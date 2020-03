Consejos infalibles (y fáciles) para dormir mejor

Mantener unos horarios regulares, no tomar café por la tarde y evitar el deporte por la noche son esenciales para tener buena higiene de sueño

Dormir bien para muchos es la panacea que buscan desesperadamente, y es que un sueño reparador puede ser solución a un gran número de nuestros problemas. Sentirnos descansados y con energía es esencial para afrontar el día a día, y hay veces que podemos encontrar dificultades no solo para conciliar el sueño, sino también para mantenerlo.

Para poder tener lo que llamamos una «higiene de sueño» saludable, es importante adquirir ciertos hábitos y rutinas, ya que todo lo que hacemos durante el día influye en la calidad de nuestro sueño. El doctor Carles Gaig, coordinador del grupo de estudio de trastornos de la vigilia y sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN) nos da consejos para conseguir que nuestro sueño sea impecable.

Dormir siempre las mismas (y a las mismas) horas

En primer lugar el experto habla de la importancia de mantener unos horarios de sueño regulares, imprescindibles para mantener una buena higiene de sueño. Si no lo hacemos, tendremos riesgo de sufrir jet lag social. «Debemos irnos a dormir todos los días más o menos a la misma hora, así como dormir las mismas horas cada noche», apunta el experto que dice que lo ideal serían ocho horas, aunque siete también estaría bien. «No hace falta convertirse en un obsesivo, por irse un día o dos a dormir más tarde no pasa nada, pero no puede ser un descontrol», afirma.

También habla sobre las siestas, recordando que estas deben ser de menos de 30 minutos. «Lo que se duerme durante el día no vamos a dormirlo por la noche», advierte.

¿Es bueno tomar un vaso de leche antes de dormir? ¿Alguna vez te han dicho que tomes un vaso de leche para dormir mejor? Este «remedio natural» está muy extendido, pero no tiene porqué ser efectivo. «No hay problema en tomar un vaso de leche, pero que te ayude o no es algo muy individualizado, no se debe tomar como una recomendación general», explica la nutricionista María Eugenia Fernández. Aun así, apunta que las bebidas calientes, en general, si que nos ayudan a relajarnos y nos dan una sensación de confort. La nutricionista Silvia Fernández, del Hospital La Luz de Quirónsalud, comenta que en caso de querer tomarlo, es mejor optar por una infusión, ya que tiene el mismo efecto pero menos aporte calórico».

Antes de irnos a dormir, es importante evitar ciertas ingestas, como las cenas muy copiosas o el alcohol. Esto último es esencial, comenta el experto, ya que aunque en un principio este tiene un efecto sedante, luego se produce un efecto rebote, lo que empeora la calidad del sueño. Asimismo el doctor Gaig advierte las contraindicaciones de realizar deporte por la noche: «Si vamos al gimnasio a las nueve de la noche, llegamos a casa, cenamos y nos vamos a dormir, tenemos el cuerpo muy activo y no podemos conciliar el sueño».

Recomienda entonces el experto, después de cenar y antes de dormir realizar actividades que nos relajen, nada relacionado con el trabajo y que no nos active mentalmente ya que «para dormir hay que estar tranquilo y relajado». Asimismo, explica que lo mejor es que estas actividades no se realicen en la cama, por lo que debemos evitar, por ejemplo, ver la televisión en el dormitorio. «La cama debe quedar como algo que asociamos psicológicamente con el sueño».

Unsplash La habitación, a temperatura correcta La temperatura es un factor crucial a la hora de tener una buena noche de sueño. Es imprescindible mantener una temperatura agradable en nuestra habitación para no despertar durante la noche. El doctor Oriol Franch, jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Ruber Internacional, aconseja en que la habitación esté debidamente ventilada y marca entre 18 y 22 grados la temperatura óptima para la estancia.

El experto da otros dos consejos simples pero muy efectivos: limitar el consumo de café y tomar el sol a diario. «El último café del día debería ser el de después de comer», comenta el experto que recomienda también exponernos al sol todos los días un rato, mejor a medio día, ya que este es un estímulo muy potente para nuestro reloj interno. Aquí entran en juego los ritmos circadianos. Gracias a estos nuestro reloj se adapta a la luz solar, consiguiendo así que nos entre sueño cuando hay ausencia de claridad y que durmamos mejor.