprender a ordenar es aprender a vivir sin tantos apegos, sin miedos y solo dejar cerca lo que nos gusta, lo que nosotros hemos decidido que sea así», resume.

Orden durante la cuarentena

Enfocada a la situación que cuarentena que vivimos, Vanesa Travieso asegura que puede ser el momento perfecto para ordenar algunas cosas en nuestra casa, ya que «siempre nos ponemos la excusa de que no tenemos tiempo» pero que tampoco es el momento de comenzar a descartar cosas «en modo Marie Kondo». « No podemos volvernos locos a tirar cosas , no podemos ir a llevarlas al punto limpio, por ejemplo, pero si es buen momento para ordenar nuestro armario o, por ejemplo, poner en orden documentos», explica.

A la hora de mantener un orden en nuestro día a día durante el periodo de confinamiento, la profesional apunta que lo más importante es conseguir una rutina sólida. «Es importante levantarnos, ducharnos, vestirnos, desayunar tranquilamente ahora que podemos... todo eso nos va a ayudar a comenzar el día», explica y añade: «Las rutinas de la mañana son las más importantes, si no las seguimos entramos en un bucle y vamos cada vez a peor».

La coach de organización reconoce que ahora que nuestra casa «es la oficina, el colegio, el parque y el gimnasio», seguir una rutina es complicado, pero es importante esforzarnos en alcanzarla. Asimismo, el otro consejo de la experta es «centrarnos en el día de hoy» y no pensar en mañana, aplicar el concepto del mindfulness a nuestro día a día. «Es la manera de mantenernos con ánimo», dice.

Por último, Vanesa Travieso hace hincapié en cómo podemos aprovechar estos días para ordenar nuestro hogar: «Y ano hay excusa para no colgar ese cuadro que lleva esperando meses o para hacer un repaso de lo que nos falta y lo que nos sobra». «Eso sí, es importante no ser estrictos y ponernos más cosas a la espalda de las que tenemos. Debemos fijar objetivos realistas», concluye.

