La crisis provocada por el coronavirus ha traído consigo el confinamiento del grueso de la población que, en solitario o en compañía, afronta un escenario hasta ahora desconocido. Muchos han encontrado en los fogones el lugar donde dar rienda suelta a su imaginación y realizar nuevas recetas con las que sorprender al paladar; otros en cambio han optado por el deporte, para mantener la línea mientras se soluciona esta grave situación sanitaria. Y mientras que los videojuegos y libros salen de los cajones para darles uso, hay que prestar también atención a nuestra mente, la cual puede ser la más afectada en esta situación.

Para Gema Sánchez Cuevas, directora de La Mente es Maravillosa, es importante recordar que estamos ante «un aislamiento físico, no emocional». Por ese motivo, desaconseja la idea de parchear el dolor y de esconder las emociones que, con mayor o menor intensidad, afloran estos días. «Aplazar el dolor implica posponerlo y, cuanto más lo hagamos, más grande será la carga emocional que conlleva y, por supuesto, más efectos físicos y psicológicos se experimentarán», asegura.

La tristeza es, precisamente, uno de los aspectos que aborda en Pon corazón a tu cerebro, esa incómoda compañera cuya presencia es, sin embargo, necesaria, siempre que no nos dejemos llevar por ella. «Lo importante es entender que, como las otras emociones, tiene un mensaje para nosotros, tiene algo que decirnos sobre cómo estamos y qué necesitamos», explica Sánchez. «Aunque suene raro, la tristeza está llena de vida, de fuerza y de propósito, porque nos advierte que hay algo en nosotros sobre lo que debemos trabajar y que requiere nuestra atención para resolver ese nudo emocional».

Aunque recuerda que las consecuencias físicas y emocionales del aislamiento dependen, en gran medida, de cada persona y de sus circunstancias particulares, a nivel general, constata que se pueden experimentar desde problemas a la hora de dormir, ansiedad, apatía y estrés hasta miedo a infectarse, perder a un ser querido o, incluso, un aumento de los conflictos y discusiones si el confinamiento transcurre en compañía.

«Para manejar el día a día hay que mentalizarse, concienciarse y adoptar una serie de estrategias mentales. Hay que tener en cuenta que es una situación que no hemos vivido anteriormente y que nadie nos ha preparado para hacer frente, por lo que puede ser común experimentar cierta sensación de irrealidad», asegura. «Algo que puede ayudarnos es la búsqueda de información, siempre de medios fiables y de manera puntual en el día, no de forma constante. Al igual que establecer rutinas y recordar que el aislamiento es una medida para reducir las infecciones, aplanar la curva y protegernos tanto a nosotros como a los demás».

Así podras manejar tus emociones descontroladas. - Adobe Stock

Ejercicios para manejar emociones descontroladas

Cuando estamos inmersos en una emoción negativa solemos alimentarla con pensamientos que nos hacen sentir aún peor, por lo que habría que ignorarla o trabajarla. Según confirma Irina de la Flor, profesora de la Escuela de Salud Integrativa y experta en gestión emocional y en inteligencia consciente, hay algunos ejercicios que ayudan a que, poco a poco, las emociones negativas vayan teniendo menos fuerza y que lamente progresivamente tenga más paz, serenidad y claridad mental.

«El primero de los ejercicios es hacer un diario emocional. En un cuaderno, y en horizontal, divide la hojas en cuatro columnas para usarlo solo para anotar las emociones negativas, que son las que queremos trabajar. Cada día usaremos una página para este diario emocional. En la primera columna escribiremos la circunstancia en la que ha aparecido esa emoción (por ejemplo, he hablado con mi hermano, he visto las noticias, he ido a hacer la comida etc.); en la segunda columna debemos escribir la emoción que hemos sentido (tristeza, frustración, rabia, etc.); en la tercera columna debemos escribir el pensamiento, que son las frases que dice nuestra mente, por ejemplo: 'esta es una situación desesperante', 'no puedo más', 'esto no es justo', 'no me parece bien lo que ha hecho ese señor' etc.) y en la última columna debemos escribir la resolución», dice la coach.

Al parecer, para trabajar la resolución hay que ser conscientes de que la mente funciona bajo cuatro pilares que nos hacen daño: el juicio, el rechazo, el apego y la identificación. «Para ir quitando fuerza a ese esquema que nos daña, tenemos que hacer justo lo contrario en nuestra mente. Debemos observar sin juzgar, sean cuales sean, nuestros pensamientos, que son los mejores que nuestra mente puede crear en este momento; sin juzgar nuestras emociones que son las que nos salen del corazón y nuestras circunstancias, que son las que nos ha tocado vivir. Una vez hayamos no enjuiciado a nadie ni a nosotros mismos, la segunda parte es aceptar todo lo que pasa dentro y fuera de nosotros, dando las gracias a nuestro entorno, a nuestra mente y a nuestro corazón.

En un último paso, Irina de la Flor quiere que se aplique la no identificación. «A través de cinco respiraciones, observaremos todo lo que es mutable fuera de nosotros, con la intención de llegar a un punto de serenidad interna donde reina la paz, la serenidad, la claridad mental y el bienestar físico. Para hacer este ejercicio es una gran ayuda la meditación. La Escuela de Salud Integrativa ofrece de manera totalmente gratuita este curso on line de 21 días»