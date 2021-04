Qué es la crisis de aceptación y por qué pasa a partir de los 40

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando se pasa la barrera de los 40, muchas mujeres tiene problemas de aceptación personal, tanto en el plano físico como el mental. Además, debido a las circunstancias vividas, a esta difícil etapa se le une el estrés y la angustia provocada por las consecuencias de la pandemia.

Verónica Rodríguez, psicóloga y directora de Coaching Club comenta que una de las consecuencias directas de la pandemia es que «el cuerpo ha pasado a ocupar un segundo plano». Argumenta que en esta época de distanciamientos sociales, estrés, teletrabajo y menos movimiento, estas peculiaridades «provocan en la mujer un sentimiento de desconexión de sí misma», a lo que debemos sumar la propia crisis de aceptarnos tal cual somos. «Aceptarnos no es igual a resignarnos», recuerda la profesional.

La pandemia, comenta la psicóloga, ha puesto de manifiesto algunos ciclos personales que tienen que ver por un con la apariencia física, y por otro con el paso de la edad, es decir: la soledad, el cambio de etapa vital que viene dado por el crecimiento de los hijos, o la vejez de los padres. Asimismo, confirma la profesional que ha crecido el número de mujeres que acuden a terapia agobiadas por la carga y el peso cultural que tiene el hecho de no tener pareja o de no haber sido madre.

Movimiento de aceptación

«El movimiento de aceptación es una línea de trabajo que cada día gana más adeptos. Se promueve la estima en una misma se tenga la talla que se tenga, se tenga el pelo liso o rizado, se sea alta o baja, o hayas decidido ir o no depilada», explica Verónica Rodríguez que afirma que también se promueve el autoapoyo en aquellas decisiones que no van en sintonía con los mandatos culturales: estar soltera, divorciada o no ser madre. «Sobre todo se promueve la aceptación de la forma de vivir como un mecanismo que potencia el cambio», resume.

«Cuando tenemos la autoestima baja nos sentimos menos que los demás», advierte la profesional, que comenta que esto puede hacernos sentir desmotivados, evitar hacer cosas o incluso prescindir de tener relaciones sociales. «Todo esto hace que nuestra vida no sea plenamente satisfactoria», indica.

La tiranía del 'cuerpo perfecto'

Afirma la psicóloga que existe una tiranía sobre el cuerpo y la estética que ha generado malestar sintomático. «El qué dirán ha hecho más daño de lo que se cree», asegura. Para combatirlo, como una respuesta a esta crisis de aceptación, ha surgido el movimiento denominado 'body positive', que defiende que cualquier cuerpo es bonito independientemente de su tamaño, forma o color de piel. «El 'body positive' promueve todo tipo de emociones positivas e intenta desarrollar la autoestima y la autoimagen. Enseña a querernos por dentro y por fuera y nos enseña también a aceptar nuestros defectos», dice la profesional.

«Aunque es un movimiento que ha comenzado a asentarse especialmente entre los jóvenes, especialmente en el perfil femenino, cada vez cobra mayor auge entre las mujeres de mediana edad que lleva actualmente varios grupos con estas temáticas», concluye Verónica Rodríguez.