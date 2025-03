Consejos para vivir mejor de alguien que lo ha vivido «todo»

Siempre se habla de la sabiduría de la vejez. Vemos miles de veces la figura de un maestro, alguien mayor a quien la experiencia le ha enseñado aquello que solo se puede aprender de una manera: viviendo . Y es que, aunque desde la juventud haya quienes crean que tienen las cosas controladas, que saben lo que necesitan, no es así.

Por ello, desde que somos jóvenes buscamos saberlo todo : devoramos libros, leemos periódicos, vemos películas e intentamos entender muchas cosas que se nos escapan todavía de las manos. El escritor Kevin Kelly entendió desde joven que es en la madurez donde reside el mayor conocimiento. Kelly, (1952, EE.UU.) ha dedicado a entender el mundo y sus cambios: es fundador y ahora director ejecutivo de la revista Wired , publicación que desde el año 1993 habla de como la tecnología afecta a la cultura, la población o, por ejemplo, a la economía.

Kelly ha vivido casi «de todo». Apasionado de los viajes, y experto en el continente asiático, el editor ha recorrido medio mundo , como ha quedado reflejado en sus libros de fotografía («Asia Grace», o «Bad Dreams»). También, su interés y conocimiento por entender cómo será nuestra sociedad en el futuro y qué papel jugará la tecnología en este, le han llevado no solo ha escribir en grandes publicaciones como «The New York Times» o «Time», sino que incluso llegó a ser la persona que aconsejó a Steven Spielberg cómo mostrar un supuesto futuro en la película «Minority Report».

Por ello, con toda la experiencia a sus espaldas de una vida de lo más interesante, pero también una vida común, como la que todos tenemos, el día de su 68 cumpleaños, decidió compartir 68 consejos para que, los más jóvenes, pudieran evitar cometer los mismos errores que él cometió.

10 consejos básicos para la vida

Puedes consultar la lista completa en este enlace , pero dejamos los 1o consejos más celebrados del escritor. Hay pocas cosas más valiosas que la experiencia, y aquellos que todavía tienen falta de ella, verán que las cosas que muchas veces dan por sentado no siempre lo son:

- Aprende a aprender de todos aquellos con los que no estas de acuerdo, o incluso te ofenden. Ve si puedes hallar la verdad en lo que ellos creen.

- Los profesionales son solo aficionados que saben cómo recuperarse con gracia de sus errores .

- Todos somos tímidos . Las personas están esperando a que te presentes, a que les envíes un correo electrónico, o a que les pidas una cita. Adelante.

- El propósito de un hábito es eliminar esa acción de la negociación contigo mismo. Ya no gastas energía en decidir si hacerlo, o no. Sólo lo haces. Los buenos hábitos van desde decir la verdad hasta pasarte el hilo dental.

- Mientras más te intereses en los demás, más interesante te hallarán a ti. Para ser interesante , muestra interés.

- Si no te caes de vez en cuando, es que vas de bajada .

- El odio es una maldición que no afecta al odiado. Solamente envenena al que odia . Deja ir los resentimientos como si fueran veneno.

- Cuando las crisis y los desastres golpean, no los desperdicies. Si no hay problemas, no hay progreso.

- Limpiar el desorden deja espacio para tus verdaderos tesoros.

- Hacer lo que amas es una receta para paralizarte si no sabes qué te apasiona. Un buen lema para los jóvenes sería: « Domina algo, lo que sea» . A través del dominio de una cosa puedes divagar hacia otras cosas que te traigan más felicidad y eventualmente descubrir lo que amas.

