Consejos para no aislarte del mundo si sigues teletrabajando

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando llegó el teletrabajo obligado, las reacciones fueron casi positivas. Aunque la situación era terrible, por fin se iba a experimentar aquello de lo que se hablaba mucho y pocos habían probado: trabajar desde el confort del hogar, sin tener que hacer un largo trayecto hasta el lugar de trabajo, sin tener que arreglarse y con la posibilidad de organizar las jornadas según nuestras necesidades.

Pero, claro, no es todo oro lo que reluce, y lo que en un primer momento parecía todo ventajas, empezó a causar estragos con el paso de los días. Ya no tenía tanta gracia tener que trabajar desde el sillón, porque es casa no se tiene un escritorio en el que poder hacerlo, las

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información