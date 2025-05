Cómo parar el bucle negativo en el que podemos caer durante el confinamiento

Aunque no podemos controlar los pensamientos, sí podemos decidir si hacerles caso o no

Ponerse en lo peor es muy fácil. Nuestra mente echa a volar y, cuando nos queremos dar cuenta, hemos llegado a un escenario catastrófico: un futuro supuesto que probablemente nunca ocurra. Una situación inventada que nace, vive y morirá en nuestra cabeza.

Pero, aunque «no somos responsables de que nos venga un pensamiento a la cabeza, si está de nuestra manos revolcarnos en el pensamiento o simplemente decir "stop"». Así lo explica Daniel Velázquez, psicólogo en Terrassa y miembro de Doctoralia. Para sobrellevar estos días de cuarentena es más importante que nunca el positivismo –que no el optimismo– ya que es este el que nos da las herramientas que necesitamos para evitar caer en el «bucle negativo» .

«Ser una persona optimista o pesimista es algo que confundimos con el positivismo, pero no es así. Este se centra en el esfuerzo por ver el lado bueno de las cosas, y todos podemos hacerlo», afirma el psicólogo. En en caso de una crisis como la que estamos viviendo a raíz del virus Covid-19, lo más importante es aceptar que nos encontramos en una «situación sobrevenida» de la cual no somos responsables. «Podemos pensar que no estamos preparados para algo así y, ¡claro que no lo estamos!, vivimos una situación para la que no hemos podido prepararnos, y por ello no debemos machacarnos pensado en los porqué», explica.

La importancia de las pequeñas cosas

Asimismo, el profesional apunta como otro de los puntos más importantes para interiorizar estos días el hecho de que, «sin hacer nada», ya hacemos mucho. «Ojalá otras cosas en la vida fueran tan sencillas: ahora tan solo con permanecer en casa estoy salvando mi vida y ayudando a los demás, algo que nos hace sentir bien », relata.

Cuidarnos a nosotros mismos, con pequeñas cosas, es también aliciente para estos días: tener un horario regular , no estar todo el día en pijama , arreglarnos si vamos a hacer una videollamada o hacer ejercicio son actos que en la suma nos ayudan a sentirnos mejor.

«También es importante valorar lo que tenemos: si tienes una terraza tal vez tengas perro; si no puede que tengas un piso con ventanas grandes... seguro que hay algo bueno», explica el psicólogo Daniel Velázquez, que añade que, por supuesto, no hay situaciones fáciles . «Está, por ejemplo, el que pasa la cuarentena solo y piensa en tener compañía, y la persona que la pasa con su familia en un piso pequeño y piensa en estar solo», explica y continúa: « Tendemos a compararnos , y es lo peor que podemos hacer. Lo importante no es pararnos a pensar en si hay gente que está mejor que nosotros, sino en pensar qué podemos sacar nosotros de esto».

Vivir en el presente

Siguiendo esta dinámica, nos insta a «no pensar en negativo de cara al futuro». «Debemos centrarnos en el aquí y ahora , pensar en posibilidades futuras que están fuera de nuestro alcance lo único que nos hace es daño», asegura el especialista. Por otro lado, recuerda que debemos «relativizar el peligro» que sentimos hacia el virus. « No debemos pensar todo el rato en posibilidades inciertas : las cosas se pueden torcer ahora, o dentro de 20 años. Uno vive de todo con lo que llena su mente y tenemos el poder para que esto sean pensamientos positivos.

También, debemos aprender a gestionar nuestras expectativas: puede ser igual de dañino ponernos en lo peor que vivir «a base de sueños». Aquí es donde entra en juego la aceptación, esencial en estos momentos. «Debemos centrarnos en el ahora, aprender de lo que estamos viviendo , pero no debemos tener altas expectativas, es una realidad que estamos viviendo una situación complicada y lenta, y lo mejor que podemos hacer es aceptarla y ser versátiles para adaptarnos a ella», recomienda.