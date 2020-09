Curro Cañete: «La nostalgia es paralizadora porque nos deja enganchados a lo que ya no existe»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El deseo de plenitud y felicidad es universal y está presente en todos los seres humanos sin excepción. Nosotros somos los dueños de nuestra realidad y de nuestra propia vida, por ello podemos crearla y transformarla a nuestra medida: podemos transformar nuestras emociones y pasar de la infelicidad a la felicidad o, incluso, aumentar esa felicidad con hábitos saludables y alcanzar esas realidades físicas con el uso consciente de nuestra mente. Pero, ¿cómo?

Curro Cañete, coach y autor de «El poder de confiar en ti» y «Una nueva felicidad» acaba de publicar «Ahora te toca ser feliz», un libro en el que da las claves para llegar a la felicidad, apartando en el camino todo lo que no nos beneficia y ofreciendo soluciones a aquellas cuestiones que nos parecen un problema cuando en realidad no lo son.

Libro «Ahora te toca ser feliz», de Curro Cañete.

«El primer paso para acercarnos a una felicidad plena es conectarse a uno mismo. Mucha gente está desconectada de sus sueños, deseos, de lo que quieren hacer en su vida... Es como ir en un tren y no saber dónde bajarse, y es algo cuya respuesta no tienen los demás, sino uno mismo. ¿Qué esperan? ¿Que un familiar o un amigo les diga cómo hacerlo? Hay que pararse a pensar qué queremos hacer a partir de hoy, y para ello hay que cerrar los ojos y pensar en ello», aclara.

Esto es lo que él llama «avanzar con foco», porque cuando perdemos ese foco entramos en la oscuridad y en nuestra mente se crea un caos, llevándonos incluso a prácticas que nos alejan de la felicidad que buscamos. «Primero hay que saber lo que se quiere y enfocarse en esa dirección, disfrutando del presente pero sabiendo qué caminos hemos cogido. La clave está en ser feliz mientras se avanza hacia lo que se desea».

Y ante los problemas que nos surgen en el camino, Curro Cañete lo tiene claro: lo primero es mantener la calma porque nada es demasiado grave. «A veces hacemos verdaderas montañas de cosas que no tienen importancia en absoluto. Cuando nos calmemos, ya sea hablando con la pareja, escuchando música o haciendo meditación, lo ideal es hacer una tormenta de ideas con las posibles soluciones, que cuantas más haya mejor, y una vez tengamos esa lista, enfocarse solo en una».

Los males pensamientos

El coach, que figura como uno de los escritores más vendidos en el campo del crecimiento personal en España, advierte que aunque parece fácil ir en busca de la felicidad, podemos encontrar algún que otro bache en el camino, como son los malos pensamientos y la nostalgia. «Nuestros pensamientos negativos nos limitan muchísimo. Las frases que nos decimos nosotros mismos con prejuicios y creencias limitantes son nuestro peor enemigo. Hay que quitar ese disco rayante que te dice que no puedes hacer algo porque esos pensamientos negativos son una de las principales razones que te impiden llegar hacia tus sueños», dice Curro Cañete, que también cree que con pensamientos destructores no se llega muy lejos, por lo que «hay que hacer que la mente sea nuestra aliada, no que te lleve en dirección contraria».

La segunda piedra con la que podemos tropezar en nuestro viaje hacia la felicidad es la nostalgia, y el libro del escritor dedica un pequeño espacio a la que considera «una trampa en la que no hay que caer». «La nostalgia es paralizadora porque nos deja enganchados a lo que ya no existe: el pasado. Cuando entiendes que el presente es muy rico, que la vida tiene mucho que ofrecerte en el presente y que lo importante es lo que tienes hoy y quieres crear a partir de hoy, la nostalgia pierde fuerza», comenta. Desde su perspectiva, cuanto menos se mire al pasado mejor porque ahí es donde «se pierde el foco en lo que se quiere en un futuro».

Ejercicio de entrenamiento mental de Curro Cañete. - Libro «Ahora te toca ser feliz», de Curro Cañete. Ejercicio de crecimiento personal En el libro «Ahora te toca ser feliz», Curro Cañete plantea una serie de ejercicios que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos y a conocer en qué punto de nuestra felicidad estamos. Uno de ellos es la llamada rueda de la mejora continua e ilimitada, donde se ponen en bandeja la salud, el trabajo, el amor y el dinero, los que nombre como los pilares para un crecimiento personal. «Está muy bien hacer esa rueda porque te da una media exacta de tu felicidad», indica el experto. ¿Flojea el amor o la salud? Sabrás cómo avanzar ese área. La rueda puedes hacerla cuando quieras porque siempre es buen momento. «Aconsejo que mínimo se haga una vez al año, por ejemplo a primeros de año y en el cumpleaños. Gracias a ella tomaremos conciencia de si vamos a mejor en la vida.