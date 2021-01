Frases motivadoras que fueron un refugio en un año marcado por la pandemia

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada arranque de un nuevo año supone para muchas personas la llegada de un soplo de aire fresco. Y eso ha sido aún más evidente tras un 2020 marcado por el confinamiento, las restricciones, la incertidumbre, el miedo y la evolución de una pandemia que, muy a nuestro pesar, seguirá presente en nuestras vidas a lo largo de 2021. Sin embargo, es curioso comprobar cómo, a pesar de los vaticinios poco alentadores sobre la evolución de la pandemia, el cambio de un solo dígito en una cifra es capaz de generar tal volumen de esperanzas, deseos o ilusiones. Prueba de ello fue el aluvión de mensajes con «balances del año», «resumen de lecciones aprendidas» o «declaraciones de intenciones» que afloraron y se multiplicaron en Instagram en los primeros compases del ansiado 2021.

Pero a diferencia de lo que sucedió en el comienzo de otros años la «lista de objetivos» ha pasado a un segundo o tercer plano frente a expresiones como «lo iremos viendo», «paso a paso» o «partido a partido». Tras varios meses de planes frustrados o pospuestos sine díe, proyectos reconducidos o prioridades cambiadas ahora lo que parece importar más es, tal y como se puede leer en algunos mensajes, «que no vayamos a peor». Pero llegar a esa «aceptación» o en el camino hacia la «resiliencia» no ha sido fácil. De hecho, hemos podido comprobar esa evolución de «sentires» a través de la reacción a las frases inspiradoras y motivadoras con las que cada mañana hemos dado los «buenos días» a los más de 50.000 seguidores de Instagram de ABC Bienestar.

Hacemos un repaso de algunas de esas frase de saludos matutinos que recibieron un mayor número de «Me gusta» y fueron más compartidas en Instagram desde que se dieron a conocer las primeras noticias sobre la pandemia en España.

10 frases que nos reconfortaron en el año de pandemia

Unos vivieron los meses del confinamiento «condenados» a entenderse con sus parejas en una convivencia intensa sin precedentes. Otros, sin embargo, lo vivieron separados de sus parejas o de sus seres queridos. Los sentimientos estuvieron a flor de piel y esta frase de Mario Benedetti llegó a acariciar y rasgar a partes iguales muchas almas.

Memoria selectiva, prudencia lógica y optimismo desafiante. Los tres pilares para encarar el futuro que recoge esta frase de Isabel Allende fueron especialmente aplaudidos por los seguidores de ABC Bienestar.

Durante el verano muchas personas se quedaron sin vacaciones, bien por las dificultades económicas, por la pérdida de algún familiar o por el miedo al contagio. No fue fácil aceptar esa situación, pero cuando pusimos el acento (a través de la frase del teórico del marketing Seth Godin) en la necesidad de construirse una vida de la que no tuviésemos la necesidad de huir no fueron pocos los que la aplaudieron.

Aplausos en el balcón, ayudas entre vecinos y familiares, empatía... Las muestras de solidaridad fueron frecuentes durante los momentos más duros de la pandemia. Y así lo refleja la buena acogida que logró esta reveladora frase de Julio Cortázar.

La obligatoriedad en el uso de mascarillas nos llevó a buscar nuevas vías de comunicación y nuevas fórmulas de expresión. Tal vez por eso gustó especialmente esta frase del escritor alemán O. K. Bernhardt.

Otra frase que fue capaz de reconfortar y dar esperanza en la situación de desasosiego que vivimos en el arranque de la segunda ola es la del ensayista y poeta libanés Khalil Gibran.

En los momentos álgidos de la evolución de la pandemia fueron muchas las voces de expertos del ámbito de la psicología y el desarrollo personal que insistieron en la necesidad de aprovechar esos momentos de introspección para mejorar el autoconocimiento y la autoestima. Esta frase de la psicóloga Laura Chica, que causó un especial impacto, es un ejemplo de esa necesidad de introspección.

Y en medio de toda esa incertidumbre y de esa necesidad de introspección surgieron las dudas, el bloqueo o las interpretaciones erróneas sobre nosotros mismos, tal como recoge esta frase del orador y experto en motivación estadounidense Denis Waitley que gustó especialmente.

Informaciones contradictorias, datos confusos, idas y venidas, cruces de acusaciones... Hubo un momento en el que tuvimos que cerrar los ojos y acogernos a lo que propone este proverbio persa.

Y por fin, tras meses de negación, de crispación, de enfado, de tristeza, de incertidumbre y de incredulidad... llegó la aceptación que recogimos citando esta frase atribuida a Confucio.

En definitiva, unos tuvieron que tener paciencia, otros tuvieron que aceptar lo que la pandemia trajo sin que lo hubiésemos pedido y otros tuvieron que ser fuertes sí o sí. No pudieron elegir. Y eso es precisamente lo que recoge esta popular frase de Bob Marley.